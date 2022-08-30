Кто-то голодал, а кто-то наживался: как в блокаду функционировали ленинградские чёрные рынки

Самыми тяжелыми, голодными и, соответственно, выгодными были январь и февраль 1941 года. Есть было нечего, и цена килограмма хлеба на черном рынке доходила до 600 рублей.

Могли ли себе обычные люди позволить делать покупки на таком рынке? Для этого нужно обратиться к первоисточникам и выяснить, каков был размер заработной платы в то время. Самые достоверные источники – дневники жителей блокадного Ленинграда.