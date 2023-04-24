В самые кратчайшие сроки: Китай заберёт из Америки панду — посланника дружбы

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. В 2003 году Я Я вместе с другой пандой Лэ Лэ отправилась в Мемфис как посланник дружбы. Первоначальное соглашение о пребывании Я Я в США было заключено на 10 лет. В 2013 году его продлили на такой же срок, уточняет ТАСС.

В конце 2022 года зоопарк Мемфиса заявил, что вернёт панду на родину. В то же время в сети появились тревожные фотографии панды.