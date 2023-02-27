Жена хоккеиста "Северстали" сбила на переходе дедушку с ребёнком

Говорят, что это не первое ДТП по вине Яны Вовченко.
В Череповце на улице Батюшкова произошло ДТП. Porsche Macan сбил переходившего дорогу дедушку с ребёнком. Девочке досталось сильнее: от удара она отлетела на обочину. Примечательно, что еще одна машина остановилась, чтобы пропустить пешеходов, но не "Порше", двигавшийся левее.
За рулём авто находилась 28-летняя Яна Вовченко - жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко. К её чести, с места ДТП она не скрылась, остановилась и подбежала к сбитому ребёнку.
По сообщениям в СМИ, пятиклассницу госпитализировали и на обследовании в клинике диагностировали ушибы головы и конечностей. Её состояние оказалось не опасным для жизни и ребёнка отпустили на домашнее лечение. А вот дедушка девочки не пострадал и от врачебной помощи отказался.
Сейчас правоохранители выясняют подробности ДТП, в частности, в каком состоянии находилась женщина за рулём "Порше" и прочие детали. Однако интернет-пользователи уверены, что сбившая пешеходов Вовченко легко отделается.
В СМИ сообщают, что Яна Вовченко сбивает пешеходов не первый раз, однако эта информация не подтверждена.
Источник:
- "Мы не виноваты": в центре Москвы блогер Некоглай попал в смертельное ДТП
- Ночной нарушитель спокойствия на ВАЗе самоликвидировался, угодив в канаву
- "Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана
- Забыла поставить на "ручник": неуправляемое авто во Владивостоке сбило двух пешеходов
- В Краснодаре лихач на "Мустанге" протаранил две машины, сбил инспектора ДПС и попытался сбежать
"....Интересно, зачем это одинокая машина, остановилась перед пешеходным переходом???"
1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
Хорошо бы годик честно пешком походила.