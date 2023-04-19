Вшил кардан?: зрители заметили изменения Киркорова ниже пояса

Попа казалась настоящей. Это значит, что Киркоров всё-таки вшил себе пердак. Пользователи сети задались вопросом, зачем он это сделал? Ведь Киркорову уже 55 лет, он не женат, впечатлять особо ему некого. Конечно, ходят слухи, что он из голубков. Но скорее всего это просто хайп и психические отклонения.