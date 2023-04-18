"Разница 5 лет, вы о чём?":19-летний блогер заявил, что не видит ничего плохого в отношениях с 14-летней девочкой

Сначала поклонники блогера решили, что дело в девушке, которая очень быстро повзрослела и сама стала приставать к парню. Но вышло новое интервью, где Женя заявляет, что 14-летние девушки его совсем не смущают.

Если что, разница нормальная, вообще пофигу. Я не знаю, что ко мне они прицепились, пять лет, ёмае, вы о чем ребята?