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Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на необитаемом острове

Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на необитаемом острове

Автор:
14 ноября 2022 15:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Питер Уорнер   Повелитель мух   выживание   история   кораблекрушение   лодка   мальчики   остров Ата   подросток   
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Порой жизнь преподносит такие сюрпризы, что не придумать ни одному даже самому талантливому автору.

Наверняка многие читали роман, являющийся классикой мировой литературы. Речь о «Повелителе мух», написанном Уильямом Голдингом и вышедшем в печать в 1954 году.

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А 11 лет спустя в похожую ситуацию попали  обычные полинезийские подростки. Но они продемонстрировали гораздо большую мудрость и сплоченность, нежели герои вышеуказанного романа.

Голдинг сам признавался, что его произведение стало ответом на книгу Роберта Баллантайна «Коралловый остров», написанную в 1857 году. В ней мальчишки тоже попадают на необитаемый остров. И с этого момента и начинаются их приключения. Голдинг подал свою версию с результатом кораблекрушения и сосредоточил внимание на конфликте и взаимоотношениях. И пока критики спорили, чье произведение реалистичнее, жизнь все расставила на свои места: случилось уже настоящее крушение.

Мальчишки в возрасте 14-16 лет с полинезийского острова королевства Тонга решили отправиться навстречу приключениям и неведомому миру. Шестеро подростков улизнули из интерната, увели лодку, которой взялся управлять сын рыбака, немного разбиравшийся в судохождении.

Но парням фатально не повезло: ночью разразился шторм, парус сорвало ветром, и они дрейфовали больше недели в открытом море, пока не достигли скалистого берега острова Ата.

15 месяцев провели здесь ребята, имена которых были Стивен, Сион, Дэвид, Коло, Люк и Мано. Безусловно, они были лучше подготовлены к жизни, нежели европейские ровесники из книги. Но все же со многими  трудностями и проблемами мальчики столкнулись впервые. В том числе с проблемой построения внутригрупповых отношений.

Потерпевшие крушение выбрали лидера и наметили три главных задачи на каждый день: добывать пищу, получать удовольствие (раз уж они оторвались от взрослых) и подавать дымовые сигналы. С едой, как и с пресной водой, была проблема. Первые недели группа питалась сырой рыбой и птичьими яйцами.

Затем ребята провели исследование острова и отыскали на вершине скалы остатки  поселения, где в изобилии росли фруктовые деревья и бродили одичавшие куры, вольготно жившие здесь уже несколько десятилетий после того, как поселение покинули люди.

Мальчики перебрались в хижину, подлатали ее, как смогли. Оборудовали корыта для сбора дождевой воды для питья, хотя ее было ничтожно мало. Попытка построить плот не увенчалась успехом.

Зоны ответственности в группе были строго разделены: двое следили за огнем в очаге, двое добывали еду, двое возделывали посевы и ухаживали за курами. Мано вспоминал, что им потребовалось целых три месяца, чтобы высечь искру и добыть пламя. Поэтому поддержание костра было вопросом почти что жизненной необходимости.

Если кто-то недужил, то его работу делали другие. Мальчики быстро поняли, что конфликты только ослабят группу. И приняли общее решение расходиться во время ссоры в разные стороны и ждать, пока эмоции утихнут.

Один из них неудачно оступился и сломал ногу. Друзья перенесли пострадавшего в дом, наложили шину, по очереди ухаживали. После спасения медики поразились тому, как хорошо и без осложнений сросся перелом.

Но и об удовольствиях нельзя было забывать: была договоренность, и потерпевшие крушение оставались, по сути, наполовину детьми. Поэтому и развлекались с большим удовольствием: соорудили импровизированную спортивную площадку, качели, площадку для бадминтона.

Ребята каждое утро молились и пели песни под гитару. Инструмент соорудил один из них, использовав корягу, кокосовую скорлупу и тросы от лодки. Старшие проводили для младших импровизированные уроки, упражняясь в чистописании и решая примеры прямо на песке.

Когда рыбак обнаружил пропажу лодки, то заявил в полицию. Администрация интерната поняла, что к этому причастны пропавшие ученики. Их признали погибшими и даже провели символический обряд похорон.

11 сентября 1966 года к острову первый раз за долгое время подошел корабль. Судном управлял Питер Уорнер – сын одного из богатейших австралийцев. Каково же было его удивление, когда он заметил в бинокль подростков, плывущих в сторону корабля.

Уорнер принял ребят на борт и связался по рации с диспетчером. Спустя четверть часа тот с восторгом кричал, что не иначе как произошло чудо, ведь этих мальчиков уже 15 месяцев считали погибшими.

Приветствовать вчерашних покойников вышел почти весь родной остров. Но помимо радости от чудесного спасения их ждало и наказание: рыбак не собирался прощать пропажу лодки. У бедных семей не было денег на возмещение. И парней заключили под стражу.

В дело снова вмешался Питер, ставший к тому времени телезвездой и национальным героем. Он связался с представителями австралийского телеканала Channel 7 и предложил им эксклюзивное право на экранизацию истории. Гонорар потратили на выплату компенсации за лодку.

Примечательно, что мужчина также взял впоследствии всех шестерых к себе на корабль матросами. Уорнер открыл в королевстве Тонга бизнес по ловле омаров и вместе с семьей переселился сюда.

О злоключениях подростков снят документальный фильм. Многие моменты о жизни чудом уцелевших и выживших в сложных условиях мальчиков стали известны из интервью с Мано – одним из них и автобиографии Уорнера, вышедшей в 2019 году. Этот случай наглядно показал, что никакие знания и практические навыки не бывают в жизни лишними, а умение договариваться порой помогает сохранить жизнь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Питер Уорнер   Повелитель мух   выживание   история   кораблекрушение   лодка   мальчики   остров Ата   подросток   
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16  комментариев
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4k
Денис Час назад
Херассе "мальчики" !!! Я вижу пятерых здоровых мужиков , а никак не детей-подростков
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37k
turyst 7 минут назад
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19k
Corvus Corax 22 минуты назад
"Голдинг подал свою версию с результатом кораблекрушения"

Аффтар не читал книгу. Нет там кораблекрушения.
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23k
Егор Полчаса назад
У Николая Внукова есть повесть "Один". Про подростка на острове в Японском море. Как-то пореальнее будет, чем "Повелитель мух". У Голдинга необитаемый остров - это скорее антураж к исследованию духовных процессов. А тут конкретно выживание.
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4k
perekrestok Полчаса назад
"Повелитель мух" читал в детстве. Там детей было больше и нашелся свой "фюрер" и всю книгу с ним воевала маленькая группа ребят. А тут почти взрослые мужики с вполне адекватным поведением. Но, тем не менее, конечно такая ситуация чрезвычайная и ребята, несмотря ни на что, герои что выжили и сохранили друг друга.
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
а теперь представим на минуту что на остров попали не шесть парней а шесть феминисток
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12k
Kostick Час назад
дети?
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