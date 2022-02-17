Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"

В 2019 году мать троих детей умерла от рака. Юрий стал выпивать всё чаще. Алина живёт в Екатеринбурге, а отец воспитывает двух детей - 14 и 8 лет. Ради младших детей Алина частенько приезжает на Кубань. В один из таких дней произошёл конфликт.

Алина сводила утром детей к морю, пока батя валялся в синем угаре. Проснувшись, ему не понравилось, что такое решение было принято без него.

“Я стояла, мыла посуду, когда он начал на меня надвигаться. Орал, оскорблял и унижал. А потом и поднял руку”, - рассказала Алина. По ее словам, отец несколько раз ее ударил и сломал палец.

Конфликт сняла на видео подруга Алины, которая пришла в гости в этот момент. Запись публикует SHOT.