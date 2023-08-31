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Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку

Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку

Автор:
31 августа 2023 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Зумеры   дети   интересное   подростки   фото   электричка   
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Парень в наушниках собирался слушать нецензурную песню, но забыл, что не подключил их к телефону.

Школьник зашёл в электричку в наушниках и решил послушать нецензурную песенку известного рэпера Вити АК. Но вот только школьник не воткнул наушник в телефон и матерная песня заорала на весь вагон. Женщина стоявшая рядом обратила внимание мальчика на это и попросила выключить.

Ролик стал популярен в сети. Многие молодые люди рассказали тем, кто не в курсе, что среди молодёжи есть такой "пранк". Включать музыку на полную громкость специально, и делать вид, что случайно забыл воткнуть наушники.

Ну что старики, заценили "рофл"?


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Метки: Видео   Зумеры   дети   интересное   подростки   фото   электричка   
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2  комментария
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Колька Валеркин сын 52 минуты назад
Внесу и свои 5 копеек по поводу мата, ну а кулий нет, коль пошла такая тема.
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сеньор Леонсио Полчаса назад
Многие молодые люди рассказали тем, кто не в курсе, что среди молодёжи есть такой "пранк". Включать музыку на полную громкость специально, и делать вид, что случайно забыл воткнуть наушники.(ц)
Страна у нас не толерантная, на писдюли только так раскрутятся от какой нибудь бабки или яжематери.
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