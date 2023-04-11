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Рэпер Фараон пнул чужой кроссовок прямо в лицо фанатки

Рэпер Фараон пнул чужой кроссовок прямо в лицо фанатки

Автор:
11 апреля 2023 14:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   видео   выступление   интересное   фараон   фото   шоу бизнес   
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Российский рэпер Глеб Голубин (Pharaoh) в Санкт-Петербурге давал концерт. Кто-то бросил на сцену кроссовки, а исполнитель пнул их в толпу, попав в девушек на первом ряду.

На видео сняли момент, когда Pharaoh стоял на сцене во время преставления своего нового альбома. Кто-то бросил на сцену кроссовки и исполнитель прицельным пинком отправил их обратно. Музыкант случайно попал в своих фанаток и принёс им извинения.

Дорогая, прости меня, пожалуйста. Возьми обратно свой кроссовок

После этого он еще раз извинился и отметил, что попал в фанатку не нарочно. По ролику видно, что кроссовок бросил кто-то из рядов подальше от сцены.

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Метки: Концерт   видео   выступление   интересное   фараон   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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37k
Александр 13 минут назад
кто это?
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53k
dima423 4 минуты назад
ну ппц новость, рэпер фараон...писали бы просто - какой то чувак) все равно его хер кто знает
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701
ruslan d 42 минуты назад
ну бывает
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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