Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 250 тысяч рублей

Трансгендера оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ и на 50 тысяч по статье о дискредитации армии. Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщила Мизулина.

К тому же она отметила, что информация о задержании блогера — фейк. Все фотографии он опубликовал сам в целях рекламы.