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"Хватит над ней издеваться!": поклонники МакSим требуют остановить тур и дать певице отдохнуть

"Хватит над ней издеваться!": поклонники МакSим требуют остановить тур и дать певице отдохнуть

Автор:
03 апреля 2023 08:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Марина Абросимова   видео   выступление   гастрольный тур   ковид   максим   реакция соцсетей   шоу бизнес   я буду жить   
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После провала концерта в Сочи МакSим выступила в Твери. И хотя концерт состоялся, лучше певице не стало: она точно так же едва стояла на ногах и с трудом попадала в ноты. Фанаты уверены, что во всём виноваты организаторы гастрольного тура, которые наживаются на артистке и не дают ей нормально восстановиться после тяжёлого ковида.

Состояние певицы МакSим (псевдоним Марины Абросимовой) тревожит её поклонников. Совсем недавно она была вынуждена отменить концерт в Сочи. Стоя на сцене, певица почувствовала себя плохо, и спустя 30 минут после начала выступления была вынуждена уйти за кулисы. А вот в Твери концерт состоялся. Правда, судя по тому, как на нём выглядела Максим , лучше ей не стало.


Исполнительница снова не попадала в ноты, пошатывалась, стоя на сцене.




Фанаты артистки подозревают, что организаторы тура "Я буду жить" заключили с Максим кабальный договор, по которому певицу ждут большие неустойки за отмену концертов. Иначе зачем даже внешне нездоровой артистке выходить на сцену в состоянии, близком к обморочному?


Другая часть поклонников уверена, что Максим беременна - они разглядели выделяющийся животик. Дескать, поэтому с таким трудом ей даются концерты. Поклонники артистки начали просить директора певицы и организаторов концертов отменить тур.



Между тем, директор певицы Павел Назаров уверяет, что на сцену артистка выходит сама, по собственному желанию. "Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало."


Назаров считает, что в этой суете вокруг МакSим виноваты её фанаты - именно они забросили в соцсети идею о нездоровье певицы, тогда как на самом деле всё совсем наоборот. Понять директора артистки можно, однако видео с концертов красноречивее слов. И если МакSим нездоровится, лучше было бы действительно повременить с туром - в конце концов, зрители хотели бы видеть здорового исполнителя, а не гадать, на какой песне он покинет сцену или упадёт в обморок.


Ситуацию с концертом в Твери певица не прокомментировала. Ближайшее выступление артистки запланировано на 9 апреля в Ижевске. После ей предстоят гастроли в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и других российских городах. Но выдержит ли этот тур Абросимова, которая в 2021 году несколько недель пролежала под аппаратом ИВЛ из-за ковида?


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Метки: Концерт   Марина Абросимова   видео   выступление   гастрольный тур   ковид   максим   реакция соцсетей   шоу бизнес   я буду жить   
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20  комментариев
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48k
Элек Мек Час назад
Просто кто то очень жадный.
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4k
Григорий 11 минут назад
что то слыхал про неё но назвать хоть одну песню затрудняюсь, так что похеру
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0
Татьяна 41 минуту назад
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34k
russger 44 минуты назад
"Фанаты уверены, что во всём виноваты организаторы гастрольного тура, которые наживаются на артистке и не дают ей нормально восстановиться после тяжёлого ковида"

Прям под дулом пистолета заставляют её выступать?
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44k
Aleksandr 45 минут назад
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5k
Владимир Час назад
я конечно не силён в трудовом праве,вот если чел.подписал договор-контракт,что то там ещё,и реально заболеет,возмёт оф.больничный,и всё равно будет должен,болеть нельзя?
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−9
эдуард краузе Час назад
а кто это?
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22
Dynin эдуард краузе 52 минуты назад
Да зачем тебе это знать? Жил ты как-то без этой информации, вот и продолжай.)
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11k
Властелин Час назад
Пипец ей.
Она не выдержит.
Помрет на сцене.
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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Ага, а когда подписывала контракт чем думала? Алчностью?
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9k
krivsan 2 часа назад
х.з но в таком состоянии концерты давать???еще и люди свои кровные отдают,чтоб на это смотреть,не знаю,по моему она бухая, У Металлики,когда Хетфилд забухал они тур прервали,а тут позорище,..
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1
Иван Иванов 2 часа назад
Ужас. Максим Максимовская на последнем издыхании, она умирает от нервного истощения. Ну и беременна, само собой. Сволочи импрессарио заставляют ее выступать, чтобы выжать из нее бабло. Вот он, дикий капитализм в чистом виде.
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2k
Nyash 2 часа назад
ну живот у нее судя по видео как у беременной причем на большом сроке.
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