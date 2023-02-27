Жена хоккеиста "Северстали" сбила на переходе дедушку с ребёнком

По сообщениям в СМИ, пятиклассницу госпитализировали и на обследовании в клинике диагностировали ушибы головы и конечностей. Её состояние оказалось не опасным для жизни и ребёнка отпустили на домашнее лечение. А вот дедушка девочки не пострадал и от врачебной помощи отказался.





Сейчас правоохранители выясняют подробности ДТП, в частности, в каком состоянии находилась женщина за рулём "Порше" и прочие детали. Однако интернет-пользователи уверены, что сбившая пешеходов Вовченко легко отделается.



