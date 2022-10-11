«Демократы тянут нас всё ближе к ядерной войне»: так заявила американский конгрессмен и со скандалам ушла из партии

Потом риторика стала меняться, дама всё чаще выходила в эфир телеканала Fox (считается главным рупором республиканцев) и критиковала демпартию.

А теперь дело дошло и до ухода и публичных обвинений демократов в возможном развязывании ядерной войны:

«Я больше не могу оставаться в сегодняшней Демократической партии, которая теперь находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны. Которая движима трусливой воук-культурой (новой идеологии, ставящей во главу угла достижения социальной, расовой и половой справедливости путём преследований и «позитивной дискриминации» большинства во имя прав угнетаемых меньшинств) , которая разделяет нас, сводя к расе каждую проблему и разжигая антибелый расизм.

Которая активно работает, чтобы подорвать нашу богом данную свободу, записанную в конституции. Которая враждебна людям веры и духовности, которая демонизирует полицию. Но защищает преступников за счёт законопослушных американцев.

Которая верит в открытые границы, которая вооружает спецслужбы, чтобы преследовать политических оппонентов. И которая, прежде всего, всё ближе подталкивает нас к ядерной войне».