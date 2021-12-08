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Уроженка СССР отказалась от поста в правительстве США после травли

Уроженка СССР отказалась от поста в правительстве США после травли (7 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 12:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СССР   демократы   новости   политика   республиканцы   сенаторы   сша   
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Не так давно Джо Байден выдвинул на пост руководителя Управления финансового контроля США уроженку СССР Сауле Омарову. Теперь она вынуждена снять свою кандидатуру из-за травли: в молодости женщина состояла в комсомоле.

 

Сауле Омарова родилась в 1966 году в Казахстане, в городе Уральске. В 1989 году она закончила МГУ, а уже через два года уехала в США по программе обмена. Время было неспокойное, и в итоге женщина осталась жить там.

В конечном счете, Омарова стала профессором Корнеллского университета, а затем и советником замминистра финансов в администрации Джорджа Буша-младшего. В 1999 году она защитила диссертацию в Университете Висконсина и получила докторскую степень.

Если бы Сауле избрали, она бы стала первой женщиной в этой должности за все 158 лет существования управления. Но все решило большинство республиканцев в Сенате.

На слушаниях в Сенате США ей пришлось оправдываться за свое прошлое. Так, на допросе ей пришлось объяснять сенаторам, что такое комсомол и в принципе оправдываться за свое «темное» прошлое.

Один из сенаторов, Джон Кеннеди, заявил, что не знает, как обращаться к Омаровой – «профессор» или «товарищ». А еще престарелый Туми потребовал от нее предоставить письмо с заявлением о выходе из комсомола.

Больше всего республиканцам не понравилось то, что во время учебы в МГУ Омарова писала дипломную работу, посвященную «Капиталу» Карла Маркса. Кеннеди потребовал от профессора предоставить рукопись работы, написанной около 40 лет назад, видимо, ожидая увидеть критику коммунизма. Но он так ее и не получил.

В итоге на слушаниях, которые превратились в допрос, Омарова разыграла, как ей казалось, беспроигрышную карту – ее семью якобы преследовали во времена Сталина. Республиканцев это не сломило. Как, в общем-то, и демократов.

Не помогли даже рассказы о том, что в комсомоле состояли почти все. Сама Омарова заявила, что она – не коммунистка и не поддерживает эту идеологию.

«Я не могла выбрать, где родиться. [...] Я выросла, не зная половину моей семьи. Моя бабушка дважды избежала смерти во время сталинского режима. Вот кто я. Я помню эту историю. Я приехала в эту страну, я горжусь быть американкой. Это причина, почему я здесь. Я здесь сейчас, потому что готова к государственной службе.»

При этом некоторые демократы вступились за Омарову. Элизабет Уоррен обвинила республиканцев в том, что они начали против профессора «злобную клеветническую кампанию» по наущению банкстеров.

Видимо, все дело было в том, что Омарова – не просто уроженка СССР. Она планировала передать потребительские банковские сервисы в ведение Федеральной резервной системы США, регулировать бигтех на государственном уровне и не использовать криптовалюту. Крупные банки это называли «национализацией», а лоббистов банков среди сенаторов – множество.

Сама Омарова объяснила свой подход несколько иначе. По ее мнению, банковские гиганты выходят за рамки своих финансовых задач и начинают торговать драгметаллами и сырьем. А это, по ее мнению, -- угроза для государства.

«Сауле Омарова хочет РАЗРУШИТЬ частный банковский сектор, разорить нефтяные и газовые компании и не дает Сенату прочитать ее научную работу об экономической политике Карла Маркса. Тот факт, что Джо Байден даже РАССМАТРИВАЕТ ее кандидатуру — это безумие», — написала в твиттере член Республиканской партии США и активистка, выступающая за свободный оборот оружия, Лорен Боберт.

В итоге на сайте Белого дома появилось официальное сообщение о том, что Джо Байден принял отказ Сауле от должности, хотя предложил ей место «из-за глубоких познаний в области финансового регулирования и давней карьеры в частном и государственном секторах».

«К сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неприемлемым личным выпадам, выходившим далеко за рамки допустимого», сказано в обращении Байдена.

В письме, в котором Омарова попросила отозвать ее кандидатуру, Омарова сказала, что не считает «здравым» продолжать быть выдвинутой президентом. Она отметила, что ценит оказанное Байденом доверие и продолжает верить в «процветающее, инклюзивное и справедливое» будущее США.

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Метки: СССР   демократы   новости   политика   республиканцы   сенаторы   сша   
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24k
Владимир Час назад
Там по ходу у наркомана и наркоторговца шансов больше, главное что бы баклажаном был. Свобода и равенство по сшашному.
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762
Alexander Gorn 24 минуты назад
Ну... один раз она от своей Родины уже отреклась. Кто может гарантировать, что и от новой не отречется? А гнилую отмазку найти типа "я не выбирала где родиться" вообще не проблема. Так что не такие уж американские сенаторы "ну тупые".
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−33
zz Полчаса назад
Да не может быть, сша страна добрых, воспитанных людей. Всем вбили в мозг что в америке ценят только деловые качества.
,брехня. Они вот даже потенциального своего бойца не приняли, а ведь эта баба потом вернется в Казахстан6 и будет внедрять амерскую демократию.
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
Лучше бы прикинулась лесбиянкой-негрой-убийцей-наркоманкой. Тогда, точно прошла бы
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14k
sssss3 Полчаса назад
"Справедливое будущее США, гордится что она американка!!!" - брешет как дышит.
Может не казашка она, а жидовка???
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2k
Frank Borman 36 минут назад
Как жалко то американку Сауле. Ну прямо до слез. Вот она, дискриминация казахстанянки со стороны белой протестантской Америки.
Ну пускай отказывается от американского гражданства и возвращается в Казахстан. Наверное, елбасы назачит ее министром финансов Казахстана.
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7k
Позитив 41 минуту назад
пфффф она реально думала что проканает. Да для них четыре буквы СССР как красная тряпка для быка!!!!!
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1k
Александр 43 минуты назад
Тут интересен ещё один нюанс. Атака сенаторов на Саул Омарову основывался на предъявлению ею документа подтверждающего её выход из ВЛКСМ !!!
А поскольку такого у неё нету - значит она до сих пор состоит в ВЛКСМ и Платит членские ВЗНОСЫ

А так да, согласен, не среагировала она с гендерной идентичностью по списку между 20-78, могла успеть..., тогда бы сенаторы её может быть и пожалели.
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2k
Владимир 45 минут назад
тю!кто,ее-дуру,за язык тянул?не была,не состояла,ничего не писала...как не родная(советская),ей богу!
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1k
Yus Час назад
"Омарова сказала, что не считает «здравым» продолжать быть выдвинутой президентом. Она отметила, что ценит оказанное Байденом доверие и продолжает верить в «процветающее, инклюзивное и справедливое» будущее США."
==============================
А вот здесь я водкой подавился
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10k
harlamov Час назад
Совсем не демократично.
Вроде как запрещена в США дискриминация по расовому, национальному, социальному и т.д. признаку...
С каких это пор принадлежность к коммунистической партии стала преступлением?
Или в США официально у власти фашисты?
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38k
Alex Час назад
Демократия, епта! Прикинулась бы лесбянкой что ли
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
А ещё она была пионеркой, и (о, ужас) октябрёнком!
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22k
ПаганецЪ Час назад
В общем, операция "Внедрение" провалилась.
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