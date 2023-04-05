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Точно не беременна: МакSим, которая отменила концерты по состоянию здоровья, сидит в кальянной с бутылкой

Точно не беременна: МакSим, которая отменила концерты по состоянию здоровья, сидит в кальянной с бутылкой

Автор:
05 апреля 2023 10:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: болезнь   видео   интересное   кальян   максим   певица   фото   шоу бизнес   
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Певица МакSим (Марина Абросимова) вот уже несколько раз срывала концерты из-за плохо самочувствия. В Сочи Марина еле-еле могла петь, а потом просто ушла со сцены. В Твери концерт состоялся. Правда, судя по тому, как на нём выглядела Максим, лучше ей не стало. Поклонники обеспокоились состоянием певицы, начали обвинять во всём концертного директора, и даже обратились в трудовую инспекцию. Судя по всему зря.

Поклонников МакSим встревожила настолько сильно, что они даже обратились в трудовую инспекцию на концертного директора певицы. Они уверены, что именно он заставляет певцу выступать в больном состоянии и попросту эксплуатирует.

Между тем, директор певицы Павел Назаров уверяет, что на сцену артистка выходит сама, по собственному желанию.

Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало.

Позже в сети МакSим опубликовала обращение, в котором попросила фанатов прекратить разборки, и рассказала о своём решении перенести все запланированные концерты в связи с лечебными процедурами. В комментариях поклонники пожелали певице здоровья, в надежде увидеть её снова на сцене.

Судя по всему, с Мариной всё хорошо. Super.ru сообщает, что видели певицу в три часа дня в кальянной. Но и это еще не все. Дело в том, что в заведении из алкогольных напитков представлены только пиво и сидр, поэтому МакSим заказала себе лимонад. Спустя буквально 20 минут на помощь певице подоспел личный водитель, который заботливо принес ей пакет с бутылкой, содержимое которой было похоже на алкоголь.

Певица с кем-то разговаривала по телефону. После непродолжительного отдыха она покинула бар.

Напомним, что в 2020 году певица взяла таймаут из-за проблем с алкоголем.

Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать: я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четверых за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало.

Поклонники давно заметили сильные изменения во внешности певицы. Марина чуточку поднабрала, и ей пора сменить стилиста. Толстый слой макияжа, неухоженные волосы — всё это выглядит странно, ведь певица находится под прицелом фотокамер.

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Метки: болезнь   видео   интересное   кальян   максим   певица   фото   шоу бизнес   
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39  комментариев
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2k
Lexx 2 часа назад
"Чуточку поднабрала"? Да её раздуло как бомжиху.
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1k
Сергей Викторович 6 минут назад
Ну что сказать, у всех бывают периоды в жизни когда мы немножечко МакSим
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9k
Пётр 13 минут назад
Ну видимо из девочки попытались сделать образ так сказать Марии Магдалины, вот она падшая женщина, но она раскаялась, справилась с тяжелой болезнью, встала на правильный путь и теперь сможет ездить по России матушке в туре Я буду жить( хотя уместно заменить на пить) стричь бабло с любителей слезливых песенок...Но просчитались, женский алкоголизм это вам не это, да и раствор как известно коварен...
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22k
ЦСКА 13 минут назад
Девка на стакан села, а виноват директор...Вот жеж сука! Как говорят небратья: "Кто насрав? Нивистка!"...
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17k
Топпер Харли 16 минут назад
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6k
Sanar 16 минут назад
беременный максим вовсе не беременный, как же похер
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53k
dima423 21 минуту назад
Чето с ней не то...)
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4k
Алекс Таворотов 23 минуты назад
о! как она на мою первую похожа стала
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186
twincam 24 минуты назад
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13k
Konstantin Полчаса назад
Мда. Была вроде симпатичная девочка.
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11k
Shtoppi 36 минут назад
судя по фоткам и то что она с бухлишком за кольянчиком сиживает, то на лицо, в прямом смысле, длительный забухозагул.
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16
Алексей 42 минуты назад
Да у нее на лице все написано, а это не излечимо.
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3k
Наблюдатель 42 минуты назад
Ничего себе ряху наела! А ты глистов выведи такая же будет))))
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4k
Григорий 43 минуты назад
страшенная трансуха с лицом алкаша
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8k
Влад 58 минут назад
бухло делает своё дело... к сожалению...
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906
Николай Час назад
Я хз... Если вы не поклонник её творчества как и я, то и хрен бы с ней. Лишь бы синяя за руль не садилась. А если поклонник, послушайте её старые песни и посмотрите старые клипы где она ещё красивая, а на концерты не ходите, иначе сопьется)))
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28k
Levyathan Час назад
Тоже мне, Дженис Джоплин мценского уезда.
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204
Jimmy Час назад
первый же анализ мочи покажет ее диагноз и то, почему она провалялась так долго в реанимации...
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10k
Владимир Час назад
Чет заотмечалась она своё выздоровление.... Плохо это кончится для неё.
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21k
Фрезер (VikCom) Час назад
Господи...
Страшная как моя жизнь...
Опухшая от бухла...
Задрали с ней уже....
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10k
Игорь Час назад
... Марина чуточку поднабрала...... - действительно "поднобрала", у меня рядом "к и Б" - там таких поднабравших - полно
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