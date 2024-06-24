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2 года колонии: московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на рэпера Моргенштерна*

2 года колонии: московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на рэпера Моргенштерна*

Автор:
24 июня 2024 18:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Моргенштерн*   Прокуратура   закон об иноагентах   интересное   фото   шоу бизнес   штраф   
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Судя по всему, Моргенштерн больше не появится в России.

Прокуратура Москвы потребовала возбудить на рэпера уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Об этом сообщает SHOT.

В ведомстве отметили, что Алишер Моргенштерн* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента - рэпер должен был помечать все свои материалы информацией о том, что они распространены иноагентом. Однако Моргенштерн* этого не делал.

Прокуратура направила материалы для проверки в центральный аппарат СК России. Следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Если уголовное дело будет возбуждено - рэперу может грозить до двух лет лишения свободы по статье 330.1 УК РФ.

В последний раз Моргенштерна* штрафовали 18 июня по статье об иноагентах. Моргенштерн* так и не заплатил 40 тысяч рублей штрафа. Иноагентом он был признан в 2022 году из-за политических высказываний, за которые ему заплатили более 29 млн рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.


* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Источник:

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Метки: #иноагент   Моргенштерн*   Прокуратура   закон об иноагентах   интересное   фото   шоу бизнес   штраф   
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9  комментариев
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4k
Ультратрахуил Час назад
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15k
кот базилий 5 минут назад
Против этой братии все возбуждения это пук в лужу. Нигода их не наказывали серьезно. Всегда "простят" и оштрафуют
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64k
Олег 7 минут назад
у покемонки месячные не начнутся, если она говно постить перестанет
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931
zu4ara 8 минут назад
Вот нахрена!!???? Я уже забыл давно про это чмо! Покемониха сука ...
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46k
Цыц тут у меня 8 минут назад
Да хоть завяжите в гондоне и утопить, говна не жалко. Заодно, может, не услышим о нём никогда больше.
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153k
parallax 8 минут назад
И слава богу.
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3k
Duke_kir 14 минут назад
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35k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
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313
ya da Час назад
Да и нахер он тут не нужен
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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