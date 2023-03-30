Подписчики 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой бьют тревогу из-за слишком амбициозного отца

Родители Мирославы неплохо зарабатывают на известности дочери. Иногда в блогах появляется реклама одежды и других товаров. Мать девочки ведёт свой канал о правильном питании, где рассказывает о том, чем кормит юную спортсменку и её младшую сестру.

В интервью для издания Liberty Magazine Михаил, отец девочки, рассказал о расписании своей дочери.