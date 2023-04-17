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В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома

В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома

Автор:
17 апреля 2023 08:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахстан   авария   видео   дом   завал   интересное   фото   
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В понедельник, 17 апреля, в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) взорвался газовый баллон в 12-этажном доме. Пострадало 13 человек.

При взрыве газа пострадало три квартиры двухэтажного двенадцати квартирного дома. Сейчас на месте работаю тболее 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы, сообщает МЧС.

13 пострадавших от взрыва в Жанаозене госпитализированы. Погиб 29-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе городской больницы, два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации, они получили ожоги, 80 процентов тела у одного и 50 процентов у другого. Состояние других пострадавших удовлетворительное, передает Tengrinews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

Жителям дома, которые остались без квартир, предоставят новое жильё.

КМГ обеспечит всех лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами. АО "НК "КазМунайГаз" выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП в Жанаозене, - распространила сообщение пресс-служба КМГ.

Источник:

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Метки: Ynews   Казахстан   авария   видео   дом   завал   интересное   фото   
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3  комментария
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11k
Властелин 40 минут назад
Так я не понял? Двух этажный или 12 этажный?
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18k
Вася 44 минуты назад
автор исправь заголовок
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PokemonKa
Pika-Pika?
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