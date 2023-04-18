"Разница 5 лет, вы о чём?":19-летний блогер заявил, что не видит ничего плохого в отношениях с 14-летней девочкой

Популярный блогер Женя Лизогуб попал в скандал из-за своих заявлений. Во время интервью блогер сказал, что разница в пять лет между мужчиной и женщиной допустима. Пользователи напомнили, что не в случае, когда мужчине 19, а девочке - 14 лет.
Женя Лизогуб снимает ролики и выкладывает в интернет. В основном речь идёт о коротких танцах под музыку, и разных стримах.
Героями роликов стали несовершеннолетние блогерши Фрося и Милана Некрасова. С одной (14 лет) он обнимается на стриме, а с другой (12 лет) снимает совместные ролики. Казалось бы, что такого? Молодёжь веселится.
Вот только подписчиков возмутили интервью с Женей, где он рассказывает неприятные вещи. Сначала он заявил, что Милана (14 лет) предложила ему переспать. В этот момент они лежали в одной кровати.
Сначала поклонники блогера решили, что дело в девушке, которая очень быстро повзрослела и сама стала приставать к парню. Но вышло новое интервью, где Женя заявляет, что 14-летние девушки его совсем не смущают.
Если что, разница нормальная, вообще пофигу. Я не знаю, что ко мне они прицепились, пять лет, ёмае, вы о чем ребята?
После этого тысячи подписчиков обвинили блогера в педофилии.
Дальше — больше. История блогера стала достоянием общественности и Mash нашёл другие подтверждения того, что Женя всё-таки действительно пристаёт к малолетним девочкам.
Екатерина Мизулина уже внимательно изучает странички звезды и готовит список вопросов к дарованию. Кроме того, ролики блогера проверит следственный комитет.
Источник:
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"в мире сам официальный возраст согласия 14 лет"
А давай ты такой же коммент напишешь после того, как твою 14 летнюю дочь трахнет мужик на 15-20 лет старше?
Потому что если твоя дочь не захочет, ты вообще ничего не узнаешь, и, если она не захочет никаких отношений у неё не будет. И кто там кого больше хотел трахнуть, в случае с моими подругами - это всегда был очень большой вопрос.
Так что играть из себя ревнивого папашу, это конечно очень интересно но бессмысленно по сути.
Но 18 летний парень и 14 летняя девушка это более нормально чем 45 летний мужик и 18 летняя девушка
Только не всем это интересно.
И, кстати, по каким интернет-помойкам ты всё это ищешь?
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Будет правильно, если сначала к нему прицепятся органы МВД, а потом - брутальные сокамерники...
Парень с огнем играет. В один момент может просто по статье отъехать и все тут...
У меня тоже после армии была девочка, которой только 17 исполнилось... И даже она мне казалась полуребенком, я к ней прикасался, как к хрустальной вазе, боясь разбить... И отношения у нас закончились быстро, потому что ..... ну просто потому, что не мог я полноценно с ребенком.
Но ощущение, что она несовершеннолетняя меня не покидало, и, в итоге, сыграло ключевую роль...
но тут, она тупо не совершеннолетняя, я вижу тут другое -челу не дают более зрелые сверстницы, а более инфантильного ребенка развести куда как проще)