Жена хоккеиста, сбившая на переходе ребёнка, отделалась штрафом

В феврале 2023 года Яна Вовченко сбила на пешеходном переходе пятиклассницу, которая переходила дорогу со своим дедушкой. На записи с видеорегистратора видно, что один автомобиль остановился и пропустил пешеходов, а другой, Porsche, проехал и сбил девочку.
С Яны Вовченко сняли все обвинения, сообщает SHOT. Судмедэксперты признали травмы пострадавшей девочки незначительными. Так как вреда здоровью не было причинено, производство по делу прекратили. Вовченко выписали штраф за то, что она не попустила пешехода. В своих соцсетях девушка рассказала, что собирается возместить моральный ущерб семье ребёнка.
Однако 27 февраля SHOT уточнял, что тогда Вовченко ещё не связывалась с семьёй девочки. Может быть, сейчас, после отмены делопроизводства, девушка всё же принесёт свои извинения.
Напомним, что 27 февраля в Череповце Porsche Macan сбил переходившего дорогу дедушку с ребёнком. Девочке досталось сильнее: от удара она отлетела на обочину. За рулём авто находилась 28-летняя Яна Вовченко — жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко. К её чести, с места ДТП она не скрылась, остановилась и подбежала к сбитому ребёнку.
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пс. Сам случайно когда то успел затормозить, когда поворот направо делал и самокатчика летевшего по тротуару, переезжающего без остановки по пешеходке не заметил. На подкорке отложилось такое, уже несколько раз избегал ДТП по такой схеме.
А если животное еще и замужем за известным человеком, то оно вообще неприкасаемое.
кому он известен то? фанатам хокея?
я с казахстана, у меня друг смотрит хокей но я на что угодно готов забиться он не знает че это за хокеист
пс друг за Барыс болеет
Это сарказм конечно.
По сабжу - равноправия не бывает, закон к этому призывает, но кто-то всегда будет прав, а кто-то также будет всегда неправ.
добро пожаловать в мир двойных стандартов.