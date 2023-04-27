«Я тиктокер и вообще идиот»: в Челябинске задержали неадеквата, избившего пенсионерку на улице

В Челябинске пенсионерка спокойно шла по своим делам. За ней топал какой-то странный тип: сначала просто следовал за старушкой, потом обогнал её, толкнул плечом и набросился с кулаками.

Разбил ей очки и лицо до крови, потом сбежал.