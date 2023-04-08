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Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге

Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге

Автор:
08 апреля 2023 13:08
Сообщество : Спорт
Метки: transgender   США   видео   женский спорт   мма   скандал   травмы   
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Бой длился всего 39 секунд.

Волна европейских скандалов по поводу недопустимости участия трансгендеров в женском спорте докатилась и до Америки. Тамошние консерваторы, хотя правильнее их называть просто адекватными людьми, тоже выступили против уничтожения женского спорта и обесценивания их достижений из-за участия в соревнованиях бывших мужчин.

В американских соцсетях немалый холивар вызвал боец-трансгендер Фэллон Фокс. Бывший морпех, почувствовавший себя однажды женщиной, буквально уничтожает своих соперниц в октагоне. Недавно он проломил череп уже второй своей сопернице. Причём в первом же раунде, на 39-ой секунде боя.

К счастью, Фокс пока первый трансгендер, которого допустили в женский MMA. И если недовольные его участием в боях с женщинами вскоре не успокоятся, надеемся, он (она) станет последней.

Против трансгендеров в женском спорте уже высказались многие видные американские деятели, включая Илона Маска. Вот, к примеру, что заявил, самый известный в мире подкастер Джо Роган:


Она ни за что не должна драться с женщинами. У нее огромные руки, огромные плечевые суставы. Мне плевать, отрезала она себе член или нет! Физически Фэллон остается мужчиной. Поймите, операция не может уменьшить плотность костей. Посмотрите на мужские и женские руки. Они отличаются. Она просто из-за механики тела может бить гораздо сильнее соперниц

Но самое абсурдное в этой истории в том, что теперь за права женщин приходится бороться обычным людям, а не феминисткам, с которых вся эта вакханалия и началась.

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Метки: transgender   США   видео   женский спорт   мма   скандал   травмы   
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18  комментариев
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388k
Алексей 38 минут назад
когда ж [мат] бабы поумнеют??? надо просто отказываться выходить на площадку с этими п.и.д.о.р.а.м.и. неудачниками.пусть само с собой соревнуется
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9k
Сол Гудман 10 секунд назад
Так пусть эти, как их назвать не знаю даже... с такими же соревнуются
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19k
anpetrof 6 минут назад
Надо вести третью половую категорию и пусть в ней с соревнуются, а трансгендерами считать только тех, у кого противоречащее его полу "хозяйство" удалено хирургически.
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29k
Ego sum qui sum 13 минут назад
до каких пор этот антифеминистичный патриархальный ужас будет происходить?!
я о том, что это не трансгендер, а тренсгендерка!
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545
MidMaster 14 минут назад
Чем больше херни там происходит , тем спокойнее
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355
Вася Васильев 17 минут назад
америкосы такие америкосы )))
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10k
Ф Ив 17 минут назад
Сделали бы для них третью дисциплину и всё.
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949
Sexxxton 24 минуты назад
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37k
Александр Полчаса назад
Это же ужасно, кто это допускает... Да блин транс у этого чучела физиология мужская, он по любому сильнее женщины, любой. Так мать природа нас создала. Устроители этого фрикшоу вообще с мозгами дружат? Даже если баба будет в 2 раза больше меня, я ей вшатаю так, что она не встанет....
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13k
gavrosh Полчаса назад
Боевой передаст.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
очередной "не пойми что" примат, смог самоутвердиться за счет более слабого соперника.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
видимо у ЗАПАДлойдских родителей и в школах не принято учить..что девочек-бить нельзя.
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15k
Majul 40 минут назад
Этот мир сошел с ума...
Государства где истинные вековые ценности остались на месте теперь изгои и "против всех".
По-моему все забыли про Содом и Гоморру. Я хоть и агностик, но похоже единственный вариант это повторение судьбы Содома и Гоморрры для их мира.
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5k
onebibis 43 минуты назад
"Она ни за что не должна драться с женщинами. У нее огромные руки, огромные плечевые суставы. Мне плевать, отрезала она себе член или нет! Физически Фэллон остается мужчиной..."

Это оказывается бывает важно? То что мужик не может стать женщиной. Только в спорте это оказалось понятным?
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30k
Владимир 46 минут назад
Совсем недавно это было стёбом..

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