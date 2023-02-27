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Жена хоккеиста "Северстали" сбила на переходе дедушку с ребёнком

Жена хоккеиста "Северстали" сбила на переходе дедушку с ребёнком

Автор:
27 февраля 2023 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: Вовченко   аварии   видео   дтп   кхл   сбила пешехода   хоккей   череповец   
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Говорят, что это не первое ДТП по вине Яны Вовченко.


В Череповце на улице Батюшкова произошло ДТП. Porsche Macan сбил переходившего дорогу дедушку с ребёнком. Девочке досталось сильнее: от удара она отлетела на обочину. Примечательно, что еще одна машина остановилась, чтобы пропустить пешеходов, но не "Порше", двигавшийся левее.


За рулём авто находилась 28-летняя Яна Вовченко - жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко. К её чести, с места ДТП она не скрылась, остановилась и подбежала к сбитому ребёнку.


По сообщениям в СМИ, пятиклассницу госпитализировали и на обследовании в клинике диагностировали ушибы головы и конечностей. Её состояние оказалось не опасным для жизни и ребёнка отпустили на домашнее лечение. А вот дедушка девочки не пострадал и от врачебной помощи отказался.


Сейчас правоохранители выясняют подробности ДТП, в частности, в каком состоянии находилась женщина за рулём "Порше" и прочие детали. Однако интернет-пользователи уверены, что сбившая пешеходов Вовченко легко отделается.


В СМИ сообщают, что Яна Вовченко сбивает пешеходов не первый раз, однако эта информация не подтверждена.

Источник:

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Метки: Вовченко   аварии   видео   дтп   кхл   сбила пешехода   хоккей   череповец   
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22  комментария
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Классика идиота с купленными правами!
"....Интересно, зачем это одинокая машина, остановилась перед пешеходным переходом???"
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10k
GRuslan 9 минут назад
Если залипала в телефон во время происшествия, то было бы хорошо лишить возможности лет на 10 пользоваться смартфоном, ПК и прочими прелестями где доступны соц сети. Думаю это для неё будет хуже чем отсидеть аналогичный срок в тюрьме.
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113k
zubrilov 17 минут назад
Скользко, машина быстрая. Всё как обычно....
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3k
Pill Полчаса назад
Овца ипаная. Власти куда смотрят? В карман свой?
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43k
Aleksandr Полчаса назад
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6k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Автор, а что , " жена футболиста " это какая то должность или звание ?
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279
piharev1 52 минуты назад
да и х.у.й сними, этих детей как го.вна за баней и стариков тоже
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1k
Дмитрий Богданов Час назад
Да, дура, но не сбежала, а попыталась помочь пострадавшим. Конечно плохо, но такое бывает. И то, что жена футболиста, не при чём.
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12k
кот базилий Час назад
Жена хоккеиста, это почти жена дипутата - виноватой быть не может.
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2k
Диагноз Час назад
Шибанутый заголовок... При чем тут то, что она жена хоккеиста? Какая связь? А если бы она была женой, к примеру, художника, что бы поменялось?
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1k
Сергей Час назад
эта .... должна сесть
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Ну тупая курица, да летела, да ребенок пострадал. Но тут двоякое впечатление, с одной стороны: если бы не влетела в сугроб могла и скрыться и отмазаться, и с другой стороны: она влетела в сугроб и не стала осматривать свою бибику, как это было много лет назад с 3.14здой в Иркутске, которая сбила двух девушек и в итоге оказалась еще дочкой членши изберкома и тут же сучара давай свою бибику осматривать, а сразу вылетела и ТС и к ребенку. Думаю второе тут более вероятное. Ну за примерением сторон ей уголовка не светит, как и исправительные работы и тд. Но тут факт, что выскочила и побежала на место своего косяка.
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280
ruslan d 2 часа назад
Хорошо , что обошлось ...
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920
Шурман 2 часа назад
Сама натворила дел и самой теперь расхлебывать . Зачем его имя упоминать ? , это примерно тоже самое будет если мое имя и фамилия будет фигурировать в каких то сводках а я не приделах , моя хоть и водит машину но если снег или гололед или ураган она хрен сядет за руль , или меня будет ждать и просить или такси закажет .
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