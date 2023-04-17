В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома

В понедельник, 17 апреля, в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) взорвался газовый баллон в 12-этажном доме. Пострадало 13 человек.
При взрыве газа пострадало три квартиры двухэтажного двенадцати квартирного дома. Сейчас на месте работаю тболее 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы, сообщает МЧС.
13 пострадавших от взрыва в Жанаозене госпитализированы. Погиб 29-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе городской больницы, два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации, они получили ожоги, 80 процентов тела у одного и 50 процентов у другого. Состояние других пострадавших удовлетворительное, передает Tengrinews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.
Жителям дома, которые остались без квартир, предоставят новое жильё.
КМГ обеспечит всех лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами. АО "НК "КазМунайГаз" выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП в Жанаозене, - распространила сообщение пресс-служба КМГ.
Источник:
- В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город
- Компанию Абрамовича продали за один фунт
- На заводе в подмосковье прогремел взрыв
- В Китае столкнулись 200 машин из-за тумана
- Машинисты заснули прямо в кабине и устроили аварию