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"Я сделаю то, что должен": в Нижневартовске сотрудник мэрии взял в заложники ребёнка и начал стрелять

"Я сделаю то, что должен": в Нижневартовске сотрудник мэрии взял в заложники ребёнка и начал стрелять

Автор:
09 марта 2023 08:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нижневартовс   Югра   видео   заложники   неадекват   полиция   требования   
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Очевидцы сообщают, что неадекватный человек начал стрелять с балкона девятиэтажки в Югре. В квартире он заперся с ребёнком и выдвинул ряд требований. В частности чиновник хочет поговорить с Бастрыкиным и увидеть повешенными нескольких своих проворовавшихся коллег.

Прямо сейчас в Нижневартовске разворачивается операция о освобождению ребёнка, запертого в квартире с неадекватным отцом. Последний открыл стрельбу с балкона при попытке сотрудника МЧС открыть дверь. Очевидцы сообщают, что слышали не менее восьми выстрелов


В полицию позвонила жена этого мужчины. Она рассказала, что супруг находится в неадекватном состоянии и хочет покончить жизнь самоубийством. Он заперся в квартире с их общим ребёнком и на просьбы отпустить заложника не реагирует.


"У меня два ружья. Я забаррикадировал квартиру. Я убью себя и своего сына. Скоро я усну. Двери я забаррикадировал, замки сломаны. У окон сижу я с двумя ружьями. Меня никто не возьмет. Я сделаю то, что должен" - сообщил он.


По данным СМИ, автор этого заявления - Владимир Широков, замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии.




Силовики оцепили дом, эвакуировали жителей двух ближайших подъездов и пытаются договориться с мужчиной.




СМИ сообщают, что в квартире находится два ружья и достаточное количество патронов.


Широков уже выдвинул требования, при условии выполнения которых он согласен отпустить ребёнка:

во-первых, чтобы ему позвонили несколько человек, включая Бастрыкина. Также стрелок решил сообщить, кто в регионе ворует деньги в пользу ЦИПсО. И, наконец, он потребовал повесить на городской площади несколько проворовавшихся чиновников.


К оцепленному дому, в котором забаррикадировался 44-летний Широков, приехала его мать. Она и жена стрелка просят отпустить малолетнего ребёнка, который остаётся в с ним в квартире, однако мужчина пока на эти требования не соглашается.


Продолжаем следить за ситуацией.

UPD: после переговоров нижневартовский стрелок передал ребёнка силовикам и сдался полиции. Пострадавших нет.

Источник:

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Метки: Ynews   Нижневартовс   Югра   видео   заложники   неадекват   полиция   требования   
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12  комментариев
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28k
Юрий 2 часа назад
"потребовал повесить на городской площади несколько проворовавшихся чиновников." - что тут неадекватного?

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335
Dima 20 минут назад
тоже под мухоморами?
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29k
Григорий 50 минут назад
Это весна, мда-с.
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Roman 59 минут назад
Опять мухоморы?
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Alex Час назад
Ну мы тоже не против, что бы чиновников вешали на городской площади. Вполне закономерное требование.
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8k
Copycat 2 часа назад
выглядит так что у чела бомбанула жопа от проворовавшихся коллег
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V2.Smirnov 2 часа назад
Заголовок, конечно... Знатный наброс!
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