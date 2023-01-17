50 фотографий школьных обедов со всего мира

843
31
Обед – важная часть дня школьников; он не только дает им дозаправиться, но и предоставляет заслуженную передышку. Однако качество и разнообразие меню может сильно различаться в зависимости от того, на какую часть земного шара взглянуть: где-то добавляют побольше фруктов и овощей, а где-то до сих пор подают блюда с высоким содержанием жира, сахара и натрия. Посмотрим, как обстоят дела в разных странах мира?
×
×
2. Бесплатный школьный обед в Швеции. Жареный лосось, жареный картофель в травах, запеченные в меду овощи с козьим сыром
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Древние небоскребы из глины города Шибам. Как в них сегодня живут люди
- 20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении
- Чем питались и как хранили еду настоящие пираты?
- Как оленеводы ночью в метель и мороз строят чум в глухой тундре
- Чем кормят в школах в разных странах: 30 фото от пользователей сети
Новости партнёров
реклама