В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома

13 пострадавших от взрыва в Жанаозене госпитализированы. Погиб 29-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе городской больницы, два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации, они получили ожоги, 80 процентов тела у одного и 50 процентов у другого. Состояние других пострадавших удовлетворительное, передает Tengrinews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.