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Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов

Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов

Автор:
25 апреля 2023 00:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Fox News   Россия   Соловьев.Live   Такер Карлсон   америка   новости   увольнение   
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Такер Карлсон, один из самых известных ведущих Fox News, журналист с республиканскими взглядами и сторонник Трампа, который часто критиковал администрацию Байдена и призывал к расследованию в отношениии его сына Хантера, уходит с телеканала. Вернее, его уходят. Впрочем, телеканал Соловьев Live уже предложил американцу работать в России. Ждём!

Америка избавилась от одного из самых неудобных телеведущих.

Если коротко, то Такер Карлсон - это всё то, что бесит либералов: Карлсон поддерживает антимигрантскую риторику, выступает против феминизма и ЛГБТ-повестки, не является ковид-диссидентом, однако не поддерживал политику локдаунов и считал, что американские вакцины неэффективны, а информация, распространяемая о них — ложь, до начала СВО был одним из самых пророссийских комментаторов Америки, считал, что США должны сотрудничать с Россией в вопросах борьбы с международным терроризмом, и вообще говорил, что у русских и американцев гораздо больше общего, чем различий. Ко всему прочему Такер несколько раз заявлял, что США испытывает на Украине биологическое оружие, и открыто говорил, что Америка была организатором диверсии на "Северных потоках". Видимо, наговорил достаточно, чтобы его уволили, - пишут аналитики Mash Room.

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И вот Такер Карлсон ушёл с телеканала Fox News через несколько дней после того, как телеканал в рамках мирового соглашения выплатил 787 миллионов долларов по делу о клевете на президентских выборах 2020 года.

Истцом выступала компания Dominion Voting Systems, которая производит и продает аппаратное и программное обеспечение для электронного голосования. Компания требовала от Fox News более 1,6 миллиарда долларов за то, что та обвиняла её в фальсификации результатов выборов.

Фигурантами дела от Fox News были Такер Карлсон, его коллега ведущий Шон Хеннити, глава медиа-корпорации Fox Руперт Мёрдок, его сын, генеральный директор Лахлан Мёрдок.

Согласно мировому соглашению, судебное рассмотрение дела прекращается, никто из упомянутых фигурантов не будет давать показаний.

Тем временем, Америка в едином порыве уже хоронит Fox News, генерируя мемы в соцсетях:


✔️ «Пиво Bud Lighte: Мы совершили идиотский поступок и потеряли миллионы клиентов и миллиарды долларов
Fox News: Подержи мое пиво»:


✔️ «Fox News уволил единственную причину смотреть Fox News»:

Увольнение Карлсона стало фактически триггером для рыночной стоимости корпорации Fox - её акции рухнули почти на миллиард. На графике видно, что цена снизилась сразу на 930 млн долл.:

И самое интересное: телеканал Соловьев Live уже предложил американцу работать в России.

В письме, которое было направлено американскому репортеру, отмечается, что американские СМИ потеряли последний голос разума.

Welcome !!!!

Источник:

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Метки: Fox News   Россия   Соловьев.Live   Такер Карлсон   америка   новости   увольнение   
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12  комментариев
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16k
Фил Ософф 53 минуты назад
Ешкин кот… вот такая вот свобода слова. Отписываюсь от FoxNews немедленно. Больше там особо слушать некого.
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8k
Владимир 11 минут назад
Вот и Демократия.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 13 минут назад
Ему нужно свой интернет-ресурс создать..имени себя(Такер Карлсон-это БРЕНД уже), а не вещать через Ютубы-хренубы, там такие же инфо-фашисты...всем рот затыкают..чуть не по их глаголишь)
*а кокой смех заразительный у Т.Карлсона..кто нибудь замечал ..если)

Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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2k
ДК 59 минут назад
Общее падение акций Fox за сегодня: 2.9%. И это называется "рухнули"? Кстати, в конце прошлого года акции стоили $27, а в начале 2022 - примерно $40. Акции - они акции и есть...
Но вот почти 800 миллионов Fox именно из-за Карлсона выплатит, обычно такие потери без последствий не оставляют, и это совсем не акции!
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ох и затейники они там в америке
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Карлсон. «Он улетел, но обещал вернуться»
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10k
Летучий Мыш 2 часа назад
От это нифига себе
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11k
Владимир 2 часа назад
>> её акции рухнули почти на миллиард.
Изменение стоимости акции на 5.5% это еще не "рухнули". Кроме того, уже отыграли часть.
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KlyaksaZ
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