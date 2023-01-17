50 фотографий школьных обедов со всего мира

Обед – важная часть дня школьников; он не только дает им дозаправиться, но и предоставляет заслуженную передышку. Однако качество и разнообразие меню может сильно различаться в зависимости от того, на какую часть земного шара взглянуть: где-то добавляют побольше фруктов и овощей, а где-то до сих пор подают блюда с высоким содержанием жира, сахара и натрия. Посмотрим, как обстоят дела в разных странах мира?