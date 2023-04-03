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Учёные обнаружили древнейший мозг рыбы, которой 319 млн лет

Учёные обнаружили древнейший мозг рыбы, которой 319 млн лет

Автор:
03 апреля 2023 17:18
Сообщество : Наука
Метки: Открытия   древнее   древние животные   животные   интересное   мозг   наука   окаменелости   ученые   фото   
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Учёные случайно обнаружили древнейший мозг позвоночного животного, исследуя череп окаменелой рыбы возрастом 319 миллионов лет. Череп рыбы вымершего вида Coccocephalus wildi изучали с помощью компьютерной томографии.

Команда учёных из Мичиганского университета в США и Бирмингемского университета в Великобритании изучила окаменелую рыбу возрастом 319 миллионов лет. Окаменелость нашли в английской шахте более века назад. Она принадлежит вымершему виду рыб Coccocephalus wildi, и на сегодняшний день является единственным известным экземпляром вида. Учёные решили изучить череп этой рыбы, который, кстати, прекрасно сохранился, - и сделали интересное открытие.

Изучая структуру черепа рыбы с помощью компьютерной томографии, эксперты обнаружили "неопознанный" сгусток. Они сразу отследили, что объект имел особенности, присущие мозгу позвоночных: он был симметричен, а также в нём просматривались желудочки и нити, похожие на черепные нервы. Оказалось, это действительно мозг, который теперь считается древнейшим мозгом позвоночного животного.


"Очень неожиданная и впечатляющая находка. Мы и не представляли, что обнаружим мозг во время исследования черепа рыбы. Нам даже потребовалось много времени, чтобы убедиться, что это действительно мозг. Помимо того, что он удивительным образом сохранился, его анатомия позволит раскрыть особенности эволюции рыб," - говорит соавтор исследования, палеонтолог Сэм Джайлс.

Рыба Coccocephalus wildi - древняя лучепёрая рыба, которая обладала позвоночником и плавниками с костяными стержнями (лучами). Её длина составляла 15-20 см, она плавала в устье рек, и питалась мелкими водными животными и насекомыми. Что касается мозга, у живых лучепёрых рыб этот орган имеет определённые структурные особенности - например, нервная ткань в теленцефалоне (передней части мозга) расположена снаружи, а у других позвоночных - внутри.


Однако, у древней рыбы всё по-другому. Они лишены этой особенности теленцефалона, а само строение этой части мозга скорее напоминает строение мозга амфибий, птиц, рептилий и млекопитающих. Это - уже значимое открытие для учёных. Оно указывает на то, что конфигурация мозга, которая сейчас есть у лучепёрых рыб, возникла гораздо позже, чем считалось ранее.

А ещё, по словам исследователей, мозг этой рыбы "исключительно" хорошо сохранился - даже по сравнению с другими образцами беспозвоночных возрастом до 500 миллионов лет. Как считают учёные, мозг так прекрасно сохранился из-за компактной и прочной оболочки мозга, а также низкой концентрации кислорода. Следующий шаг учёных - понять, при каких условиях мозг способен так сохраниться, а также изучить другие древние окаменелости.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   древнее   древние животные   животные   интересное   мозг   наука   окаменелости   ученые   фото   
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4  комментария
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Антон 2 часа назад
Это мозг некоторых блогеров и тик-токеров
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Омар Хайям 38 минут назад
Да, хреновая у меня фантазия. Под каким ракурсом не смотрел - только кусок камня вижу. Может надо смотреть не под ракурсом?
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44k
turyst 41 минуту назад
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Bjornsson 2 часа назад
это не мозг, а какой-то кардицепс
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