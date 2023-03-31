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Жена хоккеиста, сбившая на переходе ребёнка, отделалась штрафом

Жена хоккеиста, сбившая на переходе ребёнка, отделалась штрафом

Автор:
31 марта 2023 11:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: авария   видео   жена хоккеиста   интересное   фото   шоу бизнес   штраф   
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В феврале 2023 года Яна Вовченко сбила на пешеходном переходе пятиклассницу, которая переходила дорогу со своим дедушкой. На записи с видеорегистратора видно, что один автомобиль остановился и пропустил пешеходов, а другой, Porsche, проехал и сбил девочку.

С Яны Вовченко сняли все обвинения, сообщает SHOT. Судмедэксперты признали травмы пострадавшей девочки незначительными. Так как вреда здоровью не было причинено, производство по делу прекратили. Вовченко выписали штраф за то, что она не попустила пешехода. В своих соцсетях девушка рассказала, что собирается возместить моральный ущерб семье ребёнка.

Однако 27 февраля SHOT уточнял, что тогда Вовченко ещё не связывалась с семьёй девочки. Может быть, сейчас, после отмены делопроизводства, девушка всё же принесёт свои извинения.

Напомним, что 27 февраля в Череповце Porsche Macan сбил переходившего дорогу дедушку с ребёнком. Девочке досталось сильнее: от удара она отлетела на обочину. За рулём авто находилась 28-летняя Яна Вовченко — жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко. К её чести, с места ДТП она не скрылась, остановилась и подбежала к сбитому ребёнку.

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Метки: авария   видео   жена хоккеиста   интересное   фото   шоу бизнес   штраф   
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29  комментариев
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626
ruslan d Час назад
Ну все живы, это самое главное .
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416
Руслана Тарасова 14 минут назад
Что хоккеисты, что футболисты, что певцы и певицы ротом и попой, впечатление такое, что для них отдельный закон. Вон младшенький Ефремов, если бы не дикий хайп в СМИ , вряд ли бы сел.
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12k
кот базилий 24 минуты назад
Я же писал "жена хоккеиста" это почти "жена дипутата".
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255
kost Полчаса назад
Если медэкспертиза телесных повреждений не нашла, то штраф за нарушение ПДД. А там уже потерпевший может через суд за моральный ущерб попытаться взыскать. А тут она сама это предлагает. Впредь умнее будет, все люди, все на своих ошибках учимся.
пс. Сам случайно когда то успел затормозить, когда поворот направо делал и самокатчика летевшего по тротуару, переезжающего без остановки по пешеходке не заметил. На подкорке отложилось такое, уже несколько раз избегал ДТП по такой схеме.
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10k
Axel 39 минут назад
У нее реально такая физиономия или она в маске? Как будто пластиковая говорящая кукла
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44k
turyst 48 минут назад
Хм... Сбила она. А компенсировать должны "мы", т.е. муж.
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39k
Example 6.2.6 55 минут назад
При капитализме живёте. Запоминайте: если есть деньги и нужные связи - закон вам писан.
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1k
Вадим Курбатов Час назад
Кто б сомневался..
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2k
Оксид Бетона Час назад
нужно её, на всякий случай, в рот и жёпка выиппать!
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9k
Copycat Час назад
прав лишить как минимум надо, че реально за беспредел то? куда написать что бы разобрались? а то толку от этого поста то
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5k
Frank Borman 2 часа назад
"Все животные равны, но некоторые равнее других" - Джордж Оруэлл.

А если животное еще и замужем за известным человеком, то оно вообще неприкасаемое.
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5k
onebibis 2 часа назад
Если бы она свалила бы с места ДТП, по внешнему виду бы не нашли, все на одну морду силиконовые.
Это сарказм конечно.
По сабжу - равноправия не бывает, закон к этому призывает, но кто-то всегда будет прав, а кто-то также будет всегда неправ.
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10k
Владимир 2 часа назад
Бастрыкину видосик отправить. Думаю приговор пересмотрят быстро.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
И? Выводы какие? Как обычно: фсе казлы! И фсх на кол!!!
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11k
Shtoppi 2 часа назад
думаю что если бы эту вовченку задели даже по касательной, и не осталось бы даже ссадины, то вой стоял бы до небес, чтобы совершившего это злодеяние упрятали за забор и на долго.
добро пожаловать в мир двойных стандартов.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330134



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