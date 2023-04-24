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В самые кратчайшие сроки: Китай заберёт из Америки панду — посланника дружбы

В самые кратчайшие сроки: Китай заберёт из Америки панду — посланника дружбы

Автор:
24 апреля 2023 10:29
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Я я   америка   животные   интересное   панда   посланец дружбы   фото   
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Китай забирает большую панду Я Я из Мемфиса. У животного начались серьёзные проблемы со здоровьем, и пользователи китайских соцсетей сильно обеспокоены эти. Большие панды считаются неофициальным символом Китая, и вид бедной Я Я вызывает только жалость.

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. В 2003 году Я Я вместе с другой пандой Лэ Лэ отправилась в Мемфис как посланник дружбы. Первоначальное соглашение о пребывании Я Я в США было заключено на 10 лет. В 2013 году его продлили на такой же срок, уточняет ТАСС.

В конце 2022 года зоопарк Мемфиса заявил, что вернёт панду на родину. В то же время в сети появились тревожные фотографии панды.

В феврале 2023 года группа китайских экспертов навестила Я Я в зоопарке, чтобы проверить состояние здоровья животного. Они увидели, что у панды поредела шерсть, она истощена и срочно нуждается в лечении.

Медведя в ближайшие дни перевезут в Китай. Агентство подчеркивает, что по договоренности двух государств панда сядет на самолет, который направится домой в Шанхай, сообщает Xinhua.


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Метки: Китай   Я я   америка   животные   интересное   панда   посланец дружбы   фото   
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12  комментариев
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26k
Егор 3 часа назад
Захворала дружба
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12k
Марсианин 48 минут назад
Варвары-пиндосы свою синофобию переносят даже на ни в чем неповинную животинку! Дикари, ей-богу
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10k
Juli Час назад
бедный мишка...
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4k
Leonid 2 часа назад
Может она уже просто старая?!
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6k
Sanar 2 часа назад
"панда сядет на самолет"
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5k
Евгений Д 3 часа назад
пиндосы заморили бедного медведя
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15k
Patmaz 3 часа назад
Дружба дружбой, а панду верни...
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12k
Shtoppi 3 часа назад
не двусмысленный намек, что с дружбой у Китая и сшп не получается.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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