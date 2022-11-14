Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на необитаемом острове

Мальчишки в возрасте 14-16 лет с полинезийского острова королевства Тонга решили отправиться навстречу приключениям и неведомому миру. Шестеро подростков улизнули из интерната, увели лодку, которой взялся управлять сын рыбака, немного разбиравшийся в судохождении.

Но парням фатально не повезло: ночью разразился шторм, парус сорвало ветром, и они дрейфовали больше недели в открытом море, пока не достигли скалистого берега острова Ата.

15 месяцев провели здесь ребята, имена которых были Стивен, Сион, Дэвид, Коло, Люк и Мано. Безусловно, они были лучше подготовлены к жизни, нежели европейские ровесники из книги. Но все же со многими трудностями и проблемами мальчики столкнулись впервые. В том числе с проблемой построения внутригрупповых отношений.