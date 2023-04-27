«Я тиктокер и вообще идиот»: в Челябинске задержали неадеквата, избившего пенсионерку на улице

На допросе он заявил, что это была «самооборона».
В Челябинске пенсионерка спокойно шла по своим делам. За ней топал какой-то странный тип: сначала просто следовал за старушкой, потом обогнал её, толкнул плечом и набросился с кулаками.
Разбил ей очки и лицо до крови, потом сбежал.
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Как сообщила дочь пострадавшей:
Его пока не нашли, личность не установлена. Совершенно незнакомый человек. Она шла за квартиру платить, он догнал ее, избил и удалился. Она толком не помнит ничего. Помнит, что подошел, удар, кровь, очки разбились, потом оглушающий удар, рукой закрывала голову. У нее перелом мизинца со смещением. Мама держится. Следим сейчас за состоянием. У нас уже давно высокий риск инсульта, у мамы было 10 операций, сломан позвоночник, протез в колене. И тут такое!
К поиску агрессивного чудака сразу же подключились оперативники, участковые и сотрудники ППС. Вскоре его задержали в челябинском ТЦ - мужчина хотел стащить мелкую бытовую технику, но горе-воришку скрутили и передали полицейским.
На допросе его спросили:
- Расскажите, за что вы избили бабушку?
- Самооборона…
- Готовы ли вы публично извиниться перед бабушкой?
- Да, конечно! Извините, пожалуйста, я заплачу… я так больше не буду. Я тиктокер и вообще идиот.
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С учётом нападения на невинного, пожилого человека, да ещё и попытки кражи из магазина - одними извинениями этот «тиктокер» уже не отделается.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 (покушение на убийство из хулиганских побуждений) УК РФ, – прокомментировали в СУ СКР по Челябинской области.
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- Не, у меня и справка есть..." (с)