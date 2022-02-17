Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"

Юрий Кравчук - заслуженный артист России и преподаватель Кубанского государственного института культуры. Однако, в семье высокодуховного Кравчука нет и намёка на культуру. Младшие дети смотрели, как отец "воспитывает" старшую дочь за то, что она без спроса сводила младших на море.
Юрий Кравчук известен как художественный руководитель и главный дирижер оркестра “Звезды Урала”. В2017 году переехал вместе с женой и детьми на Кубань, где стал преподавать в институте культуры. Однако, в семье культурой и не пахло. Всю жизнь Кравчук был тираном и поднимал руку на жену и детей.
Все соседи и родня знали, что у нас тревожный чемодан был всегда собран на случай отцовских приступов гнева”, - цитирует "КП-Кубань" слова Алины, старшей дочери.
В 2019 году мать троих детей умерла от рака. Юрий стал выпивать всё чаще. Алина живёт в Екатеринбурге, а отец воспитывает двух детей - 14 и 8 лет. Ради младших детей Алина частенько приезжает на Кубань. В один из таких дней произошёл конфликт.
Алина сводила утром детей к морю, пока батя валялся в синем угаре. Проснувшись, ему не понравилось, что такое решение было принято без него.
“Я стояла, мыла посуду, когда он начал на меня надвигаться. Орал, оскорблял и унижал. А потом и поднял руку”, - рассказала Алина. По ее словам, отец несколько раз ее ударил и сломал палец.
Конфликт сняла на видео подруга Алины, которая пришла в гости в этот момент. Запись публикует SHOT.
После конфликта Алина отправилась в полицию и написала заявление.
На преподавателя КГИК завели уголовное дело. Суд в Геленджике признал Юрия Кравчука виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) и приговорил к ограничению свободы на четыре месяца.
На суде он заявил, что старшей дочери у него нет.
“Во-первых, хочу заявить, что дочери Алины у меня теперь нет. Я отказываюсь от нее. Она врет. Она сама сломала себе палец. А я просто воспитывал ее и остальных детей в тот день”, - заявил заслуженный артист России.
Алина рассказала, что средняя дочь сбежала от отца в Абинский социально-реабилитационный центр. Возвращаться домой она отказывается. 8-летний братик Коля вынужденно живёт с отцом. Алина готова лишить отца родительских прав и забрать брата и сестру к себе.
Источник:
- На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми
- Отец отправился с сыновьями в поход на целый год
- В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила
- Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин
- В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им встречаться
Понравилось39
Говорить только да и то что он хочет слышать. По другому это вызывает только больше агрессии.
Что посеешь, то и пожнешь.
- Алло, это прачечная?
- Нет, Вы ошиблись.
Через минуту снова:
- Алло, это прачечная?
- Нет!
Еще через минуту:
- Алло, это прачечная?
- Да, это прачечная, х*ячечная, г*внячечная! Это Министерство культуры, козёл!