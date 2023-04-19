Вшил кардан?: зрители заметили изменения Киркорова ниже пояса

За последние несколько месяцев Филипп Киркоров изменился до неузнаваемости. Сначала 55-летний певец стал похож на подростка, а потом сразу на деда. Изменения коснулись не только лица артиста, но и фигуры. Киркоров сильно похудел, сделал себе накачанный торс. На одном из концертов зрители заметили, что теперь булочки Киркорова стали больше.
Не так давно появились ролики из клиники, где Киркоров сделал себе торс как у игрушечного Кена. После операции у него появились удивительные кубики и даже стоячие соски, как у молодого парня. Никаких отвисших сисек. Перед операцией певцу пришлось очень сильно похудеть.
Теперь зрители заметили изменения ниже пояса.
На концерте Филипп появился с обтягивающем комбинезоне, в котором его пятая точка выглядела превосходно. Настолько превосходно, что можно подумать, как будто это не его попа, а какой-нибудь 25-летней спортсменки. В соцсетях разогрелся спор. Кто-то уверял, что Киркоров просто напялил трусы с поролоном, а кто-то был уверен, что попу касались руки хирурга.
В итоге блогер Пилягин проверил, настоящая ли попа.
Попа казалась настоящей. Это значит, что Киркоров всё-таки вшил себе пердак. Пользователи сети задались вопросом, зачем он это сделал? Ведь Киркорову уже 55 лет, он не женат, впечатлять особо ему некого. Конечно, ходят слухи, что он из голубков. Но скорее всего это просто хайп и психические отклонения.
Источник:
- Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена
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Ну... А кто ещё может посещать его концерты? Только те, кто следят за "булочками" этого крашенного петуха. Нормальные люди даже бесплатное видео с этим чудом в перьях смотреть не будут.