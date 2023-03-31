Мужчине, отрезавшему себе мизинец, напечатали новый на 3D-принтере

«Эта история многому меня научила, - признался Катшелл в соцсети. - Это удивительно талантливые ребята, они напечатали мне новый палец на несколько тысяч долларов дешевле, чем мне предлагали. Эта технология изменит всю нашу жизнь». Он также отметил в своем посте, что теперь он трезв.

В 2020 году Катшелл обратился к пользователям соцсетей с вопросом, есть ли у кого-нибудь из них 3D-принтеры и желание поэкспериментировать, надеясь, что кто-нибудь сможет создать ему новый палец. Сообщение увидел Ходара, который использовал существующие чертежи протеза, но адаптировал их под Катшелла. Готовый протез сгибается, как живой палец, и имеет текстуру на кончике для захвата.

Ходара использовал принтер Prusa i3 MK3S для создания устройства, которое должно прослужить несколько лет. «Мы вместе делали эту работу — разрабатывали новую модель, каждую неделю я отправлял ему изменения, а он присылал мне отзывы об этих изменениях — пока мы не создали экземпляр, который идеально подошел ему», — рассказал создатель искусственного пальца.