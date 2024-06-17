Крокодилья лужайка: почему рептилии терпят друг друга, а не пытаются разорвать в клочья?

Чтобы не перегрызться, рептилии сформировали иерархию. Особенно сурова она у крупных видов крокодилов: нильских и гребнистых. Правила не блещут остроумной изощренностью и работают просто: кто сильнее и больше, тому принадлежат самые теплые камушки, самый чистый песочек и лучшие охотничьи угодья. Пока никто не рвётся в сливки рептилоидного общества, царит мир и спокойствие. Но как только находится кто-то с амбициями, драка неизбежна. Для одного из дуэлянтов она может стать последней.