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"За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию

"За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию

Автор:
29 июня 2022 13:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   армия   видео   граната   задержание   муляж   неадекват   полиция   
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Житель столицы пожаловался, что его не уважают как гражданина РФ и отказывают в приёме в армию. А он хочет воевать за Русь, царя и Отечество. В результате 34-летний охранник заперся в квартире и угрожал взорвать гранату.

Сегодня, 29 июня, на северо-западе столицы москвич заперся в квартире и объявил, что готов взорвать гранатой себя и всё вокруг. А началась история банально. Житель Москвы вызвал скорую помощь, чтобы врачи осмотрели его травмы, а потом начал "быковать". Он угрожал прибывшей бригаде, вел себя агрессивно и неадекватно. Затем москвич выпроводил медиков из квартиры, заперся и стал кричать, что взорвет гранату.


Иван Гуреев утверждал, что хочет принести пользу родине, но ему отказали в военкомате. В результате работающий охранником мужчина обиделся и решил пойти на крайние меры. Он записал голосовое сообщение, чтобы все боялись и понимали серьезность его намерений.


На место инцидента была вызвана полиция. Благодаря оперативным действиям правоохранителя "воеваку" быстро задержали. Граната, которую он угрожал взорвать, оказалась муляжом, а соседи в один голос дают нелестные характеристики бузотёру.

Судя по их рассказам, спокойным соседушка не был и разнообразил быт дома регулярными драками, гулянками и распитием алкогольных напитков вне дома.

Сам же герой дня, судя по фото в личных аккаунтах в соцсетях, позиционировал себя как сурового мачо.


По счастью, сегодня никто из соседей не пострадал. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.


По сообщениям в СМИ, задержанный был ранее судим "за разбой, совершенный с применением оружия. В 2012 году он напал на мужчину с пистолетом и похитил iPhone. Тогда москвича осудили на пять лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   армия   видео   граната   задержание   муляж   неадекват   полиция   
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21  комментарий
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11k
harlamov Час назад
Хохлы, вам предупреждение.
Таких лютых бойцов мы в тылу держим, гуманизм епта...
Ведь если бы военком не таким добрым оказался, то никакие джавелины с химарисами не спасли. Этот парень после пары пузырей лично Зеленскому глаз на жопу натянул...
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3k
Motorola 15 минут назад
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827
Пушкин 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Ха-ха-ха! Это говно в армию?
Слава Богу что не взяли! А вот как в охрану взяли это дерьмо, вопрос.
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13k
motorocker 36 минут назад
Чувака ждет психушка на 28 дней...
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70
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
Да пусть бы взорвал гранату ))) толку то от такого существа..
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1k
Денис Ануфриев 44 минуты назад
жарко
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75
MAX Час назад
Его точно в спец казарму сейчас определят)) где такие же подготовку проходят ))
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127
Олег Ершов Час назад
это как "за Русь, царя и Отечество" я надеюсь автор сделал опечатку. слово Царь пишется с большой буквы!
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527
█████████████ Час назад
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474
imho Час назад
Молодец, настоящий патриот. На деле решил доказать любовь к родине, а не в интернетах с дивана геройствовать. Берите пример!
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22k
Inter Час назад
зря не взяли,послужил бы удобрением хоть
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11k
.Атеист. Час назад
Хорошо что не взяли, а то что серьезней устроил. Психам в армии не место!
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Когда в организме резко упала концентрация спирта... Воевака, блин.
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4k
A 2 часа назад
Капец боец, спичкой перешибёшь
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474
imho A Час назад
Ты на физику не смотри, он духом сильный!
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
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