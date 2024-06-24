2 года колонии: московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на рэпера Моргенштерна*

Судя по всему, Моргенштерн больше не появится в России.
Прокуратура Москвы потребовала возбудить на рэпера уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Об этом сообщает SHOT.
В ведомстве отметили, что Алишер Моргенштерн* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента - рэпер должен был помечать все свои материалы информацией о том, что они распространены иноагентом. Однако Моргенштерн* этого не делал.
Прокуратура направила материалы для проверки в центральный аппарат СК России. Следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Если уголовное дело будет возбуждено - рэперу может грозить до двух лет лишения свободы по статье 330.1 УК РФ.
В последний раз Моргенштерна* штрафовали 18 июня по статье об иноагентах. Моргенштерн* так и не заплатил 40 тысяч рублей штрафа. Иноагентом он был признан в 2022 году из-за политических высказываний, за которые ему заплатили более 29 млн рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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