Уроженка СССР отказалась от поста в правительстве США после травли

Не так давно Джо Байден выдвинул на пост руководителя Управления финансового контроля США уроженку СССР Сауле Омарову. Теперь она вынуждена снять свою кандидатуру из-за травли: в молодости женщина состояла в комсомоле.
Сауле Омарова родилась в 1966 году в Казахстане, в городе Уральске. В 1989 году она закончила МГУ, а уже через два года уехала в США по программе обмена. Время было неспокойное, и в итоге женщина осталась жить там.
В конечном счете, Омарова стала профессором Корнеллского университета, а затем и советником замминистра финансов в администрации Джорджа Буша-младшего. В 1999 году она защитила диссертацию в Университете Висконсина и получила докторскую степень.
Если бы Сауле избрали, она бы стала первой женщиной в этой должности за все 158 лет существования управления. Но все решило большинство республиканцев в Сенате.
На слушаниях в Сенате США ей пришлось оправдываться за свое прошлое. Так, на допросе ей пришлось объяснять сенаторам, что такое комсомол и в принципе оправдываться за свое «темное» прошлое.
Один из сенаторов, Джон Кеннеди, заявил, что не знает, как обращаться к Омаровой – «профессор» или «товарищ». А еще престарелый Туми потребовал от нее предоставить письмо с заявлением о выходе из комсомола.
Больше всего республиканцам не понравилось то, что во время учебы в МГУ Омарова писала дипломную работу, посвященную «Капиталу» Карла Маркса. Кеннеди потребовал от профессора предоставить рукопись работы, написанной около 40 лет назад, видимо, ожидая увидеть критику коммунизма. Но он так ее и не получил.
В итоге на слушаниях, которые превратились в допрос, Омарова разыграла, как ей казалось, беспроигрышную карту – ее семью якобы преследовали во времена Сталина. Республиканцев это не сломило. Как, в общем-то, и демократов.
Не помогли даже рассказы о том, что в комсомоле состояли почти все. Сама Омарова заявила, что она – не коммунистка и не поддерживает эту идеологию.
«Я не могла выбрать, где родиться. [...] Я выросла, не зная половину моей семьи. Моя бабушка дважды избежала смерти во время сталинского режима. Вот кто я. Я помню эту историю. Я приехала в эту страну, я горжусь быть американкой. Это причина, почему я здесь. Я здесь сейчас, потому что готова к государственной службе.»
При этом некоторые демократы вступились за Омарову. Элизабет Уоррен обвинила республиканцев в том, что они начали против профессора «злобную клеветническую кампанию» по наущению банкстеров.
Видимо, все дело было в том, что Омарова – не просто уроженка СССР. Она планировала передать потребительские банковские сервисы в ведение Федеральной резервной системы США, регулировать бигтех на государственном уровне и не использовать криптовалюту. Крупные банки это называли «национализацией», а лоббистов банков среди сенаторов – множество.
Сама Омарова объяснила свой подход несколько иначе. По ее мнению, банковские гиганты выходят за рамки своих финансовых задач и начинают торговать драгметаллами и сырьем. А это, по ее мнению, -- угроза для государства.
«Сауле Омарова хочет РАЗРУШИТЬ частный банковский сектор, разорить нефтяные и газовые компании и не дает Сенату прочитать ее научную работу об экономической политике Карла Маркса. Тот факт, что Джо Байден даже РАССМАТРИВАЕТ ее кандидатуру — это безумие», — написала в твиттере член Республиканской партии США и активистка, выступающая за свободный оборот оружия, Лорен Боберт.
В итоге на сайте Белого дома появилось официальное сообщение о том, что Джо Байден принял отказ Сауле от должности, хотя предложил ей место «из-за глубоких познаний в области финансового регулирования и давней карьеры в частном и государственном секторах».
«К сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неприемлемым личным выпадам, выходившим далеко за рамки допустимого», сказано в обращении Байдена.
В письме, в котором Омарова попросила отозвать ее кандидатуру, Омарова сказала, что не считает «здравым» продолжать быть выдвинутой президентом. Она отметила, что ценит оказанное Байденом доверие и продолжает верить в «процветающее, инклюзивное и справедливое» будущее США.
Источник:
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Может не казашка она, а жидовка???
Ну пускай отказывается от американского гражданства и возвращается в Казахстан. Наверное, елбасы назачит ее министром финансов Казахстана.
Увы,мы своими руками все и уничтожили, думали предательством своим заслужим печенек. Не вышло.
А поскольку такого у неё нету - значит она до сих пор состоит в ВЛКСМ и Платит членские ВЗНОСЫ
А так да, согласен, не среагировала она с гендерной идентичностью по списку между 20-78, могла успеть..., тогда бы сенаторы её может быть и пожалели.
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А вот здесь я водкой подавился
Вроде как запрещена в США дискриминация по расовому, национальному, социальному и т.д. признаку...
С каких это пор принадлежность к коммунистической партии стала преступлением?
Или в США официально у власти фашисты?