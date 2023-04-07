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Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом

Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом

Автор:
07 апреля 2023 09:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересное   коровка   милота   спасение   телёнок   фото   
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В Нью-Йорке телёнок сбежал от работников скотобойни и бегал по улицам. Работники пиццерии, мимо которой пробежало животное, присоединились к поимке. В итоге телёнка всё же поймали и вернули на скотобойню.

По Нью-Йорку бегал телёнок, который сбежал из скотобойни. Перепуганный бычок забежал в "деловой район" (место, где располагаются разные пиццерии и конторы). Там его ловили не только сотрудники скотобойни, но уже и работники пиццерии.

Позже парнокопытное удалось поймать и погрузить в грузовик. Его вернули на скотобойню, но его историей заинтересовался приют Skylands. Управляющий приехал на скотобойню и смог уговорить работников отдать ему теленка, сообщает Gothamist.

Теперь у малыша есть дом и беззаботная жизнь впереди.

"Я думаю, он заслужил это. Он заработал свободу", — рассказал новый хозяин бычка.


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Метки: видео   животные   интересное   коровка   милота   спасение   телёнок   фото   
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4  комментария
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5k
Котэ Час назад
вы бы определились - обрёл новый дом или отправили на скотобойню. если что - скотобойня это не дом
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87
Роня Котэ 43 минуты назад
Всё прочёл иль только заголовок?
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13k
gavrosh 39 минут назад
Вместо вышки на пожизненное ушёл)
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133
анатоль Час назад
на одного голодного стало больше )))
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PokemonKa
Pika-Pika?
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