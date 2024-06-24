2 года колонии: московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на рэпера Моргенштерна*

Прокуратура Москвы потребовала возбудить на рэпера уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Об этом сообщает SHOT.

В ведомстве отметили, что Алишер Моргенштерн* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента - рэпер должен был помечать все свои материалы информацией о том, что они распространены иноагентом. Однако Моргенштерн* этого не делал.