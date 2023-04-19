Биологи обнаружили вид лягушек, которые маскируются под птичий помёт

Лягушки этого вида обитают во влажных лесных районах Папуа-Новой Гвинеи. Интересно, что малыши этих лягушек коричневые, а взрослые особи тёмно-зелёные.

У Litoria naispela также есть молодые особи, окраска и рисунок которых очень напоминают птичий помет – мы думаем, что это форма защитного маскарада, - рассказал учёный в журнале Zootaxa.

Одной из примечательных особенностей этих лягушек является то, что все они откладывают яйца в воду, собранной в дуплах деревьев, что, по словам ученых, более типично для видов древесных лягушек.