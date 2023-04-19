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Биологи обнаружили вид лягушек, которые маскируются под птичий помёт

Биологи обнаружили вид лягушек, которые маскируются под птичий помёт

Автор:
19 апреля 2023 11:44
Сообщество : Животные
Метки: билология   животные   зоология   интересное   лягушки   открытие   рептилии   фото   
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В дикой природе существуют разные способы выживания. Кто-то имеет огромную силу, кто-то вооружён до зубов, а кто-то научился становиться невидимым. Новый вид лягушек, обнаруженный в Папуа-Новой Гвинее, притворяется птичьим помётом, чтобы не стать добычей хищников.

Австралийские ученые обнаружили новый вид лягушек Litoria naispela. Эти рептилии маскируются под птичий помёт, чтобы отпугивать хищников. Для совершения этого открытия биологу Стиву Ричардсу понадобилось более 30 лет.

Лягушки этого вида обитают во влажных лесных районах Папуа-Новой Гвинеи. Интересно, что малыши этих лягушек коричневые, а взрослые особи тёмно-зелёные.

У Litoria naispela также есть молодые особи, окраска и рисунок которых очень напоминают птичий помет – мы думаем, что это форма защитного маскарада, - рассказал учёный в журнале Zootaxa.

Одной из примечательных особенностей этих лягушек является то, что все они откладывают яйца в воду, собранной в дуплах деревьев, что, по словам ученых, более типично для видов древесных лягушек.

За последние 30 лет учёный открыл еще четыре новых вида лягушек — Litoria daraiensis, Litoria gracilis, Litoria haematogaster и Litoria lisae.

Я провел огромное количество времени, ожидая ночью возле дупел деревьев в дождь, град и при (лунном) свете, когда лягушки появятся, чтобы найти эти удивительные виды и попытаться узнать об их биологии, — сказал Ричардс.

На Новой Гвинее больше видов лягушек, чем на любом другом острове в мире, и большинство из них больше нигде не встречаются. Новые открытия, подобные этому, показывают, что этому богатству видов также соответствует разнообразный набор способов зарабатывать на жизнь лягушками!


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Метки: билология   животные   зоология   интересное   лягушки   открытие   рептилии   фото   
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