"Я сделаю то, что должен": в Нижневартовске сотрудник мэрии взял в заложники ребёнка и начал стрелять

Очевидцы сообщают, что неадекватный человек начал стрелять с балкона девятиэтажки в Югре. В квартире он заперся с ребёнком и выдвинул ряд требований. В частности чиновник хочет поговорить с Бастрыкиным и увидеть повешенными нескольких своих проворовавшихся коллег.
Прямо сейчас в Нижневартовске разворачивается операция о освобождению ребёнка, запертого в квартире с неадекватным отцом. Последний открыл стрельбу с балкона при попытке сотрудника МЧС открыть дверь. Очевидцы сообщают, что слышали не менее восьми выстрелов
В полицию позвонила жена этого мужчины. Она рассказала, что супруг находится в неадекватном состоянии и хочет покончить жизнь самоубийством. Он заперся в квартире с их общим ребёнком и на просьбы отпустить заложника не реагирует.
"У меня два ружья. Я забаррикадировал квартиру. Я убью себя и своего сына. Скоро я усну. Двери я забаррикадировал, замки сломаны. У окон сижу я с двумя ружьями. Меня никто не возьмет. Я сделаю то, что должен" - сообщил он.
По данным СМИ, автор этого заявления - Владимир Широков, замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии.
Силовики оцепили дом, эвакуировали жителей двух ближайших подъездов и пытаются договориться с мужчиной.
СМИ сообщают, что в квартире находится два ружья и достаточное количество патронов.
Широков уже выдвинул требования, при условии выполнения которых он согласен отпустить ребёнка:
во-первых, чтобы ему позвонили несколько человек, включая Бастрыкина. Также стрелок решил сообщить, кто в регионе ворует деньги в пользу ЦИПсО. И, наконец, он потребовал повесить на городской площади несколько проворовавшихся чиновников.
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К оцепленному дому, в котором забаррикадировался 44-летний Широков, приехала его мать. Она и жена стрелка просят отпустить малолетнего ребёнка, который остаётся в с ним в квартире, однако мужчина пока на эти требования не соглашается.
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Продолжаем следить за ситуацией.
UPD: после переговоров нижневартовский стрелок передал ребёнка силовикам и сдался полиции. Пострадавших нет.
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