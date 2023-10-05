У Граймс и Илона Маска трое детей: сыновья X Æ A-Xii и Техно Механикус, и дочь Экса Дарк Сидеэль. Это реальные имена, если что.
Илон Маск и Граймс встречались с 2018 по 2021 год. В мае 2020-го у пары родился сын. Назвали его очень необычным именем - X Æ A-XII, в честь неизвестной переменной, эльфийского написания аббревиатуры AI. В сентябре 2021 года пара рассталась, а в декабре родилась девочка Экза Дарк Сайдерил при помощи суррогатной матери. Через год Граймс переименовала дочь, дав ей имя "Почему" или Y. В сентябре 2023 стало известно, что у пары есть ещё один малдший сын по имени Тау Техно Механикус. Несмотря на троих детей, пара всё же рассталась.
Месяц назад Граймс в социальной сети X (бывший Twitter), которая теперь принадлежит Маску, жаловалась, что Илон не дает ей видеться со старшим сыном. Граймс обратилась к нынешней девушке Илона:
Передай Шивон, чтобы она разблокировала меня, и скажи Илону Маску, чтобы он дал мне увидеться с сыном или ответил моему адвокату. До этого момента я не видела этих детей даже на фото, хотя ситуация с Шивон разрушала мою семью.
Спустя несколько дней певица рассказала о примирительном разговоре с Зилис, ведь их дети живут вместе.
У Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родились близнецы в ноябре 2021 года, за несколько недель до того, как у Илона и певицы Граймс родилась дочка.
Сейчас Page Six сообщает со ссылкой на судебные документы, что Граймс подала в суд ходатайство об установлении родительских отношений. По данным СМИ, певица, вероятно, рассчитывает получить право опеки над троими общими с Маском детьми
Источник:
- Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу
- 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу
- Как сейчас живёт женщина, с которой развёлся муж из-за пластики и отсудил у неё 120 000$ за некрасивых детей
- Марину Овсянникову суд лишил детей
- У Илона Маска родился шестой ребёнок, а он собирается на Марс