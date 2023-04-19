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Вшил кардан?: зрители заметили изменения Киркорова ниже пояса

Вшил кардан?: зрители заметили изменения Киркорова ниже пояса

Автор:
19 апреля 2023 08:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   видео   внешность   интересное   кардан   фото   шоу бизнес   
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За последние несколько месяцев Филипп Киркоров изменился до неузнаваемости. Сначала 55-летний певец стал похож на подростка, а потом сразу на деда. Изменения коснулись не только лица артиста, но и фигуры. Киркоров сильно похудел, сделал себе накачанный торс. На одном из концертов зрители заметили, что теперь булочки Киркорова стали больше.

Не так давно появились ролики из клиники, где Киркоров сделал себе торс как у игрушечного Кена. После операции у него появились удивительные кубики и даже стоячие соски, как у молодого парня. Никаких отвисших сисек. Перед операцией певцу пришлось очень сильно похудеть.

Теперь зрители заметили изменения ниже пояса.

На концерте Филипп появился с обтягивающем комбинезоне, в котором его пятая точка выглядела превосходно. Настолько превосходно, что можно подумать, как будто это не его попа, а какой-нибудь 25-летней спортсменки. В соцсетях разогрелся спор. Кто-то уверял, что Киркоров просто напялил трусы с поролоном, а кто-то был уверен, что попу касались руки хирурга.

В итоге блогер Пилягин проверил, настоящая ли попа.

Попа казалась настоящей. Это значит, что Киркоров всё-таки вшил себе пердак. Пользователи сети задались вопросом, зачем он это сделал? Ведь Киркорову уже 55 лет, он не женат, впечатлять особо ему некого. Конечно, ходят слухи, что он из голубков. Но скорее всего это просто хайп и психические отклонения.

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Метки: Киркоров   видео   внешность   интересное   кардан   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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14k
FatZilla 20 минут назад
Читаешь фишки - все ненавидят Киркорова, смотришь сюжет - полный зал сидит на его концерте. Кто все эти люди... Я сам даром бы не пошёл на его концерт, но, видимо, людей, которым нравится то, что он делает, тоже достаточно много.
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15k
ss 24 секунды назад
"На одном из концертов зрители заметили, что теперь булочки Киркорова стали больше."
-
Ну... А кто ещё может посещать его концерты? Только те, кто следят за "булочками" этого крашенного петуха. Нормальные люди даже бесплатное видео с этим чудом в перьях смотреть не будут.
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44k
Aleksandr 6 минут назад
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20k
Valiko 9 минут назад
тут жопа кардашян даже нах никому не сдалась, а румынского старого петуха - и подавно
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44k
Цыц тут у меня 9 минут назад
Фубля...
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8k
SuperTroll 13 минут назад
Вот покемоника тупо тварь. Постит всякое говно и питушню.
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205
Feud Полчаса назад
Дебил, [мат]
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4k
pinbalist 51 минуту назад
Как же ты задолбала со своими тупыми постами
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Комментарий удален. Причина: флуд
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PokemonKa
Pika-Pika?
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