Рекордсмен поневоле: как парень против своего желания попал в Книгу рекордов Гиннесса

Первое время юноша кричал и стучал, недоумевая, почему никто не приходит. Ведь крики и стук просто нельзя было не услышать. Потом наступило такое состояние, в котором он уже просто ничего не мог делать. И даже думать. Ведь обычно через три дня так называемой сухой голодовки, то есть отсутствия жидкости, часто наступает смерть. Или как минимум необратимые изменения в организме.

В обнаружении тоже помогла случайность. «Ретивые» стражи закона учуяли неприятный запах, который стал просачиваться из подвала. И сочли его источником крыс. Когда спустились, чтобы проверить, то с удивлением обнаружили тело, которое на первый взгляд было 100% трупом. Но Андреас просто был без сознания. И выжил, несмотря на потерю 25 кг веса. И, что поразительно, не заработал ни одной хронической болячки и полностью восстановился.

Спустя год прошли два судебных процесса. На одном – уголовном полицейским предъявили обвинения в халатности. И наказали. Виновные отделались штрафом, хоть и немалым.

На втором – гражданском парень отсудил у государства компенсацию. Но тоже не бог весть какую – что-то около 1,5 млн рублей по современному курсу.