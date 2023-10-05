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Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав

Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав

Автор:
05 октября 2023 10:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Граймс   Илон Маск   дети   интересное   родители   суд   фото   
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У Граймс и Илона Маска трое детей: сыновья X Æ A-Xii и Техно Механикус, и дочь Экса Дарк Сидеэль. Это реальные имена, если что.

Илон Маск и Граймс встречались с 2018 по 2021 год. В мае 2020-го у пары родился сын. Назвали его очень необычным именем - X Æ A-XII, в честь неизвестной переменной, эльфийского написания аббревиатуры AI. В сентябре 2021 года пара рассталась, а в декабре родилась девочка Экза Дарк Сайдерил при помощи суррогатной матери. Через год Граймс переименовала дочь, дав ей имя "Почему" или Y. В сентябре 2023 стало известно, что у пары есть ещё один малдший сын по имени Тау Техно Механикус. Несмотря на троих детей, пара всё же рассталась.

Месяц назад Граймс в социальной сети X (бывший Twitter), которая теперь принадлежит Маску, жаловалась, что Илон не дает ей видеться со старшим сыном. Граймс обратилась к нынешней девушке Илона:

Передай Шивон, чтобы она разблокировала меня, и скажи Илону Маску, чтобы он дал мне увидеться с сыном или ответил моему адвокату. До этого момента я не видела этих детей даже на фото, хотя ситуация с Шивон разрушала мою семью.

Спустя несколько дней певица рассказала о примирительном разговоре с Зилис, ведь их дети живут вместе.

У Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родились близнецы в ноябре 2021 года, за несколько недель до того, как у Илона и певицы Граймс родилась дочка.

Сейчас Page Six сообщает со ссылкой на судебные документы, что Граймс подала в суд ходатайство об установлении родительских отношений. По данным СМИ, певица, вероятно, рассчитывает получить право опеки над троими общими с Маском детьми

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Метки: Граймс   Илон Маск   дети   интересное   родители   суд   фото   
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5  комментариев
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21k
сеньор Леонсио 38 минут назад
А почему ювенальная юстиция из за таких имён детей до сих пор не возбудилась X Æ A-Xii и Техно Механикус ?! Или это другое?
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5k
Григорий Полминуты назад
конченные родители однако, так детей обозвать
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4k
Наталья 18 минут назад
Ну вы, блин, даёте
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45k
Цыц тут у меня 40 минут назад
Как весело люди живут...
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1k
Артур Котовой 56 минут назад
Да, щас на Илона будут все что можно пытаться повесить.
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