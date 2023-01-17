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50 фотографий школьных обедов со всего мира

50 фотографий школьных обедов со всего мира

Автор:
17 января 2023 09:12
Сообщество : Еда
Метки: Reddit   Еда   Жизнь   вокруг света   интересно   сравнения   школьные обеды   
843
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Обед – важная часть дня школьников; он не только дает им дозаправиться, но и предоставляет заслуженную передышку. Однако качество и разнообразие меню может сильно различаться в зависимости от того, на какую часть земного шара взглянуть: где-то добавляют побольше фруктов и овощей, а где-то до сих пор подают блюда с высоким содержанием жира, сахара и натрия. Посмотрим, как обстоят дела в разных странах мира?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Еда   Жизнь   вокруг света   интересно   сравнения   школьные обеды   
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6  комментариев
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4k
Сергей Семенов Полчаса назад
Корейцы - такие... корейцы! Собак им уже мало!
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jfk 8 минут назад
Школьный обед в Дании это бутер, который ты с собой притараканил
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1k
Николай 9 минут назад
Ну как бы! Всего признанных стран в мире - 197, из них 193 страны-члены ООН, и если к признанным странам добавить непризнанные страны (Косово, ДНР, ЛНР, Сомалиленд и другие) и зависимые территории (Гавайи, Гваделупа, Шпицберген и др.) - можно насчитать до 300 стран. К сожалению 6 названых стран это еще не весь мир! Но лизнул автор зачетно! Денежку заплаченную отбил, так что все норм!
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64k
Татьяна Юсова 24 минуты назад
Не поняла последнее фото... Булка с запеченным пластиковым пакетом?
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1k
rudenkov Полчаса назад
Задрал Южной Кореей!!!
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