Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав

Месяц назад Граймс в социальной сети X (бывший Twitter), которая теперь принадлежит Маску, жаловалась, что Илон не дает ей видеться со старшим сыном. Граймс обратилась к нынешней девушке Илона:

Передай Шивон, чтобы она разблокировала меня, и скажи Илону Маску, чтобы он дал мне увидеться с сыном или ответил моему адвокату. До этого момента я не видела этих детей даже на фото, хотя ситуация с Шивон разрушала мою семью.

Спустя несколько дней певица рассказала о примирительном разговоре с Зилис, ведь их дети живут вместе.

У Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родились близнецы в ноябре 2021 года, за несколько недель до того, как у Илона и певицы Граймс родилась дочка.