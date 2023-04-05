Точно не беременна: МакSим, которая отменила концерты по состоянию здоровья, сидит в кальянной с бутылкой

Певица МакSим (Марина Абросимова) вот уже несколько раз срывала концерты из-за плохо самочувствия. В Сочи Марина еле-еле могла петь, а потом просто ушла со сцены. В Твери концерт состоялся. Правда, судя по тому, как на нём выглядела Максим, лучше ей не стало. Поклонники обеспокоились состоянием певицы, начали обвинять во всём концертного директора, и даже обратились в трудовую инспекцию. Судя по всему зря.
Поклонников МакSим встревожила настолько сильно, что они даже обратились в трудовую инспекцию на концертного директора певицы. Они уверены, что именно он заставляет певцу выступать в больном состоянии и попросту эксплуатирует.
Между тем, директор певицы Павел Назаров уверяет, что на сцену артистка выходит сама, по собственному желанию.
Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало.
Позже в сети МакSим опубликовала обращение, в котором попросила фанатов прекратить разборки, и рассказала о своём решении перенести все запланированные концерты в связи с лечебными процедурами. В комментариях поклонники пожелали певице здоровья, в надежде увидеть её снова на сцене.
Судя по всему, с Мариной всё хорошо. Super.ru сообщает, что видели певицу в три часа дня в кальянной. Но и это еще не все. Дело в том, что в заведении из алкогольных напитков представлены только пиво и сидр, поэтому МакSим заказала себе лимонад. Спустя буквально 20 минут на помощь певице подоспел личный водитель, который заботливо принес ей пакет с бутылкой, содержимое которой было похоже на алкоголь.
Певица с кем-то разговаривала по телефону. После непродолжительного отдыха она покинула бар.
Напомним, что в 2020 году певица взяла таймаут из-за проблем с алкоголем.
Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать: я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четверых за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало.
Поклонники давно заметили сильные изменения во внешности певицы. Марина чуточку поднабрала, и ей пора сменить стилиста. Толстый слой макияжа, неухоженные волосы — всё это выглядит странно, ведь певица находится под прицелом фотокамер.
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