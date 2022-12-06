После драки в баре Петербурга Григорий Лепс появился на "Песне года" побитый

У артиста Григория Лепса выдались насыщенные деньки. На концерте в Ледовом дворце исполнитель не стал допевать последнюю песню, швырнул микрофон и ушёл со сцены. После этого Лепс отправился в бар, напился и подрался с посетителем. Через день Лепс со сбитыми кулаками уже красовался на "Песне года".