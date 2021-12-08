Уроженка СССР отказалась от поста в правительстве США после травли

В конечном счете, Омарова стала профессором Корнеллского университета, а затем и советником замминистра финансов в администрации Джорджа Буша-младшего. В 1999 году она защитила диссертацию в Университете Висконсина и получила докторскую степень.

Если бы Сауле избрали, она бы стала первой женщиной в этой должности за все 158 лет существования управления. Но все решило большинство республиканцев в Сенате.

На слушаниях в Сенате США ей пришлось оправдываться за свое прошлое. Так, на допросе ей пришлось объяснять сенаторам, что такое комсомол и в принципе оправдываться за свое «темное» прошлое.