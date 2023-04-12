Кошку-самозванку лишили всех титулов из-за поддельной родословной

На волне успеха Татьяна решила, что пора открывать питомник и разводить породистых котят. Ещё 300 тысяч рублей женщина потратила на оборудование мини-питомника, включая спецродовую, у себя в квартире. Женщина собиралась наладить бизнес и разводить котят на продажу.

Татьяна решила продавать котят по 60 тысяч рублей за хвост, объясняя высокую цену богатой родословной. Позже выяснилось, что документы Герды — подделка. Татьяне позвонил владелиц дедушки Герды. Женщина заявила, что никакого отношения к чистокровной династии Конона-чемпиона Герда не имеет и в связях ни с одной бабушкой Герды её кот не бывал.