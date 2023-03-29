Ученый собрался прожить 100 дней на дне океана, чтобы помочь космонавтам: вот его история

В рамках своего необычного эксперимента Дитури изучает, как человеческое тело отреагирует на длительное воздействие экстремального давления в небольшом замкнутом пространстве в течение 100 дней — подобные условия будут испытывать космонавты-герои будущего во время путешествия на Марс.

Один из приборов, который испытывает Дитури в своей миссии, предназначен для NASA, и должен быть протестирован до того, как перейдет к агентству. Это своего рода трикодер из «Звездного пути», который сканирует тело пользователя, чтобы отслеживать его физическое состоянии и при определять, нужна ли ему медицинская помощь.

Дитури также изучает, как предотвратить потерю мышечной массы в космосе, от которой страдают космонавты на Международной космической станции (МКС).

«Мы собираемся на Марс, но дорога туда займет в лучшем случае 200 дней, — объяснил Дитури DailyMail.com. — [Когда вы доберетесь туда] у вас уже сократится мышечная масса, у вас будет ограниченная видимость, вы будете не в самой хорошей форме и у вас уменьшиться плотность костей, а мы собираемся жестко приземлить вас на многоразовом аппарате, который с силой рухнет на землю. Я подозреваю, что это плохая идея, и нам хорошо бы сначала прояснить пару моментов, но это лишь мое мнение».

Дитури, начавший свою миссию 1 марта этого года, связался с журналистами DailyMail.com на 24-й день своего пребывания в капсуле на глубине 9 метров под поверхностью Атлантического океана. «Мне всё нравится; у меня тут есть кофеварка, потому что, видит Бог, наука не работает без кофе», — радостно сообщил заряженный позитивом Дитури.