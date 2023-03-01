В Гомеле задержали 200 сторонников "ЧВК Рёдан"

Эта зараза докатилась и до Белоруссии. Вчера, 28 февраля, толпа молодёжи собралась около торгового центра в Гомеле, но устроить драку не успела.
Белорусская милиция пресекла попытку устроить несанкционированную акцию возле ТЦ «Секрет» в Гомеле. Около 200 молодых людей было задержано. Выяснилось, что их них 183 подростка - несовершеннолетние.
В МВД Белоруссии подчёркивают, что задержание произошло без применения физической силы. Сообщается, что подростки собрались на акцию, получив сообщения в мессенджерах и соцсетях. В связи с этим, правоохранители настоятельно рекомендуют родителям тинейджеров обращать внимание на увлечения своих детей и хотя бы иногда просматривать странички их соцсетей.
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Что касается задержанных, то несовершеннолетние, коих оказалось большинство, получат предупреждения с последующей постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних.А тех, кто старше 16 -ти лет, привлекут к административной ответственности. Ну и, раз попав на карандаш к правоохранительным органам, от внимания милиции потом не избавишься. Об этом рекомендуют помнить всем, кто захочет поучаствовать в акциях "ЧВК Рёдан".
Эта субкультура - подчёркивают в МВД Белоруссии - имеет деструктивную направленность. Она возникла в качестве подражания аниме Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Рёдан", а потому основная её деятельность базируется на насилии и драках. За привлечение подростков к "ЧВК Рёдан" организаторы, которых сейчас разыскивает милиция Беларуси, будут привлечены к уголовной ответственности.
Ранее волна задержаний прокатилась и по России, где одетые в клетчатые штаны и толстовки с изображением паука молодые люди устраивали драки в торговых центрах и других общественных местах.
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Помню во времена моей молодости регулярно устраивали драки, мы были панки, металлисты и прочие рокеры и бились с рэперами. Даже потом ездили в магазин выменивать добытую в "бою" атрибутику(банданы там всякие) на близкую по духу. А иногда сами лишались бандан, перстней и прочего хлама)))
Было это в городе на Неве в 90-е.
На футбол когда ходили иногда дрались с заезжими хулиганами, иногда (о боже!!!) прорывали оцепление ОМОНа или даже швыряли в них креслами из сектора, и ничего...
А отец рассказывал, как они бились район на район во времена его молодости.
Только драки эти были весьма умеренные - если кто-то упал, то ногами не били. Если в кровь рассекли или нос расквасили выходил из драки и не добивали...
Не знаю как сейчас, но кажется подростки во все времена такой фигней страдают...
Чтобы было понятно, я про это аниме даже не слышал до этой статьи и шума в новостях, если кто-то знает поясните, может они маньяки какие или наркоторговцы, тогда, конечно, поделом им.
Оказание военных услуг частными компаниями (наёмничество) в России запрещено законом; за участие в вооружённых конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает до семи лет лишения свободы (статья 359), за вербовку, обучение и финансирование наёмника до 15 лет.
Или иногда кому-то немного можно и закон для дураков?
на деле это то же что и было лет 15-20 назад, когда например рокер идя не по тому району нарвался на рэперов и они ему бока намяли, после этого он уже со своей бандой рокеров вернулся намять бока им
дети то внушаемые + им нужна какая то подвижность, что бы была идея, какая то борьба, какое то противостояние