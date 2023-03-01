В Гомеле задержали 200 сторонников "ЧВК Рёдан"

Эта субкультура - подчёркивают в МВД Белоруссии - имеет деструктивную направленность. Она возникла в качестве подражания аниме Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Рёдан", а потому основная её деятельность базируется на насилии и драках. За привлечение подростков к "ЧВК Рёдан" организаторы, которых сейчас разыскивает милиция Беларуси, будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее волна задержаний прокатилась и по России, где одетые в клетчатые штаны и толстовки с изображением паука молодые люди устраивали драки в торговых центрах и других общественных местах.