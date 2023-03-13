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Разборки в Африке: Блёданс обозвали мышью за то, что она назвала всех блогеров одинаковыми

Разборки в Африке: Блёданс обозвали мышью за то, что она назвала всех блогеров одинаковыми

Автор:
13 марта 2023 09:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бледанс   видео   внешность   интересное   ссора   фото   шоу   шоу бизнес   
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Подъехали очередные разборки знаменитостей. После 8 марта мы смотрели, как рушится семья Гуфа, а теперь на сцену вышла Эвелина Блёданс и Мария Погребняк (кто это такие расскажу в посте). Дамочки поссорились из-за слов Блёданс, заявившей, что сейчас все блогеры на одно лицо.

Итак, дело было на шоу "Звёзды в Африке". Это что-то типа "Последнего героя", только с блогерами и Бузовой в качестве ведущей. В этот раз на шоу появилась Мария Погребняк (жена футболиста «Урала» Павла Погребняка, модель, блогер и бог знает кто ещё).

Эвелина Блёданс (актриса, певица, ведущая и т.п.) встретила гостей и заявила, что сейчас все блогеры на одно лицо.

Все у одного пластического хирурга что ли обслуживаются?, - предположила Блёданс.


Марии это не понравилось и выяснить отношения она решила в Instagram*, назвав Блёданс мышкой, которая что-то говорит за спиной у кошки.

Пафосное выражение не впечатлило Блёданс, зато она чётко услышала, что её назвали мышью. В ответ Эвелина заявила, что её лицо долгие годы являлось эталоном красоты. В итоге Погребняк согласилась с тем, что прибегала к услугам хирурга.

Несмотря на то, что шоу снимается намного раньше, чем выпускается в эфир, конфликт начался только сейчас. Возможно, это потому, что выражения звёзд перед камерами вносят в эфир перед самым выпуском и Погребняк не догадывалась, что увидит на экране. Ну или это просто очередной хайп двух малоизвестных персон, которые всеми силами хотят попасть в заголовки.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: бледанс   видео   внешность   интересное   ссора   фото   шоу   шоу бизнес   
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25  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Кто такая погребняк? продавшая свою удачно пилотку? Блёданс я помню еще 3.14здюком в "Маски шоу" и играла она хорошо. А эти куклы реально одинаковые.
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28k
Юрьевич Полчаса назад
Ну Блёданс по маскам многие знают, а вот остальные муклы - это кто?
Вообще прикольно, раньше у женщин была трагедия, когда она видела на другой такое же платье как у себя, а теперь - когда у них один и тот же пластических хирург


И зачем Блёданс как-то обзывать, достаточно просто назвать её по фамилии
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2k
Walther 45 минут назад
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36k
Aleks 50 минут назад
А кто такой гуф за разрушением семьи которогы мы все оказывается наблюдали?
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44k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
Почему нам должны быть интересны разборки тараканов?
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Вот как-то абсолютно пох...фиг.
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6k
heta 2 часа назад
Кто такая Эвелина Блёданс рассказывать не обязательно, немного найдется людей, кто понеятия не имеет, кто это, вне зависимости от личного отношения.
А вот кто такая Мария Погребняк - не уверен. что это вообще кому-то должно быть интересно. Ибо блогером сейчас можно назвать даже уличный тулает, если на нём есть хоть одна надпись.
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4k
Григорий 2 часа назад
куча проституток поссорилась на шоу проституки, вот же новость! всем следить и переживать.
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336
Сергей Поздняков Григорий 18 минут назад
Царь-коммент.
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454
Dima Udo 2 часа назад
Не знаю кто такая Погребняк, но Бледанс в Маски шоу была ШИКАРНАЯ!
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1k
Татьяна Баженова 2 часа назад
А Погребняк - это не та, которая никак не могла определиться, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
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1k
Шапкин 2 часа назад
Какая-то она нынче потасканая... Эта Блёданс.
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227
Капитошка 2 часа назад
Эвелина Блёданс (актриса, певица, ведущая и т.п.)
######
Про то,чоо она т.п. не знал.
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33k
russger 2 часа назад
2 тп погавкали друг на друга в инсте. Обязательно надо сюда выложить, это же так интересно
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436
Knives22 3 часа назад
"После 8 марта мы смотрели"
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14k
FatZilla 3 часа назад
Лучше не встревать в драку шлёндр.
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2k
Enotko Ytko 3 часа назад
Что это плять? что за персонажи из параллельной вселенной? Гуфи это вроде из мультика какая то собака, зачем нам знать про жизнь собаки из мультфильма? Бледанс уже бабушка так то.
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227
Капитошка Enotko Ytko 2 часа назад
У нее что то с пузом.Беременная?
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52k
dima423 3 часа назад
это че еще там за разборки в курятнике?))
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PokemonKa
Pika-Pika?
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