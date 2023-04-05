Точно не беременна: МакSим, которая отменила концерты по состоянию здоровья, сидит в кальянной с бутылкой

Поклонников МакSим встревожила настолько сильно, что они даже обратились в трудовую инспекцию на концертного директора певицы. Они уверены, что именно он заставляет певцу выступать в больном состоянии и попросту эксплуатирует.

Между тем, директор певицы Павел Назаров уверяет, что на сцену артистка выходит сама, по собственному желанию.