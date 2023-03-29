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Рекордсмен поневоле: как парень против своего желания попал в Книгу рекордов Гиннесса

Рекордсмен поневоле: как парень против своего желания попал в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
29 марта 2023 10:43
Сообщество : Истории
Метки: Андреас Михавеч   Еда   Жизнь   австрия   вода   выживание   книга рекордов гиннесса   полиция   преступность   
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Некоторые тратят годы жизни, расходуют силы и здоровье, чтобы попасть в заветный список и войти в историю. У этого человека и близко не было подобного желания. Но медвежью услугу оказал случай.

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Андреас Михавеч (Михавец) из Брегенца (Австрия) был молод и полон надежд. А для молодости обычно характерны определённые отклонения от средних стандартов поведения. И весной 1979 год 18-летний парень с приятелем ехали по улицам небольшого городка под названием Хёхст. Произошло небольшое ДТП, в котором никто не пострадал. Но друг юноши был слегка навеселе. Поэтому наряд полицейских отправил его на медицинское освидетельствование, а Андреаса, у которого при себе не оказалось документов, полицейские поместили в единственную камеру в подвале.

Обстановка места временного содержания была более чем скромной: кровать и отхожее место в виде ведра. Кто бы мог подумать, что выяснение личности растянется на… 18 дней!

Вышло так, что совпали сразу несколько факторов, среди которых:

  1. Тихая страна с низким уровнем преступности, где задержания в принципе редкое явление. Поэтому без необходимости никто из сотрудников участка в подвал не спускался.
  2. Человеческий фактор. Каждый из трёх участвовавших в задержании и оформлении Андреаса полицейских посчитал, что парня выпустил кто-то из напарников. А проверить или спросить не удосужился.
  3. Обычная лень и пофигизм, которые продемонстрировали  стражи  порядка.

Хотя обеспокоенная мать неоднократно приходила в участок, пытаясь узнать хоть что-то о местонахождении своего ребёнка.

Первое время юноша кричал и стучал, недоумевая, почему никто не приходит. Ведь крики и стук просто нельзя было не услышать. Потом  наступило такое состояние, в котором он уже просто ничего не мог делать. И даже думать. Ведь обычно через три дня так называемой сухой голодовки,  то есть отсутствия жидкости, часто наступает смерть. Или как минимум необратимые изменения в организме.

В обнаружении тоже помогла случайность. «Ретивые» стражи закона учуяли неприятный запах, который стал просачиваться из подвала. И сочли его источником крыс. Когда спустились, чтобы проверить, то с удивлением обнаружили тело, которое на первый взгляд было 100%  трупом. Но Андреас просто был без сознания. И выжил, несмотря на потерю 25 кг веса. И, что поразительно, не заработал ни одной хронической болячки и полностью восстановился.

Спустя год прошли два судебных процесса. На одном – уголовном полицейским предъявили обвинения в халатности. И наказали. Виновные отделались штрафом, хоть и немалым.

На втором – гражданском парень отсудил у государства компенсацию. Но тоже не бог весть какую – что-то около 1,5 млн рублей по современному курсу.

Как юноша умудрился выжить? Изучавшие его случай медики пришли к выводу, что процесс обезвоживания ослабила и замедлила низкая температура в помещении. К тому же Андреас пытался слизывать конденсат, оседающий на каменной кладке стен. Несчастный даже пробовал жевать ремень, благо тот оказался кожаным.

Через 18 лет после происшествия Михавеча удостоили звания рекордсмена, который прожил без воды и еды самое долгое время – 18 дней. Правда, в планы Андреаса ничего такого не входило, а рекорд был установлен исключительно «благодаря» ротозеям-полицейским.

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Метки: Андреас Михавеч   Еда   Жизнь   австрия   вода   выживание   книга рекордов гиннесса   полиция   преступность   
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Валерий Час назад
как то маловато отсудил, американцы за пролитый горячий кофе миллионы отсуживали
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26k
Serg2001 36 минут назад
Да гон какой-то. Ведь всем известно, что по@уизм и распи@дяйство это только у нас могут быть, но уж никак не в "цивилизованных странах"
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4k
Старичок 2 часа назад
короче, он жрал говно и пил мочу. все, что надо знать о правах чаловека в европе.
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