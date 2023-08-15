Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 250 тысяч рублей

В июле на блогера Андеря Петрова (который сейчас называет себя Миланой) завели уголовные дела. В сети появились фотографии Петрова после задержания, которые он опубликовал сам. Не лакшери, конечно.
2.
Треш-блогера Андрея Петрова задержал в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Однако, в ОВД «Домодедово» сообщили «Соте», что у них нет административно задержанных лиц. Судя по всему, Петров(а) пытается изо всех сил привлечь к себе внимание. Надо сказать, блогеру это удалось. Все страницы блогера заблокированы.
4.
Трансгендера оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ и на 50 тысяч по статье о дискредитации армии. Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщила Мизулина.
К тому же она отметила, что информация о задержании блогера — фейк. Все фотографии он опубликовал сам в целях рекламы.
Источник:
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Андрей - ПЕДЕРАСТ !
Автор - ДЕБИЛ !