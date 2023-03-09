"Я сделаю то, что должен": в Нижневартовске сотрудник мэрии взял в заложники ребёнка и начал стрелять

Прямо сейчас в Нижневартовске разворачивается операция о освобождению ребёнка, запертого в квартире с неадекватным отцом. Последний открыл стрельбу с балкона при попытке сотрудника МЧС открыть дверь. Очевидцы сообщают, что слышали не менее восьми выстрелов





В полицию позвонила жена этого мужчины. Она рассказала, что супруг находится в неадекватном состоянии и хочет покончить жизнь самоубийством. Он заперся в квартире с их общим ребёнком и на просьбы отпустить заложника не реагирует.





"У меня два ружья. Я забаррикадировал квартиру. Я убью себя и своего сына. Скоро я усну. Двери я забаррикадировал, замки сломаны. У окон сижу я с двумя ружьями. Меня никто не возьмет. Я сделаю то, что должен" - сообщил он.





По данным СМИ, автор этого заявления - Владимир Широков, замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии.



