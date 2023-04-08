Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге

Бой длился всего 39 секунд.
Волна европейских скандалов по поводу недопустимости участия трансгендеров в женском спорте докатилась и до Америки. Тамошние консерваторы, хотя правильнее их называть просто адекватными людьми, тоже выступили против уничтожения женского спорта и обесценивания их достижений из-за участия в соревнованиях бывших мужчин.
В американских соцсетях немалый холивар вызвал боец-трансгендер Фэллон Фокс. Бывший морпех, почувствовавший себя однажды женщиной, буквально уничтожает своих соперниц в октагоне. Недавно он проломил череп уже второй своей сопернице. Причём в первом же раунде, на 39-ой секунде боя.
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К счастью, Фокс пока первый трансгендер, которого допустили в женский MMA. И если недовольные его участием в боях с женщинами вскоре не успокоятся, надеемся, он (она) станет последней.
Против трансгендеров в женском спорте уже высказались многие видные американские деятели, включая Илона Маска. Вот, к примеру, что заявил, самый известный в мире подкастер Джо Роган:
Она ни за что не должна драться с женщинами. У нее огромные руки, огромные плечевые суставы. Мне плевать, отрезала она себе член или нет! Физически Фэллон остается мужчиной. Поймите, операция не может уменьшить плотность костей. Посмотрите на мужские и женские руки. Они отличаются. Она просто из-за механики тела может бить гораздо сильнее соперниц
Но самое абсурдное в этой истории в том, что теперь за права женщин приходится бороться обычным людям, а не феминисткам, с которых вся эта вакханалия и началась.
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я о том, что это не трансгендер, а тренсгендерка!
Государства где истинные вековые ценности остались на месте теперь изгои и "против всех".
По-моему все забыли про Содом и Гоморру. Я хоть и агностик, но похоже единственный вариант это повторение судьбы Содома и Гоморрры для их мира.
Это оказывается бывает важно? То что мужик не может стать женщиной. Только в спорте это оказалось понятным?
Интересно, а что будет когда найдётся такой же педераст неудачник, но посильнее и вломит этому? Мне кажется будет забавно..