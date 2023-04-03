"Хватит над ней издеваться!": поклонники МакSим требуют остановить тур и дать певице отдохнуть

Между тем, директор певицы Павел Назаров уверяет, что на сцену артистка выходит сама, по собственному желанию. "Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало."

Назаров считает, что в этой суете вокруг МакSим виноваты её фанаты - именно они забросили в соцсети идею о нездоровье певицы, тогда как на самом деле всё совсем наоборот. Понять директора артистки можно, однако видео с концертов красноречивее слов. И если МакSим нездоровится, лучше было бы действительно повременить с туром - в конце концов, зрители хотели бы видеть здорового исполнителя, а не гадать, на какой песне он покинет сцену или упадёт в обморок.

Ситуацию с концертом в Твери певица не прокомментировала. Ближайшее выступление артистки запланировано на 9 апреля в Ижевске. После ей предстоят гастроли в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и других российских городах. Но выдержит ли этот тур Абросимова, которая в 2021 году несколько недель пролежала под аппаратом ИВЛ из-за ковида?