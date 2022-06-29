"За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию

Сегодня, 29 июня, на северо-западе столицы москвич заперся в квартире и объявил, что готов взорвать гранатой себя и всё вокруг. А началась история банально. Житель Москвы вызвал скорую помощь, чтобы врачи осмотрели его травмы, а потом начал "быковать". Он угрожал прибывшей бригаде, вел себя агрессивно и неадекватно. Затем москвич выпроводил медиков из квартиры, заперся и стал кричать, что взорвет гранату.





Иван Гуреев утверждал, что хочет принести пользу родине, но ему отказали в военкомате. В результате работающий охранником мужчина обиделся и решил пойти на крайние меры. Он записал голосовое сообщение, чтобы все боялись и понимали серьезность его намерений.



