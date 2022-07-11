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Освистанный Лёва из Би-2 рассказал, что кроме "головой боли" ничего за концерт не получил

Освистанный Лёва из Би-2 рассказал, что кроме "головой боли" ничего за концерт не получил

Автор:
11 июля 2022 07:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Концерт   видео   деньги   зенит   интересное   спартак   фото   шоу бизнес   
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Группа Би-2 из Испании прилетела в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Суперкубке России. За него боролись московский «Спартак» и петербургский «Зенит». После победы «Зенита» со счётом 4:0, на поле вышла группа «Би-2». Поклонники освистали певцов и на это есть причины.

Выступление группы прервали крики с трибун. В адрес коллектива начали сыпаться выкрики «пошли вон». Точно неизвестно, что именно взбесило поклонников.

Первая предполагаемая причина — шарфик Лёвы. Певец вышел в шарфе «Спартака», из-за чего болельщики «Зенита» и освистали музыканта. А вторая причина — высказывания солиста о спецоперации. В интернете ходит слух, что гонорар музыкантов за 15-минутный концерт составил 50 тысяч евро.

Сам Лёва заявил, что никаких денег не получал.

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Жили в гостинице «Гельвеция», в которой всегда останавливаемся. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал!» — написал музыкант.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: БИ-2   Концерт   видео   деньги   зенит   интересное   спартак   фото   шоу бизнес   
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adssaf afasffdsga 11 минут назад
Не, ну так явно срать на народ, который к ним на концерты ходил и хотел ходить и совершать такие дерьмовые поступки в отношении государственной символики, культуры и СВО, а потом придти за "Спартака" - это просто гениально. Красно-белые болельщики их там просто порвать могли. "Спартак" объединять умеет.
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Mowgley Z ⚔ 20 минут назад
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