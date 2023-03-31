Мужчине, отрезавшему себе мизинец, напечатали новый на 3D-принтере

Житель Небраски, который 20 лет назад в пьяном виде отрезал себе мизинец электроинструментом, наконец, получил новый палец благодаря технологии 3D-печати. Двигается почти как настоящий!
Житель Небраски, отрубивший себе мизинец по пьяной лавочке 20 лет назад, наконец-то получил новый палец с помощью современных технологий.
47-летнему Адаму Катшеллу подарили отпечатанный на 3D-принтере палец. Он прибыл из Нью-Йорка, и его стоимость оказалась на несколько тысяч долларов меньше цены в 20 000 долларов, которые предлагала пострадавшему заплатить за новый орган страховая компания.
По словам Катшелла, он сооружал поле для мини-гольфа для своего сына, будучи при этом серьезно навеселе. В один далеко не прекрасный момент инструмент соскользнул, отрезав ему верхнюю часть мизинца.
«Я был пьян, что не было редкостью для меня до недавнего времени. Электроинструменты и алкоголь плохо сочетаются», — признался мужчина.
69-летний Пол Ходара, создатель протеза, провел четыре месяца, адаптируя устройство для Катшелла. После 20 неудачных прототипов ему удалось создать идеальный мизинец для пострадавшего.
«Эта история многому меня научила, - признался Катшелл в соцсети. - Это удивительно талантливые ребята, они напечатали мне новый палец на несколько тысяч долларов дешевле, чем мне предлагали. Эта технология изменит всю нашу жизнь». Он также отметил в своем посте, что теперь он трезв.
В 2020 году Катшелл обратился к пользователям соцсетей с вопросом, есть ли у кого-нибудь из них 3D-принтеры и желание поэкспериментировать, надеясь, что кто-нибудь сможет создать ему новый палец. Сообщение увидел Ходара, который использовал существующие чертежи протеза, но адаптировал их под Катшелла. Готовый протез сгибается, как живой палец, и имеет текстуру на кончике для захвата.
Ходара использовал принтер Prusa i3 MK3S для создания устройства, которое должно прослужить несколько лет. «Мы вместе делали эту работу — разрабатывали новую модель, каждую неделю я отправлял ему изменения, а он присылал мне отзывы об этих изменениях — пока мы не создали экземпляр, который идеально подошел ему», — рассказал создатель искусственного пальца.
По данным Коалиции ампутантов, только в США живут почти два миллиона человек, потерявших конечности, и многие из них не могут позволить себе протезы из-за их дороговизны.
«Я не думаю плохо о протезистах, но я думаю, что сейчас есть альтернативы, и 3D-печать откроет совершенно новые каналы для вывода на рынок доступных устройств», — сказал Ходара.
Этот случай стал уже второй громкой историей про 3D-протезы. Несколько ранее произошел еще более громкий случай: молодая женщина стала первым человеком в мире, получившим ухо, напечатанное на 3D-принтере из ее собственных клеток.
20-летняя Алекса из Мексики родилась с редким врожденным дефектом, из-за которого внешняя часть ее уха оказалась маленькой и деформированной. Врачи надеются, что трансплантант, напечатанный для Алексы на 3D-принтере, произведет революцию в медицине, создав средство для лечения людей с микротией - недоразвитием ушной раковины.
Доктор Артуро Бонилья, детский реконструктивный хирург уха в Сан-Антонио, извлек полграмма хряща из остатка уха Алексы и отправил его в лабораторию 3DBio Therapeutics в Лонг-Айленд-Сити, Квинс, вместе с 3D-сканом ее здорового уха. Там хондроциты женщины — клетки, ответственные за формирование хряща — были выделены из образца ткани и выращены в контейнере с питательными веществами, превратившись в миллиарды родственных ей клеток. Эти клетки медики соединили с биочернилами на основе коллагена и поместили в специализированный 3D-биопринтер со шприцом, с помощью которого было сформировано наружное ухо, идентичное второму уху девушки.
Имплантат окружен печатной биоразлагаемой оболочкой, обеспечивающей ему защиту на начальном этапе, которая со временем впитывается в тело пациента. Через некоторое время имплантированное ухо созреет, приобретет естественный внешний вид и эластичность обычной ушной ткани, и станет зеркальной копией здорового уха пациента.
Весь процесс печати занял не более 10 минут.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пук какой-то. Предлагаю ювелирам пальцы и вообще протезы делать - и пиарить, пиарить. Наверняка так и будет в мире рекламы и маркетинга для ложков.