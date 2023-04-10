Далай Лама потянулся к ребёнку, попытавшись его поцеловать, и высунул свой язык

Ты просто космос, Тинькофф

Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"

Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу

13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу

В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила

Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин