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Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"

Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы" (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 09:20
Сообщество : Жить в России
Метки: artist   Россия   видео   дети   интересное   отец   тиран   фото   
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Юрий Кравчук - заслуженный артист России и преподаватель Кубанского государственного института культуры. Однако, в семье высокодуховного Кравчука нет и намёка на культуру. Младшие дети смотрели, как отец "воспитывает" старшую дочь за то, что она без спроса сводила младших на море.

Юрий Кравчук известен как художественный руководитель и главный дирижер оркестра “Звезды Урала”. В2017 году переехал вместе с женой и детьми на Кубань, где стал преподавать в институте культуры. Однако, в семье культурой и не пахло. Всю жизнь Кравчук был тираном и поднимал руку на жену и детей.

Все соседи и родня знали, что у нас тревожный чемодан был всегда собран на случай отцовских приступов гнева”, - цитирует "КП-Кубань" слова Алины, старшей дочери.

В 2019 году мать троих детей умерла от рака. Юрий стал выпивать всё чаще. Алина живёт в Екатеринбурге, а отец воспитывает двух детей - 14 и 8 лет. Ради младших детей Алина частенько приезжает на Кубань. В один из таких дней произошёл конфликт.

Алина сводила утром детей к морю, пока батя валялся в синем угаре. Проснувшись, ему не понравилось, что такое решение было принято без него.

“Я стояла, мыла посуду, когда он начал на меня надвигаться. Орал, оскорблял и унижал. А потом и поднял руку”, - рассказала Алина. По ее словам, отец несколько раз ее ударил и сломал палец.

Конфликт сняла на видео подруга Алины, которая пришла в гости в этот момент. Запись публикует SHOT.

После конфликта Алина отправилась в полицию и написала заявление.

На преподавателя КГИК завели уголовное дело. Суд в Геленджике признал Юрия Кравчука виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) и приговорил к ограничению свободы на четыре месяца.

На суде он заявил, что старшей дочери у него нет.

“Во-первых, хочу заявить, что дочери Алины у меня теперь нет. Я отказываюсь от нее. Она врет. Она сама сломала себе палец. А я просто воспитывал ее и остальных детей в тот день”, - заявил заслуженный артист России.

Алина рассказала, что средняя дочь сбежала от отца в Абинский социально-реабилитационный центр. Возвращаться домой она отказывается. 8-летний братик Коля вынужденно живёт с отцом. Алина готова лишить отца родительских прав и забрать брата и сестру к себе.

Источник:

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Метки: artist   Россия   видео   дети   интересное   отец   тиран   фото   
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16  комментариев
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4k
мемфрид 56 минут назад
Каков подлец... Девчонка молодец, другие режут таких тиранов и себе жизнь ломают. А эта стерпела побои, засняла на видео и по правильному пути пошла. Поделом ублюдку
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10k
Джон Уик 13 минут назад
В таких ситуациях лучше не перерикаться и что то доказывать.
Говорить только да и то что он хочет слышать. По другому это вызывает только больше агрессии.
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3k
Виталий Лынов 17 минут назад
Придушили бы эту мразь всеми по тихому да и всё
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3k
Kozlodoev 24 минуты назад
Приехал и быстренько стал кубаноидом, казаком, перенял от них наиболее "важные" привычки... Ублюдок.
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21k
Юрий 24 минуты назад
Этот утырок просто не думает о завтрашнем дне. Дети вырастут и сами начнут "папу" учить кулаками. У соседей такой же "воспитатель" был. Дети подросли и теперь гоняют этого "воспитателя" пинками, в прямом смысле. Теперь плачет, пытается жаловаться, мол дети меня обижают...
Что посеешь, то и пожнешь.
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
Лучше совсем без отца, чем с таким
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
гнилой ублюдок!!!!!
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17k
DeniZZka Полчаса назад
Алкаш вонючий.
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1k
Хаим Каценеленбоген Полчаса назад
вся богема - мусор. так было всегда и будет всегда. и неважно, какими должностями или званиями она обвешана.
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176
Евгений 45 минут назад
не думал, что в институте культуры урки работают
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543
Andrey 46 минут назад
Петух комнатный, тьфу бл*я
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2k
Casey 54 минуты назад
Говорит нет у него теперь старшей дочери. А остальные дети он думает что есть? Останется один до конца жизни и поделом.
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3k
foggen2 54 минуты назад
Алине-честь и хвала.Нужно немало внутренних сил и храбрости чтобы вступить в открытую борьбу с домашним тираном.Тем кто с рождения пытается уничтожить твои твои права на твою волю и твоё собственное мнение.
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39k
Лесли 🥰 58 минут назад
Урод!
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19k
KOSTELLO Час назад
Молодец среди овец
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WhiteRat

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