Ученый собрался прожить 100 дней на дне океана, чтобы помочь космонавтам: вот его история

55-летний Джозеф Дитури, отставной офицер ВМС США, уже 29 дней живет в крохотной капсуле в глубоких водах Атлантического океана. На днях он провел для журналистов видео-экскурсию по своему скромному жилищу, где собирается провести в общей сложности 100 дней. И это не какой-то тикток-челлендж или акция протеста — всё на благо человечества.
В рамках своего необычного эксперимента Дитури изучает, как человеческое тело отреагирует на длительное воздействие экстремального давления в небольшом замкнутом пространстве в течение 100 дней — подобные условия будут испытывать космонавты-герои будущего во время путешествия на Марс.
Один из приборов, который испытывает Дитури в своей миссии, предназначен для NASA, и должен быть протестирован до того, как перейдет к агентству. Это своего рода трикодер из «Звездного пути», который сканирует тело пользователя, чтобы отслеживать его физическое состоянии и при определять, нужна ли ему медицинская помощь.
Дитури также изучает, как предотвратить потерю мышечной массы в космосе, от которой страдают космонавты на Международной космической станции (МКС).
«Мы собираемся на Марс, но дорога туда займет в лучшем случае 200 дней, — объяснил Дитури DailyMail.com. — [Когда вы доберетесь туда] у вас уже сократится мышечная масса, у вас будет ограниченная видимость, вы будете не в самой хорошей форме и у вас уменьшиться плотность костей, а мы собираемся жестко приземлить вас на многоразовом аппарате, который с силой рухнет на землю. Я подозреваю, что это плохая идея, и нам хорошо бы сначала прояснить пару моментов, но это лишь мое мнение».
Дитури, начавший свою миссию 1 марта этого года, связался с журналистами DailyMail.com на 24-й день своего пребывания в капсуле на глубине 9 метров под поверхностью Атлантического океана. «Мне всё нравится; у меня тут есть кофеварка, потому что, видит Бог, наука не работает без кофе», — радостно сообщил заряженный позитивом Дитури.
Хотя его подводное жилище совсем небольшое — около 9 квадратных метров, — там есть рабочая зона, кухня, ванная, две спальни и небольшой «бассейн», он же выход и вход, а также окно с видом на океан. Или правильнее сказать — в океан?
Капсула находится в подводном парке Ки-Ларго, штат Флорида, США, и называется «подводный дом Жуля».
«Тут есть телевизор, правда я не знаю, как его включить. Еще у меня есть мини-холодильник, как в гостиничном номере», — рассказал Дитури в видео-интервью. Он продемонстрировал маленькую микроволновку на полке — единственный способ что-то приготовить.
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«В каждом хорошем отеле должен быть бассейн, и в моем отеле есть крошечный бассейн снаружи, — пошутил Дитури. — Через него мы входим и выходим из жилища. Так что, когда я иду плавать со всем своим снаряжением для подводного плавания, я выхожу через это отверстие, а потом ныряю. Вот так люди приходят и уходят». Дитури спит на двуспальной кровати с дополнительным небольшим ярусом сверху; такая же кровать стоит в соседней комнате для ученых, которые заглядывают к нему в гости.
По состоянию на 29 марта, сейчас идет 29-й день 100-дневной миссии, и когда она завершится, Дитури побьет мировой рекорд по количеству дней, проведенных под водой невоенными — предыдущий рекорд составлял 73 дня. Дитури же проведет под водой на 10 дней больше, чем военнослужащие проводят в подводных лодках: военные подводные лодки могут поддерживать только 90-дневные миссии, прежде чем вернуться на берег.
Несмотря на то, что он тестирует футуристические технологии, Дитури сказал DailyMail.com, что еще одна задача его миссии — вдохновить детей.
«Я хочу достучаться до этих детей и поговорить с ними о науке и инженерии; что можно быть ученым, находясь под водой и делая классные штуки, а не возиться с мензурками и микроскопами в классе», — сказал он и добавил, что дети периодически ныряют к капсуле и дают ему пять через окно.
Однако в первую очередь Дитури хочет помочь астронавтам пережить долгое и одинокое путешествие на Марс. Устройство для сканирования тела, которое тестирует он, гораздо больше, чем то, с которыми астронавты отправятся на Марс. Прибор сканирует тело пользователя, после чего тот вводит симптомы, которые компьютер затем анализирует для определения болезни или травмы.
«Даже человек без медицинского образования может управлять этим [устройством] и как бы выяснить, что происходит в человеческом теле и что пошло не так», — сказал Дитури.
Манжета надевается во время тренировок с эспандером, что является частью программы на МКС, и обхватывает бицепс, периодически зажимая его. «Это увеличивает то, что называется синтезом оксида азота, — объяснил Дитури. — Он приводит к здоровым митохондриям, набуханию митохондрий и большему росту мышц. Так что, мы надеемся, что астронавты будут наращивать мышцы, пока находятся в космосе в течение длительного времени, а не терять мышечную массу из-за бездействия».
Дитури сообщил, что его бицепс уже заметно увеличился с момента начала миссии. А еще он спит гораздо дольше и глубже, чем на поверхности.
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Дитури, как и многие другие ученые, считает, что секрет молодости может скрываться в глубине. Предыдущие исследования показали, что теломеры, которые защищают хромосомы от износа, удлиняются, когда организм подвергается экстремальным нагрузкам.
«Мы подозреваем или, в случае гипербарической медицины, знаем, что после примерно 60 сеансов лечения по часу в день при более высоком давлении, чем здесь у меня сейчас, их можно увеличить на 25–33 процента, — сказал Дитури. — Я подозреваю, что после 100 дней нахождения под таким давлением мои теломеры будут намного длиннее. Таким образом, вместе с ростом мышц, это продлит мою жизнь».
Дитури обнаружил в себе страсть к науке в ВМС США, где прослужил в качестве водолаза 28 лет. Уйдя в отставку в 2012 году с должности командира, Дитури поступил в Университет Южной Флориды, чтобы получить докторскую степень и как можно больше узнать о черепно-мозговых травмах. Он также успел написать и выпустить книгу.
«Мне было скучно во время COVID, потому что первые пару месяцев мне не разрешали лечить пациентов, поэтому я написал книгу», — сказал Дитури. — Она называется «Секреты глубины». Она о хорошем итальянском парнишке из Нью-Йорка, который поступает на службу в военно-морской флот и вляпывается в кучу неприятностей с ЦРУ».
Пока ученый работает над поиском лекарства для космонавтов, он скучает по своим трем дочерям, которых расхваливает при каждом удобном случае. Его 21-летняя дочь Габриэль заканчивает Калифорнийский технологический институт в мае, и он, увы, не сможет присутствовать на церемонии. 19-летняя Софи работает в ресторане в Южной Тампе, штат Флорида, а 27-летняя Жозефина имеет степень магистра психологии и работает в Нью-Йорке.
NASA планирует отправить первых людей на Марс, где они будут находиться примерно 30 дней, в конце 2030-х или начале 2040-х годов. Исследование Дитури жизненно необходимо для этого эпохального путешествия, поскольку будущим героям предстоит провести не менее 200 дней внутри небольшой капсулы. В настоящее время астронавты в космосе теряют мышечную массу и зрение, но Дитури может помочь предотвратить это своим пребыванием на глубине 9 метров под поверхностью океана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вспомните французские Преконтиненты и американскую программу Силэб.
Да и наши «Ихтиандр», «Садко», «Спрут» и «Черномор».
чем ? он помочь .. им может ?
кислорода долить ? а .. им .. нужна помощь ? .. его ?