Подписчики 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой бьют тревогу из-за слишком амбициозного отца

Большой спорт, как известно, очень жесток. Особенно к детям. В соцсетях родители маленькой фигуристки Мирославы Лебедевой транслируют спортивную жизнь своего ребёнка: тренировки, занятия в зале, правильное питание и конечно мотивация. Кто-то видит путь к успеху, а кто-то потерянное детство.
Мирослава Лебедева - 8-летняя фигуристка из Нижнего Новгорода. Девочка очень популярна в соцсетях. На ютубе на аккаунт Миры подписано 470 тысяч человек, в инстаграме* — около 17 тысяч.
В описаниях профиля отец Миры написал, что дочь мечтает о золотой медали. Сейчас девочка тренируется в ледовом дворце "Хрустальный", где работает команда знаменитой тренерши Этери Тутберидзе.
Родители Мирославы неплохо зарабатывают на известности дочери. Иногда в блогах появляется реклама одежды и других товаров. Мать девочки ведёт свой канал о правильном питании, где рассказывает о том, чем кормит юную спортсменку и её младшую сестру.
В интервью для издания Liberty Magazine Михаил, отец девочки, рассказал о расписании своей дочери.
В среднем 2 льда и 2 зала каждый день, в зале хореография и ОФП. Школу Мира пропускает, учится очно-заочно: после тренировок учитель занимается с ней дополнительно. А родители, я уже говорил, либо один работает, а второй с ребёнком, либо как я — работаю параллельно в раздевалке.
Путь к успеху тернист. В случае 8-летней Миры он наполнен не только тренировками, но и унижением от отца. Первое видео появилось на канале ещё год назад. Детям сначала устроили праздник, а потом устроили разнос. Мирослава набрала 1,5 килограмма и отец решил устроить из этого шоу.
— Сколько за праздники мы прибавили? Давай, рассказывай сколько ты прибавила.
— Килограмм-полтора.
— Полтора. Вот мы вчера вышли на лёд, сегодня. И как?
— Тяжело идёт.
Специально не ограничивали, ничего, отдыхали, веселились, классно. Да, она стала больше улыбаться даже. Но нужно понимать, к чему мы вообще идём. Вот набрать это всё можно за пять дней, а чтобы вернуть форму понадобится недели три, не меньше. И вот нужно понимать, а стоит ли вот это удовольствие дополнительных усердных тренировок. Ты как мешок с картошкой ездишь!
Судя по всему, отец специально накормил девочку сладким, чтобы потом показать, как сложно расплачиваться за ошибки.
Источник:
На видео Мирослава потом пытается отработать сладкое, прыгая с утяжелителем. В комментариях подписчики посочувствовали девочке.
15 марта в сети появилось видео, на котором маленькую девочку, чьего лица не видно, в спортзале швыряет об пол мужчина, который остался за кадром.
Что со мной играть что ли будешь? Руки ещё высовываешь? Я не буду играть. Актёрское мастерство надо на льду показывать, а не здесь,
Подписчики опознали в бедной девочке Мирославу, которая недавно появилась в соцсетях в такой же жёлтой куртке с ушками.
Когда видео стало появляться в пабликах, подписчики обрушились на отца Миры с обвинениями. Под роликами на YouTube появились гневные комментарии.
Источник:
- Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин
- Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу
- 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу
- Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу
- Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио
P.S Отец ребенка - дебилоид
------------
психологи говорят что таким образом родители пытаются компенсировать свои собственные нереализованные амбиции.