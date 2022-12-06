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После драки в баре Петербурга Григорий Лепс появился на "Песне года" побитый

После драки в баре Петербурга Григорий Лепс появился на "Песне года" побитый

Автор:
06 декабря 2022 08:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   видео   драка   знаменитости   интересное   лепс   скандал   фото   шоу бизнес   
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У артиста Григория Лепса выдались насыщенные деньки. На концерте в Ледовом дворце исполнитель не стал допевать последнюю песню, швырнул микрофон и ушёл со сцены. После этого Лепс отправился в бар, напился и подрался с посетителем. Через день Лепс со сбитыми кулаками уже красовался на "Песне года".

Эти выходные Лепс запомнит надолго. Провалил концерт, а после отправился в бар, где устроил драку с петербуржцем. Адвокат Лепса сообщил РИА Новости, что после драки было возбуждено уголовное дело.

"Заведено уголовное дело по статье 115 часть 2 пункт "а". Это умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц", — сказал юрист.

Уже через день проспавшийся Лепс появился на фестивале "Песня года". На фотографиях и видео, которые были опубликованы в сети, видны сбитые кулаки и пластырь.

Есть ли ссадины на лице — не видно. Судя по всему, это первоклассная работа гримёров.

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Метки: Концерт   видео   драка   знаменитости   интересное   лепс   скандал   фото   шоу бизнес   
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24  комментария
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3k
pinbalist 55 минут назад
Говорите как есть: лепс и его охрана подрались с одним мужиком.
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4k
Вячеслав 2 минуты назад
По роже ему не прилетало, так как он пряталсмя за охрану и осмелел, когда охранник вырубил соперника. Если бы гримёры старались, они и руки бы замазали.
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15k
Нейтрино 2 минуты назад
Тошнит уже от этого старого чёрта, хватит уже постить всякую фигню! Или это pr такой? Кто-то средство для прочистки труб пьет, кто-то тёток бьет, ублюдочный шоубиз, театр уродов.
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6k
Умница-красавица 7 минут назад
Чем он отличается от упитого бомжа, орущего на лавке у подъезда? Зачем люди платят за это деньги? Осталось только обмочиться на сцене для полного эффекта
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76
Иван Золотов 13 минут назад
был бы реально мужиком сказал бы охране отойти в сторону и махались бы по-честному. Но так Григорий не хочет, можно же и схлопотать, а толпой герой, просто подлец, а жирный вообще мразь
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1k
Vustinii 16 минут назад
Песня года идёт 1-2 января Лепс не мог там появиться
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1k
MrMopnex 17 минут назад
"Есть ли ссадины на лице не видно. Судя по всему, это первоклассная работа гримёров."
Так он же за спиной у борова скакал, выскочил только добивать. Не видел, чтобы ему прилетало
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8k
Сергей 38 минут назад
С последними тенденциями в обществе мы стали забывать что такое жить полной жизнью. Сейчас обычную драку (без жести) двух пацанов в школе СМИ преподносят как ЧП федерального масштаба. Респект Вам Григорий, главное ребята сердцем не стареть.
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366
adssaf afasffdsga 39 минут назад
Шевчук вселился в Лепса?
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7
grek 40 минут назад
Ну ВИДЕО ВСЕ СМОТРЕЛИ, там охранник Лепса из под тишка бъет мужика, а потом этот Лепс, кидается на него и бъет лежачего, когда его при этом мутузит охранник. Короче повел себя как последняя св.л.чь. И при этом он еще и подает в суд, так он таким образом только себе может условку заработать, тем более что первый бил охранник и лепс.
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16k
Alex ASK 41 минуту назад
Мне кажется, надо объединить этот пост с другим:
https://old.fishki.net/video/4314677-matyoryj-homjak-s-kotorym-luchshe-ne-svjazyvatysja.htmlhttps://old.fishki.net/video/4314677-matyoryj-homjak-s-kotorym-luchshe-ne-svjazyvatysja.html
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9k
Игорь 52 минуты назад
у говно-блогеров праздник - Лепс облажался
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23k
Добрый Алабай 55 минут назад
Живёт полноценной жизнью, насыщенной приключениями, ни в чём себе не отказывает!
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50k
dima423 Час назад
во блин дед бойцовый... под сраку лет, все петушится))
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