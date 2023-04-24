В самые кратчайшие сроки: Китай заберёт из Америки панду — посланника дружбы

Китай забирает большую панду Я Я из Мемфиса. У животного начались серьёзные проблемы со здоровьем, и пользователи китайских соцсетей сильно обеспокоены эти. Большие панды считаются неофициальным символом Китая, и вид бедной Я Я вызывает только жалость.
Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. В 2003 году Я Я вместе с другой пандой Лэ Лэ отправилась в Мемфис как посланник дружбы. Первоначальное соглашение о пребывании Я Я в США было заключено на 10 лет. В 2013 году его продлили на такой же срок, уточняет ТАСС.
В конце 2022 года зоопарк Мемфиса заявил, что вернёт панду на родину. В то же время в сети появились тревожные фотографии панды.
В феврале 2023 года группа китайских экспертов навестила Я Я в зоопарке, чтобы проверить состояние здоровья животного. Они увидели, что у панды поредела шерсть, она истощена и срочно нуждается в лечении.
Медведя в ближайшие дни перевезут в Китай. Агентство подчеркивает, что по договоренности двух государств панда сядет на самолет, который направится домой в Шанхай, сообщает Xinhua.
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