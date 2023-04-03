Учёные обнаружили древнейший мозг рыбы, которой 319 млн лет

Рыба Coccocephalus wildi - древняя лучепёрая рыба, которая обладала позвоночником и плавниками с костяными стержнями (лучами). Её длина составляла 15-20 см, она плавала в устье рек, и питалась мелкими водными животными и насекомыми. Что касается мозга, у живых лучепёрых рыб этот орган имеет определённые структурные особенности - например, нервная ткань в теленцефалоне (передней части мозга) расположена снаружи, а у других позвоночных - внутри.





Однако, у древней рыбы всё по-другому. Они лишены этой особенности теленцефалона, а само строение этой части мозга скорее напоминает строение мозга амфибий, птиц, рептилий и млекопитающих. Это - уже значимое открытие для учёных. Оно указывает на то, что конфигурация мозга, которая сейчас есть у лучепёрых рыб, возникла гораздо позже, чем считалось ранее.