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«Демократы тянут нас всё ближе к ядерной войне»: так заявила американский конгрессмен и со скандалам ушла из партии

«Демократы тянут нас всё ближе к ядерной войне»: так заявила американский конгрессмен и со скандалам ушла из партии

Автор:
11 октября 2022 18:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   демократы   конгрессмен   партия   политика   республиканцы   скандал   
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Что-то много откровений пошло в последнее время.

Тулси Габбард была конгрессменом (или как у них сейчас модно - конгрессвумен) с 2013 по 2021 годы. Тогда она состояла в Демократической партии США и рьяно отстаивала её интересы.

Потом риторика стала меняться, дама всё чаще выходила в эфир телеканала Fox (считается главным рупором республиканцев) и критиковала демпартию.

А теперь дело дошло и до ухода и публичных обвинений демократов в возможном развязывании ядерной войны:

«Я больше не могу оставаться в сегодняшней Демократической партии, которая теперь находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны. Которая движима трусливой воук-культурой (новой идеологии, ставящей во главу угла достижения социальной, расовой и половой справедливости путём преследований и «позитивной дискриминации» большинства во имя прав угнетаемых меньшинств) , которая разделяет нас, сводя к расе каждую проблему и разжигая антибелый расизм.

Которая активно работает, чтобы подорвать нашу богом данную свободу, записанную в конституции. Которая враждебна людям веры и духовности, которая демонизирует полицию. Но защищает преступников за счёт законопослушных американцев.

Которая верит в открытые границы, которая вооружает спецслужбы, чтобы преследовать политических оппонентов. И которая, прежде всего, всё ближе подталкивает нас к ядерной войне».

Вот так вслед за Илоном Маском тревогу о ядерной войне стали бить и другие. Возможно, это она удачно переобувается перед выборами. А может действительно говорит правду, потому что видит как накаляется ситуация и какие могут быть последствия.

Также она призвала всех своих сторонников как можно быстрее выйти из демпартии.  

Источник:

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Метки: США   демократы   конгрессмен   партия   политика   республиканцы   скандал   
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2  комментария
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Ну а чего еще ждать от "когорты избранных", кроме как обнуления существующего положения дел, посредством ядерного конфликта, когда пиндосия и весь остальной коллективный запад, под их предводительством, скатились в такую жопу, из которой никак иначе выбраться будет уже практически нереально.
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20k
babuby 2 часа назад
Таким выражением, она "пустила торпеду в корабль бизнеса" узкого круга лиц!
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