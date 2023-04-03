"Хватит над ней издеваться!": поклонники МакSим требуют остановить тур и дать певице отдохнуть

После провала концерта в Сочи МакSим выступила в Твери. И хотя концерт состоялся, лучше певице не стало: она точно так же едва стояла на ногах и с трудом попадала в ноты. Фанаты уверены, что во всём виноваты организаторы гастрольного тура, которые наживаются на артистке и не дают ей нормально восстановиться после тяжёлого ковида.
Состояние певицы МакSим (псевдоним Марины Абросимовой) тревожит её поклонников. Совсем недавно она была вынуждена отменить концерт в Сочи. Стоя на сцене, певица почувствовала себя плохо, и спустя 30 минут после начала выступления была вынуждена уйти за кулисы. А вот в Твери концерт состоялся. Правда, судя по тому, как на нём выглядела Максим , лучше ей не стало.
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Исполнительница снова не попадала в ноты, пошатывалась, стоя на сцене.
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Фанаты артистки подозревают, что организаторы тура "Я буду жить" заключили с Максим кабальный договор, по которому певицу ждут большие неустойки за отмену концертов. Иначе зачем даже внешне нездоровой артистке выходить на сцену в состоянии, близком к обморочному?
Другая часть поклонников уверена, что Максим беременна - они разглядели выделяющийся животик. Дескать, поэтому с таким трудом ей даются концерты. Поклонники артистки начали просить директора певицы и организаторов концертов отменить тур.
Между тем, директор певицы Павел Назаров уверяет, что на сцену артистка выходит сама, по собственному желанию. "Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало."
Назаров считает, что в этой суете вокруг МакSим виноваты её фанаты - именно они забросили в соцсети идею о нездоровье певицы, тогда как на самом деле всё совсем наоборот. Понять директора артистки можно, однако видео с концертов красноречивее слов. И если МакSим нездоровится, лучше было бы действительно повременить с туром - в конце концов, зрители хотели бы видеть здорового исполнителя, а не гадать, на какой песне он покинет сцену или упадёт в обморок.
Ситуацию с концертом в Твери певица не прокомментировала. Ближайшее выступление артистки запланировано на 9 апреля в Ижевске. После ей предстоят гастроли в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и других российских городах. Но выдержит ли этот тур Абросимова, которая в 2021 году несколько недель пролежала под аппаратом ИВЛ из-за ковида?
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Прям под дулом пистолета заставляют её выступать?
Она не выдержит.
Помрет на сцене.