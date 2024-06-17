FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17098 постов • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Крокодилья лужайка: почему рептилии терпят друг друга, а не пытаются разорвать в клочья?

Крокодилья лужайка: почему рептилии терпят друг друга, а не пытаются разорвать в клочья?

Автор:
17 июня 2024 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Крокодилья лужайка   животные   крокодилы   рептилии   факты   фото   хищники   
1081
6

Крокодиловые — брутальные и безжалостные хищники. Они жили до динозавров и будут жить после того, как исчезнем мы. Эти кровожадные звери кошмарят водоемы уже сотни миллионов лет. Так объясните мне, какого черта эти ящеры дружненько колбасятся на пляже и не проявляют агрессии друг к другу? Неужели это заговор рептилоидов? Или их хищническая натура не такая уж злобная?

Оказывается, крокодилы, аллигаторы, кайманы, гавиалы и прочие зубастые твари — это не безэмоциональные чешуйчатые брёвна. Это одни из самых социальных рептилий! Они не просто терпят собратьев поблизости, а способны общаться и даже играть друг с другом!

×

Чтобы не перегрызться, рептилии сформировали иерархию. Особенно сурова она у крупных видов крокодилов: нильских и гребнистых. Правила не блещут остроумной изощренностью и работают просто: кто сильнее и больше, тому принадлежат самые теплые камушки, самый чистый песочек и лучшие охотничьи угодья. Пока никто не рвётся в сливки рептилоидного общества, царит мир и спокойствие. Но как только находится кто-то с амбициями, драка неизбежна. Для одного из дуэлянтов она может стать последней.

Но далеко не у всех условия жизни такие спартанские. Например, у аллигаторов отношения между сородичами не такие натянутые. Потому что в компании собирается молодь, которая жизни не видела и пороху не нюхала. Кому что доказывать? Бывалые самцы живут поодиночке, избегая больших компаний.

А кто-то не просто терпит сородичей, а активно с ними взаимодействует. Например, черные кайманы умеют играть в догонялки. Не ради того, чтобы отчекрыжить собрату добрый кусок тушки (хотя и такое бывает), а ради веселья. Кубинские крокодилы не отстают и иногда катают друг друга на спине. А рыбоядные крокодилы даже пришли к стайной охоте, благодаря которой они сообща загоняют косяки на мелководья.

Единственное время, когда шаткое соглашение рушится у всех без исключения — пора размножения. Гормоны требуют отчаянно защищать территорию или понравившуюся самку. Но даже тогда рептилии используют самые разные способы общения друг с другом: шлёпают головой о воду и издают различные звуки. Чем они громче, тем больше рептилия, что его издаёт. Для самцов — это сигнал к отступлению, а для самок — призыв на свидание с приятным продолжением вечера.

А аллигаторы даже танцуют! Со стороны, конечно, толкотня коротколапых рептилий мало походит на изящные па, но для аллигаторов совместные «танцы» — один из способов выбрать партнёра.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Крокодилья лужайка   животные   крокодилы   рептилии   факты   фото   хищники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1873 поста (1829 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

393408



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ремора: почему акулы терпят и никогда не едят прилипал?
Ремора: почему акулы терпят и никогда не едят прилипал?
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Набирающие популярность в сообществах
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Весёленькое видео !
Весёленькое видео !
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#новости#кошка#Прикол#Приколы#животные
#в мире#СССР#насекомые#рыба#факты#интересно#Еда
#люди#Юмор#Россия#Москва#сизо#заложники
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Почему хвост геккона может раздуваться? Почему хвост геккона может раздуваться? Мужчина спрятал под одеждой 52 рептилии Мужчина спрятал под одеждой 52 рептилии Хищники двух стихий Хищники двух стихий Гигантский аллигатор на трассе стал причиной ДТП Гигантский аллигатор на трассе стал причиной ДТП Вторжение монстров: в жилом квартале Австралии заметили трехметрового крокодила Вторжение монстров: в жилом квартале Австралии заметили трехметрового крокодила

На что жалуетесь?

Вернуться