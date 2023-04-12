Кошку-самозванку лишили всех титулов из-за поддельной родословной

Хозяйка кошечки по кличке Герда получала комплименты на выставках, а сама кошка стала обладательницей нескольких наград. Тогда женщина решила открывать свой питомник, но оказалось, что родословная высокородной Герды - подделка.
Настоящие кошачьи страсти разыгрались в семье Татьяны Плисовой из Подмосковья. Женщина приобрела породистую британскую кошку с документами за 35 тысяч рублей и назвала Гердой. Спустя несколько месяцев кошка стала участвовать в выставках. На выставках кошкой восхищались, и счастливая Герда зарабатывала себе медали и грамоты.
На волне успеха Татьяна решила, что пора открывать питомник и разводить породистых котят. Ещё 300 тысяч рублей женщина потратила на оборудование мини-питомника, включая спецродовую, у себя в квартире. Женщина собиралась наладить бизнес и разводить котят на продажу.
Татьяна решила продавать котят по 60 тысяч рублей за хвост, объясняя высокую цену богатой родословной. Позже выяснилось, что документы Герды — подделка. Татьяне позвонил владелиц дедушки Герды. Женщина заявила, что никакого отношения к чистокровной династии Конона-чемпиона Герда не имеет и в связях ни с одной бабушкой Герды её кот не бывал.
Документы оказались подделкой. И сделано это, вероятно, с целью скрыть возможный кошачий инцест, сообщает SHOT.
У Герды отобрали все титулы, а Татьяна прикрыла свой питомник, и дабы не быть пособницей кошачьего грехопадения, решила свою любимицу и всё её потомство стерилизовать.
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