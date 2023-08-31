Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку

Парень в наушниках собирался слушать нецензурную песню, но забыл, что не подключил их к телефону.
Школьник зашёл в электричку в наушниках и решил послушать нецензурную песенку известного рэпера Вити АК. Но вот только школьник не воткнул наушник в телефон и матерная песня заорала на весь вагон. Женщина стоявшая рядом обратила внимание мальчика на это и попросила выключить.
Источник:
Ролик стал популярен в сети. Многие молодые люди рассказали тем, кто не в курсе, что среди молодёжи есть такой "пранк". Включать музыку на полную громкость специально, и делать вид, что случайно забыл воткнуть наушники.
Ну что старики, заценили "рофл"?
Источник:
- "Разница 5 лет, вы о чём?":19-летний блогер заявил, что не видит ничего плохого в отношениях с 14-летней девочкой
- Далай Лама потянулся к ребёнку, попытавшись его поцеловать, и высунул свой язык
- Подписчики 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой бьют тревогу из-за слишком амбициозного отца
- "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упростит устройство на работу подростков
- Мать года: на концерте k-pop группы NMIXX на сцене оставили младенца
Страна у нас не толерантная, на писдюли только так раскрутятся от какой нибудь бабки или яжематери.