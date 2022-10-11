«Демократы тянут нас всё ближе к ядерной войне»: так заявила американский конгрессмен и со скандалам ушла из партии

Что-то много откровений пошло в последнее время.
Тулси Габбард была конгрессменом (или как у них сейчас модно - конгрессвумен) с 2013 по 2021 годы. Тогда она состояла в Демократической партии США и рьяно отстаивала её интересы.
Потом риторика стала меняться, дама всё чаще выходила в эфир телеканала Fox (считается главным рупором республиканцев) и критиковала демпартию.
А теперь дело дошло и до ухода и публичных обвинений демократов в возможном развязывании ядерной войны:
«Я больше не могу оставаться в сегодняшней Демократической партии, которая теперь находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны. Которая движима трусливой воук-культурой (новой идеологии, ставящей во главу угла достижения социальной, расовой и половой справедливости путём преследований и «позитивной дискриминации» большинства во имя прав угнетаемых меньшинств) , которая разделяет нас, сводя к расе каждую проблему и разжигая антибелый расизм.
Которая активно работает, чтобы подорвать нашу богом данную свободу, записанную в конституции. Которая враждебна людям веры и духовности, которая демонизирует полицию. Но защищает преступников за счёт законопослушных американцев.
Которая верит в открытые границы, которая вооружает спецслужбы, чтобы преследовать политических оппонентов. И которая, прежде всего, всё ближе подталкивает нас к ядерной войне».
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Вот так вслед за Илоном Маском тревогу о ядерной войне стали бить и другие. Возможно, это она удачно переобувается перед выборами. А может действительно говорит правду, потому что видит как накаляется ситуация и какие могут быть последствия.
Также она призвала всех своих сторонников как можно быстрее выйти из демпартии.
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АНТИФИШКИ
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