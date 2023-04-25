Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов

Такер Карлсон, один из самых известных ведущих Fox News, журналист с республиканскими взглядами и сторонник Трампа, который часто критиковал администрацию Байдена и призывал к расследованию в отношениии его сына Хантера, уходит с телеканала. Вернее, его уходят. Впрочем, телеканал Соловьев Live уже предложил американцу работать в России. Ждём!
Америка избавилась от одного из самых неудобных телеведущих.
Если коротко, то Такер Карлсон - это всё то, что бесит либералов: Карлсон поддерживает антимигрантскую риторику, выступает против феминизма и ЛГБТ-повестки, не является ковид-диссидентом, однако не поддерживал политику локдаунов и считал, что американские вакцины неэффективны, а информация, распространяемая о них — ложь, до начала СВО был одним из самых пророссийских комментаторов Америки, считал, что США должны сотрудничать с Россией в вопросах борьбы с международным терроризмом, и вообще говорил, что у русских и американцев гораздо больше общего, чем различий. Ко всему прочему Такер несколько раз заявлял, что США испытывает на Украине биологическое оружие, и открыто говорил, что Америка была организатором диверсии на "Северных потоках". Видимо, наговорил достаточно, чтобы его уволили, - пишут аналитики Mash Room.
И вот Такер Карлсон ушёл с телеканала Fox News через несколько дней после того, как телеканал в рамках мирового соглашения выплатил 787 миллионов долларов по делу о клевете на президентских выборах 2020 года.
Истцом выступала компания Dominion Voting Systems, которая производит и продает аппаратное и программное обеспечение для электронного голосования. Компания требовала от Fox News более 1,6 миллиарда долларов за то, что та обвиняла её в фальсификации результатов выборов.
Фигурантами дела от Fox News были Такер Карлсон, его коллега ведущий Шон Хеннити, глава медиа-корпорации Fox Руперт Мёрдок, его сын, генеральный директор Лахлан Мёрдок.
Согласно мировому соглашению, судебное рассмотрение дела прекращается, никто из упомянутых фигурантов не будет давать показаний.
Тем временем, Америка в едином порыве уже хоронит Fox News, генерируя мемы в соцсетях:
✔️ «Пиво Bud Lighte: Мы совершили идиотский поступок и потеряли миллионы клиентов и миллиарды долларов
Fox News: Подержи мое пиво»:
✔️ «Fox News уволил единственную причину смотреть Fox News»:
Увольнение Карлсона стало фактически триггером для рыночной стоимости корпорации Fox - её акции рухнули почти на миллиард. На графике видно, что цена снизилась сразу на 930 млн долл.:
И самое интересное: телеканал Соловьев Live уже предложил американцу работать в России.
В письме, которое было направлено американскому репортеру, отмечается, что американские СМИ потеряли последний голос разума.
Welcome !!!!
Источник:
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*а кокой смех заразительный у Т.Карлсона..кто нибудь замечал ..если)
Но вот почти 800 миллионов Fox именно из-за Карлсона выплатит, обычно такие потери без последствий не оставляют, и это совсем не акции!
Изменение стоимости акции на 5.5% это еще не "рухнули". Кроме того, уже отыграли часть.