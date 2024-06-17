Крокодилья лужайка: почему рептилии терпят друг друга, а не пытаются разорвать в клочья?

Крокодиловые — брутальные и безжалостные хищники. Они жили до динозавров и будут жить после того, как исчезнем мы. Эти кровожадные звери кошмарят водоемы уже сотни миллионов лет. Так объясните мне, какого черта эти ящеры дружненько колбасятся на пляже и не проявляют агрессии друг к другу? Неужели это заговор рептилоидов? Или их хищническая натура не такая уж злобная?
Оказывается, крокодилы, аллигаторы, кайманы, гавиалы и прочие зубастые твари — это не безэмоциональные чешуйчатые брёвна. Это одни из самых социальных рептилий! Они не просто терпят собратьев поблизости, а способны общаться и даже играть друг с другом!
Чтобы не перегрызться, рептилии сформировали иерархию. Особенно сурова она у крупных видов крокодилов: нильских и гребнистых. Правила не блещут остроумной изощренностью и работают просто: кто сильнее и больше, тому принадлежат самые теплые камушки, самый чистый песочек и лучшие охотничьи угодья. Пока никто не рвётся в сливки рептилоидного общества, царит мир и спокойствие. Но как только находится кто-то с амбициями, драка неизбежна. Для одного из дуэлянтов она может стать последней.
Но далеко не у всех условия жизни такие спартанские. Например, у аллигаторов отношения между сородичами не такие натянутые. Потому что в компании собирается молодь, которая жизни не видела и пороху не нюхала. Кому что доказывать? Бывалые самцы живут поодиночке, избегая больших компаний.
А кто-то не просто терпит сородичей, а активно с ними взаимодействует. Например, черные кайманы умеют играть в догонялки. Не ради того, чтобы отчекрыжить собрату добрый кусок тушки (хотя и такое бывает), а ради веселья. Кубинские крокодилы не отстают и иногда катают друг друга на спине. А рыбоядные крокодилы даже пришли к стайной охоте, благодаря которой они сообща загоняют косяки на мелководья.
Единственное время, когда шаткое соглашение рушится у всех без исключения — пора размножения. Гормоны требуют отчаянно защищать территорию или понравившуюся самку. Но даже тогда рептилии используют самые разные способы общения друг с другом: шлёпают головой о воду и издают различные звуки. Чем они громче, тем больше рептилия, что его издаёт. Для самцов — это сигнал к отступлению, а для самок — призыв на свидание с приятным продолжением вечера.
А аллигаторы даже танцуют! Со стороны, конечно, толкотня коротколапых рептилий мало походит на изящные па, но для аллигаторов совместные «танцы» — один из способов выбрать партнёра.
Источник:
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