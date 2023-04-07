Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом

В Нью-Йорке телёнок сбежал от работников скотобойни и бегал по улицам. Работники пиццерии, мимо которой пробежало животное, присоединились к поимке. В итоге телёнка всё же поймали и вернули на скотобойню.
По Нью-Йорку бегал телёнок, который сбежал из скотобойни. Перепуганный бычок забежал в "деловой район" (место, где располагаются разные пиццерии и конторы). Там его ловили не только сотрудники скотобойни, но уже и работники пиццерии.
Позже парнокопытное удалось поймать и погрузить в грузовик. Его вернули на скотобойню, но его историей заинтересовался приют Skylands. Управляющий приехал на скотобойню и смог уговорить работников отдать ему теленка, сообщает Gothamist.
Теперь у малыша есть дом и беззаботная жизнь впереди.
"Я думаю, он заслужил это. Он заработал свободу", — рассказал новый хозяин бычка.
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