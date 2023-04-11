Рэпер Фараон пнул чужой кроссовок прямо в лицо фанатки

Российский рэпер Глеб Голубин (Pharaoh) в Санкт-Петербурге давал концерт. Кто-то бросил на сцену кроссовки, а исполнитель пнул их в толпу, попав в девушек на первом ряду.
На видео сняли момент, когда Pharaoh стоял на сцене во время преставления своего нового альбома. Кто-то бросил на сцену кроссовки и исполнитель прицельным пинком отправил их обратно. Музыкант случайно попал в своих фанаток и принёс им извинения.
Дорогая, прости меня, пожалуйста. Возьми обратно свой кроссовок
После этого он еще раз извинился и отметил, что попал в фанатку не нарочно. По ролику видно, что кроссовок бросил кто-то из рядов подальше от сцены.
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