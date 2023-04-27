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«Я тиктокер и вообще идиот»: в Челябинске задержали неадеквата, избившего пенсионерку на улице

«Я тиктокер и вообще идиот»: в Челябинске задержали неадеквата, избившего пенсионерку на улице

Автор:
27 апреля 2023 16:10
Сообщество : Криминал
Метки: видео   допрос   задержание   избиение   мужчина   неадекват   пенсионерка   полиция   тиктокер   челябинск   
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На допросе он заявил, что это была «самооборона».

В Челябинске пенсионерка спокойно шла по своим делам. За ней топал какой-то странный тип: сначала просто следовал за старушкой, потом обогнал её, толкнул плечом и набросился с кулаками.

Разбил ей очки и лицо до крови, потом сбежал.

Как сообщила дочь пострадавшей:

Его пока не нашли, личность не установлена. Совершенно незнакомый человек. Она шла за квартиру платить, он догнал ее, избил и удалился. Она толком не помнит ничего. Помнит, что подошел, удар, кровь, очки разбились, потом оглушающий удар, рукой закрывала голову. У нее перелом мизинца со смещением. Мама держится. Следим сейчас за состоянием. У нас уже давно высокий риск инсульта, у мамы было 10 операций, сломан позвоночник, протез в колене. И тут такое!

К поиску агрессивного чудака сразу же подключились оперативники, участковые и сотрудники ППС. Вскоре его задержали в челябинском ТЦ - мужчина хотел стащить мелкую бытовую технику, но горе-воришку скрутили и передали полицейским.

На допросе его спросили:

- Расскажите, за что вы избили бабушку?

- Самооборона…

- Готовы ли вы публично извиниться перед бабушкой?

- Да, конечно! Извините, пожалуйста, я заплачу… я так больше не буду. Я тиктокер и вообще идиот.

С учётом нападения на невинного, пожилого человека,  да ещё и попытки кражи из магазина - одними извинениями этот «тиктокер» уже не отделается.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 (покушение на убийство из хулиганских побуждений) УК РФ, – прокомментировали в СУ СКР по Челябинской области.

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Метки: видео   допрос   задержание   избиение   мужчина   неадекват   пенсионерка   полиция   тиктокер   челябинск   
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14  комментариев
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5k
Старичок 2 часа назад
его надо в "правИльную" камеру определить, чтобы там все по полочкам разложили.
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32k
Юр21 14 минут назад
Утилизировать урода!
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71k
Пётровыч 17 минут назад
Какие извинения? Закрыть его надо, в дурку, под транквилизаторы.
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
урод...
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7k
Дмитрий 40 минут назад
Во первых перестаньте уже брать "извинения" у всех подряд. Это абсолютно ни кому не нужная процедура(кроме как отчитаться начальству, что "поймали, извинился"). Ни какого сожаления, раскаяния этот и подобные люди не несут. Сиюминутная боязнь "дяденек полицейских" или каких то представителей общественности. Больше ни чего. Ни какой 105-й даже через покушение здесь и в помине нет и не будет. Чистейшей воды 213 плюс что то там с покушением на кражу(и то надо посмотреть, чтоб ущерб был больше 2500 р.). Ну а старушке здоровья конечно. Не исключаю, что товарищ вообще ни какой ответственности не понесёт, т.к. очень похоже на наличие у него шизофрении.
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104k
parallax 43 минуты назад
Хорошо всё таки что сейчас есть камеры наблюдения. Скольких ублюдков и мразей, как этот, они помогли упрятать за решётку.
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965
Kra 45 минут назад
"- Простите, а вы не псих?
- Не, у меня и справка есть..." (с)
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13k
Вероника 55 минут назад
А специальной камеры для тиктокеров на зонах нет?
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29k
Ваня Час назад
писта тузику... или в тюрячке ему вломят, или на психушке пяток лет проведет...
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654
Mazabest 2 часа назад
Самоутвердился, идиот
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202
slonik4070 2 часа назад
«Я тиктокер и вообще идиот»: в Челябинске задержали неадеквата, избившего пенсионерку на улицеПосмотреть
«Я тиктокер и вообще идиот»: в Челябинске задержали неадеквата, избившего пенсионерку на улице
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