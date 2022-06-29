"За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию

Житель столицы пожаловался, что его не уважают как гражданина РФ и отказывают в приёме в армию. А он хочет воевать за Русь, царя и Отечество. В результате 34-летний охранник заперся в квартире и угрожал взорвать гранату.
Сегодня, 29 июня, на северо-западе столицы москвич заперся в квартире и объявил, что готов взорвать гранатой себя и всё вокруг. А началась история банально. Житель Москвы вызвал скорую помощь, чтобы врачи осмотрели его травмы, а потом начал "быковать". Он угрожал прибывшей бригаде, вел себя агрессивно и неадекватно. Затем москвич выпроводил медиков из квартиры, заперся и стал кричать, что взорвет гранату.
Иван Гуреев утверждал, что хочет принести пользу родине, но ему отказали в военкомате. В результате работающий охранником мужчина обиделся и решил пойти на крайние меры. Он записал голосовое сообщение, чтобы все боялись и понимали серьезность его намерений.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
На место инцидента была вызвана полиция. Благодаря оперативным действиям правоохранителя "воеваку" быстро задержали. Граната, которую он угрожал взорвать, оказалась муляжом, а соседи в один голос дают нелестные характеристики бузотёру.
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Судя по их рассказам, спокойным соседушка не был и разнообразил быт дома регулярными драками, гулянками и распитием алкогольных напитков вне дома.
Сам же герой дня, судя по фото в личных аккаунтах в соцсетях, позиционировал себя как сурового мачо.
По счастью, сегодня никто из соседей не пострадал. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.
По сообщениям в СМИ, задержанный был ранее судим "за разбой, совершенный с применением оружия. В 2012 году он напал на мужчину с пистолетом и похитил iPhone. Тогда москвича осудили на пять лет.
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АНТИФИШКИ
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Таких лютых бойцов мы в тылу держим, гуманизм епта...
Ведь если бы военком не таким добрым оказался, то никакие джавелины с химарисами не спасли. Этот парень после пары пузырей лично Зеленскому глаз на жопу натянул...
Слава Богу что не взяли! А вот как в охрану взяли это дерьмо, вопрос.