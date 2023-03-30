FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7411 постов • 863 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Подписчики 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой бьют тревогу из-за слишком амбициозного отца

Подписчики 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой бьют тревогу из-за слишком амбициозного отца

Автор:
30 марта 2023 08:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: блогеры   видео   дети   интересное   родители   спортсмены   фигурное катание   фото   
1080
10
2

Большой спорт, как известно, очень жесток. Особенно к детям. В соцсетях родители маленькой фигуристки Мирославы Лебедевой транслируют спортивную жизнь своего ребёнка: тренировки, занятия в зале, правильное питание и конечно мотивация. Кто-то видит путь к успеху, а кто-то потерянное детство.

Мирослава Лебедева - 8-летняя фигуристка из Нижнего Новгорода. Девочка очень популярна в соцсетях. На ютубе на аккаунт Миры подписано 470 тысяч человек, в инстаграме* — около 17 тысяч.

В описаниях профиля отец Миры написал, что дочь мечтает о золотой медали. Сейчас девочка тренируется в ледовом дворце "Хрустальный", где работает команда знаменитой тренерши Этери Тутберидзе.

Родители Мирославы неплохо зарабатывают на известности дочери. Иногда в блогах появляется реклама одежды и других товаров. Мать девочки ведёт свой канал о правильном питании, где рассказывает о том, чем кормит юную спортсменку и её младшую сестру.

В интервью для издания Liberty Magazine Михаил, отец девочки, рассказал о расписании своей дочери.

В среднем 2 льда и 2 зала каждый день, в зале хореография и ОФП. Школу Мира пропускает, учится очно-заочно: после тренировок учитель занимается с ней дополнительно. А родители, я уже говорил, либо один работает, а второй с ребёнком, либо как я — работаю параллельно в раздевалке.

Путь к успеху тернист. В случае 8-летней Миры он наполнен не только тренировками, но и унижением от отца. Первое видео появилось на канале ещё год назад. Детям сначала устроили праздник, а потом устроили разнос. Мирослава набрала 1,5 килограмма и отец решил устроить из этого шоу.

— Сколько за праздники мы прибавили? Давай, рассказывай сколько ты прибавила.
— Килограмм-полтора.
— Полтора. Вот мы вчера вышли на лёд, сегодня. И как?
— Тяжело идёт.

Специально не ограничивали, ничего, отдыхали, веселились, классно. Да, она стала больше улыбаться даже. Но нужно понимать, к чему мы вообще идём. Вот набрать это всё можно за пять дней, а чтобы вернуть форму понадобится недели три, не меньше. И вот нужно понимать, а стоит ли вот это удовольствие дополнительных усердных тренировок. Ты как мешок с картошкой ездишь!

Судя по всему, отец специально накормил девочку сладким, чтобы потом показать, как сложно расплачиваться за ошибки.

На видео Мирослава потом пытается отработать сладкое, прыгая с утяжелителем. В комментариях подписчики посочувствовали девочке.


15 марта в сети появилось видео, на котором маленькую девочку, чьего лица не видно, в спортзале швыряет об пол мужчина, который остался за кадром.

Что со мной играть что ли будешь? Руки ещё высовываешь? Я не буду играть. Актёрское мастерство надо на льду показывать, а не здесь,

Подписчики опознали в бедной девочке Мирославу, которая недавно появилась в соцсетях в такой же жёлтой куртке с ушками.

Когда видео стало появляться в пабликах, подписчики обрушились на отца Миры с обвинениями. Под роликами на YouTube появились гневные комментарии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: блогеры   видео   дети   интересное   родители   спортсмены   фигурное катание   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ron 21 минуту назад
Папа Алисы Тепляковой усмехнулся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
330
Дима Новосельский 5 минут назад
А потом мильдоний или другая какая подстава от МОК и суицид...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 17 минут назад
Что то как то непроизвольно руки в кулак сжались. Дочка для мужчины - это что то такое трогательное, такое любимое что в голове не укладывается как можно вот так с ней... А Олимпийской чемпионкой девочка не станет. Страх перед отцом и боязнь совершить ошибку не даст раскрыться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
Николай Полчаса назад
А поле завершения карьеры пойдёт в годуму... Отец какой то странный конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 59 минут назад
В 8 лет нельзя заводить акк в инсте и ютуб.

P.S Отец ребенка - дебилоид
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер Час назад
Ну, какой это отец? Это - амбициозный м.удак, который зарабатывает на своей дочери деньги - лишая её детства и простых маленьких радостей связанных с её возрастом, пытается сделать из неё чемпиона - чтобы и дальше продолжать зарабатывать, на саму дочь ему плевать, для него она - всего лишь инструмент для заработка....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi Час назад
<<...транслируют спортивную жизнь своего ребёнка: тренировки, занятия в зале, правильное питание и конечно мотивация. Кто-то видит путь к успеху, а кто-то потерянное детство.>>
------------
психологи говорят что таким образом родители пытаются компенсировать свои собственные нереализованные амбиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pinbalist Час назад
Иногда жаль, что родителей не выбирают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
329896



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой
Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой
16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только интернет-следопыты
16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только...
Набирающие популярность в сообществах
Такое не прощается
Такое не прощается
Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд
Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео)
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что за ужас

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#дтп#подборка#в мире#факты#милота#Жизнь#Китай
#Юмор#автомир#животные#люди#история#интересное#полиция#Автовсячина#Россия#Мемы
#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#новости#позитив#кино#Ynews#картинки#Приколы
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио

На что жалуетесь?

Вернуться