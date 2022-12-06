После драки в баре Петербурга Григорий Лепс появился на "Песне года" побитый

У артиста Григория Лепса выдались насыщенные деньки. На концерте в Ледовом дворце исполнитель не стал допевать последнюю песню, швырнул микрофон и ушёл со сцены. После этого Лепс отправился в бар, напился и подрался с посетителем. Через день Лепс со сбитыми кулаками уже красовался на "Песне года".
Эти выходные Лепс запомнит надолго. Провалил концерт, а после отправился в бар, где устроил драку с петербуржцем. Адвокат Лепса сообщил РИА Новости, что после драки было возбуждено уголовное дело.
"Заведено уголовное дело по статье 115 часть 2 пункт "а". Это умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц", — сказал юрист.
Уже через день проспавшийся Лепс появился на фестивале "Песня года". На фотографиях и видео, которые были опубликованы в сети, видны сбитые кулаки и пластырь.
Есть ли ссадины на лице — не видно. Судя по всему, это первоклассная работа гримёров.
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Так он же за спиной у борова скакал, выскочил только добивать. Не видел, чтобы ему прилетало
охрана значит мне привиделась, которая и завалила мужика?
https://old.fishki.net/video/4314677-matyoryj-homjak-s-kotorym-luchshe-ne-svjazyvatysja.htmlhttps://old.fishki.net/video/4314677-matyoryj-homjak-s-kotorym-luchshe-ne-svjazyvatysja.html