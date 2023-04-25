Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов

И вот Такер Карлсон ушёл с телеканала Fox News через несколько дней после того, как телеканал в рамках мирового соглашения выплатил 787 миллионов долларов по делу о клевете на президентских выборах 2020 года.

Истцом выступала компания Dominion Voting Systems, которая производит и продает аппаратное и программное обеспечение для электронного голосования. Компания требовала от Fox News более 1,6 миллиарда долларов за то, что та обвиняла её в фальсификации результатов выборов.

Фигурантами дела от Fox News были Такер Карлсон, его коллега ведущий Шон Хеннити, глава медиа-корпорации Fox Руперт Мёрдок, его сын, генеральный директор Лахлан Мёрдок.

Согласно мировому соглашению, судебное рассмотрение дела прекращается, никто из упомянутых фигурантов не будет давать показаний.