Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге

К счастью, Фокс пока первый трансгендер, которого допустили в женский MMA. И если недовольные его участием в боях с женщинами вскоре не успокоятся, надеемся, он (она) станет последней.



Против трансгендеров в женском спорте уже высказались многие видные американские деятели, включая Илона Маска. Вот, к примеру, что заявил, самый известный в мире подкастер Джо Роган:

Она ни за что не должна драться с женщинами. У нее огромные руки, огромные плечевые суставы. Мне плевать, отрезала она себе член или нет! Физически Фэллон остается мужчиной. Поймите, операция не может уменьшить плотность костей. Посмотрите на мужские и женские руки. Они отличаются. Она просто из-за механики тела может бить гораздо сильнее соперниц