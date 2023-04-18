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"Разница 5 лет, вы о чём?":19-летний блогер заявил, что не видит ничего плохого в отношениях с 14-летней девочкой

"Разница 5 лет, вы о чём?":19-летний блогер заявил, что не видит ничего плохого в отношениях с 14-летней девочкой

Автор:
18 апреля 2023 08:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Популярность   блогеры   видео   дети   интересное   нравственность   фото   
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Популярный блогер Женя Лизогуб попал в скандал из-за своих заявлений. Во время интервью блогер сказал, что разница в пять лет между мужчиной и женщиной допустима. Пользователи напомнили, что не в случае, когда мужчине 19, а девочке - 14 лет.

Женя Лизогуб снимает ролики и выкладывает в интернет. В основном речь идёт о коротких танцах под музыку, и разных стримах.

Героями роликов стали несовершеннолетние блогерши Фрося и Милана Некрасова. С одной (14 лет) он обнимается на стриме, а с другой (12 лет) снимает совместные ролики. Казалось бы, что такого? Молодёжь веселится.

Вот только подписчиков возмутили интервью с Женей, где он рассказывает неприятные вещи. Сначала он заявил, что Милана (14 лет) предложила ему переспать. В этот момент они лежали в одной кровати.

Сначала поклонники блогера решили, что дело в девушке, которая очень быстро повзрослела и сама стала приставать к парню. Но вышло новое интервью, где Женя заявляет, что 14-летние девушки его совсем не смущают.

Если что, разница нормальная, вообще пофигу. Я не знаю, что ко мне они прицепились, пять лет, ёмае, вы о чем ребята?

После этого тысячи подписчиков обвинили блогера в педофилии.

Дальше — больше. История блогера стала достоянием общественности и Mash нашёл другие подтверждения того, что Женя всё-таки действительно пристаёт к малолетним девочкам.

Екатерина Мизулина уже внимательно изучает странички звезды и готовит список вопросов к дарованию. Кроме того, ролики блогера проверит следственный комитет.

Источник:

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Метки: Популярность   блогеры   видео   дети   интересное   нравственность   фото   
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36  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Какая уникальная особенность у покемонихи, находить редкостное говно со всяким дегенератами, интересными только своей слабоумной подписоте и тащить это сюда.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 минуты назад
а за педофилию чувачок не хочет присесть ?
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383
Андрей Елизаров 6 минут назад
Популярный блоге? Интересно, у кого он популярен?
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31k
Григорий 19 минут назад
В России осуждаем и не одобряем. Написано в Законе с 16 согласие, значит с 16.
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31k
Григорий 20 минут назад
В России осуждаем и не одобряем. Написано в Законе с 18, значит с 18.
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282
Вася Васильев 22 минуты назад
Почему он не сидит?
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9k
Dabus Полчаса назад
Как говорила мне знакомая тётя психолог (ещё советский, ей 84 года), самая лучшая разница в возрасте, в паре это когда мужчина на 15-20 лет старше женщины. Ну и кроме того, даже в РФ сейчас, в больших городах лет в 14-15 девственницей будет только одна из десяти. И в целом, в мире сам официальный возраст согласия 14 лет принят в половине стран Европы
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0
Валера Петров Полчаса назад
вообще пофигу на этих тиктокеров.
Но 18 летний парень и 14 летняя девушка это более нормально чем 45 летний мужик и 18 летняя девушка
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146
Spoyler XXX 46 минут назад
Да конечно ерунда а че тут!? Кроме нарушения законодательства страны в которой живешь.... Еще и публично заявления делать ума хватает... Что у него в голове!? И к этим людям прислушиваются подростки...
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882
max20 58 минут назад
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778
ruslan d 59 минут назад
Это как-то их личное дело ...
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11k
El Niño Час назад
Ну и фамилия… Я бы побрезговал видео с его участием смотреть.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
У тебя талант находить дерьмо.
Только не всем это интересно.
И, кстати, по каким интернет-помойкам ты всё это ищешь?
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10k
ron Час назад
Я не знаю, что ко мне они прицепились, пять лет, ёмае, вы о чем ребята?
====
Будет правильно, если сначала к нему прицепятся органы МВД, а потом - брутальные сокамерники...
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59
Сергей Дёмин 2 часа назад
Женя Лизогуб))) не те губы женек лижешь за такие "губки" статья идет
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16k
Голос Вселенной 2 часа назад
Как сказал один очень известный киноперсонаж голосом Гоблина-Пучкова "Вы ходите по ох*енно тонкому льду, друзья мои .............."
Парень с огнем играет. В один момент может просто по статье отъехать и все тут...
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37k
Александр 2 часа назад
Ну уменя с женой 12 лет разницы, мне было 32 ей 20.. Вообще норм, но 14 лет...хммм..
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53k
dima423 2 часа назад
Ну блин, 30 лет назад когда мне было 14, девки в таком возрасте тоже епались и даже раньше некоторые...и что? А щас они еще быстрее морально взрослеют... Так что чето это уже нихера не шокирующе...
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Незачотная кличка у блохера. Назвался бы песдализ- сразу бы подписчиц прибавилось)))
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9k
Copycat 2 часа назад
Разница в возрасте становится не существенной только после определенного возраста, чисто математика) когда тебе 30, а твоей девушке 25 - там вообще ни кто ничего не заметит

но тут, она тупо не совершеннолетняя, я вижу тут другое -челу не дают более зрелые сверстницы, а более инфантильного ребенка развести куда как проще)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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