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Далай Лама потянулся к ребёнку, попытавшись его поцеловать, и высунул свой язык

Далай Лама потянулся к ребёнку, попытавшись его поцеловать, и высунул свой язык

Автор:
10 апреля 2023 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   далай-лама   дети   интересное   странности   тибетские монахи   фото   
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В индийских СМИ появилось видео, которое вызвало всеобщее возмущение. В ролике духовный лидер тибетского буддизма Далай Лама общается с мальчиком. Очень близко общается.

Тревожное видео было опубликовано в Интернете, вызвав возмущение в Индии. На нём Далай Лама общается с ребёнком. Сначала 87-летний духовный лидер целует мальчика в губы, а потом высовывает язык. СМИ сообщают, что при этом Далай Лама попросил мальчика "пососать язык".

Видео тибетского духовного лидера вызвало скандал. Защитники Далай Ламы заявляют, что он просто шутил с мальчиком, уточняет Indiatoday. В Twitter пользователи сослались на традицию показывать язык. Как оказалось, тибетцы показывают друг другу языки при встрече, чтобы доказать, что они не реинкарнация Ландармы — самого жестокого правителя.

Большинство пользователей Twitter всё же оказались возмущены поведением Далай Ламы.

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Метки: видео   далай-лама   дети   интересное   странности   тибетские монахи   фото   
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