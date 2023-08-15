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Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 250 тысяч рублей

Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 250 тысяч рублей

Автор:
15 августа 2023 12:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Андрей Петров   Милана Петрова   блогер   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   штраф   
2155
2

В июле на блогера Андеря Петрова (который сейчас называет себя Миланой) завели уголовные дела. В сети появились фотографии Петрова после задержания, которые он опубликовал сам. Не лакшери, конечно.

2.

Треш-блогера Андрея Петрова задержал в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Однако, в ОВД «Домодедово» сообщили «Соте», что у них нет административно задержанных лиц. Судя по всему, Петров(а) пытается изо всех сил привлечь к себе внимание. Надо сказать, блогеру это удалось. Все страницы блогера заблокированы.

4.

Трансгендера оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ и на 50 тысяч по статье о дискредитации армии. Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщила Мизулина.

К тому же она отметила, что информация о задержании блогера — фейк. Все фотографии он опубликовал сам в целях рекламы.

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Метки: Андрей Петров   Милана Петрова   блогер   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   штраф   
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8  комментариев
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6k
salim777 Час назад
Не надо тут этого говна. Больше написать не о чем что ли? Упомянул п..дора - прорекламировал п..дора.
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−3
Игорь 6 минут назад
Судя по фото жизнь у него не легкая выдалась
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1k
Mikhail 9 минут назад
чет хрен поймешь. толи задержали, толи не задержали. толи треш-блогер, толи не треш блогер, толи пропагандировал, толи нет, толи дискредитировал, толи нет.
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11k
Григорий Бабкин 19 минут назад
Реклама гейдорасов. Забанить либераста.
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8k
Крайняя плоть Суслова Полчаса назад
Пост - ГОВНО !
Андрей - ПЕДЕРАСТ !
Автор - ДЕБИЛ !
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7k
Станислав Час назад
Не совсем понятны мотивы данного поста. Что он нам сообщает? Что дает? Какую полезную информацию? Автор, если ты фапаешь на таких, то не выноси это на публику.
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WhiteRat

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