Кто-то голодал, а кто-то наживался: как в блокаду функционировали ленинградские чёрные рынки

Кажется, что в это сложно поверить. Ведь в трудную для страны эпоху люди сплачивались против общего врага.
Но это явление действительно имело место. И когда одни ленинградцы – измученные и истощенные часами выстаивали на морозе, чтобы отоварить хлебные карточки (на них полагался мизерный паек – всего 125 г хлеба), другие приобретали и ели совершенно другие продукты.
Само существование черных рынков в блокадном Ленинграде алогично и противоестественно. Но они были. И при этом полулегальными, поскольку горком города позволил голодающим людям обменивать продукты на другие продукты, дрова, одежду, предметы обихода. Но именно обменивать.
Торговля до 1941 года была строго запрещена, и запрет карался как серьезное преступление, вплоть до похода под трибунал. Как продукты вообще появлялись на черных рынках? Это были излишки (меньшая часть) и добытые нечестным путем (большая часть).
Самыми тяжелыми, голодными и, соответственно, выгодными были январь и февраль 1941 года. Есть было нечего, и цена килограмма хлеба на черном рынке доходила до 600 рублей.
Могли ли себе обычные люди позволить делать покупки на таком рынке? Для этого нужно обратиться к первоисточникам и выяснить, каков был размер заработной платы в то время. Самые достоверные источники – дневники жителей блокадного Ленинграда.
Мельгунов Илья Федорович (Сотрудник ленинградского почтамта):
20 ноября, четверг. Получил {на руки} зарплату 610 руб; 20 рублей удерживают на военные расходы. За шапки и телогрейку не удержали. Может быть пройдет. Еще убавили хлеба. Мы будем получать 225 гр., Леля и Миша по 125 гр.
Николай Рибковский (инструктор отдела кадров Горкома ВКП):
Сегодня мне объявили, что я буду получать зарплату — одну тысячу сто рублей в месяц. Подписался на заем на четыреста пятьдесят рублей, из расчета месячного оклада на оставшиеся четыре месяца до конца удержали на заем. С девятого декабря в Ленинграде распространяются билеты денежно-вещевой лотереи. Решили дать пятнадцать процентов месячной зарплаты. Я подписался на сто шестьдесят шесть рублей. Будут удерживать из зарплаты в течение двух месяцев декабрь-февраль.
Георгий Князев, историк, ученый:
Сегодня выдали зарплату за вторую половину января. Я получил 280 рублей за полмесяца вместо 650, полагавшихся бы по штатному расписанию! Введен новый военный налог – 10 процентов, удвоен еще какой-то... И опять парадокс: зарплаты не хватает на прикупку одного килограмма хлеба, который на рынке стоит 360–450 р.
Татьяна Великотная, учительница:
Катя вернулась с силосом: я продала туфли за 250 р. Пане Мих. и получила зарплату 99 р. 61 к. за вторую половину января. Истратили 200 р. на силос — 6 баночек по рыночному счету.
Вера Быстрова (орфография сохранена оригинальная):
Борис повидимому устроился не плохо. на 600 р. зарплаты. Женя же с Соней пока без работы жалуется что не начто жить. Боится умереть с голоду?!
Павел Клушанцев (кинооператор):
Говорят, что цена буханки хлеба дошла до 70 рублей, при ее нормальной стоимости 1 руб. 55 коп, и при моей зарплате номинально 1200, а при вычетах 785(!!).
Александр Болдырев (профессор Ленинградского университета):
Сегодня Эрмитаж выдал зарплату (вместо 4-го!). Страшные вычеты — вместо 500 р. — 341 руб.
Павел Мульханов (рабочий)
Зарплата же уменьшается, я получаю по 150 р. в получку. Вот и живи.
То есть разброс цифр более чем солидный, и вилка составляла от 200 до 1200 рублей. То есть килограмм хлеба на черном рынке обходился практически в среднюю зарплату за месяц. И даже больше.
Впрочем, деньги не особенно жаловали. Больше в ходу были дрова, драгоценности, одежда и другие вещи. Люди даже вывешивали возле своих квартир объявления, ведь сил дойти до рынка у многих попросту не оставалось.
Карточки в городе ввели только 20 июля 1941 года. То есть практически месяц продукты были в свободной продаже, и народ, у которого имелись свободные средства, сметал с полок все съестное. Особенно продукты с долгим сроком хранения. Дефицит сахара, гречки и туалетной бумаги в пандемию кажется по сравнению чем-то малозначимым и даже нелепым.
Да, большая часть продуктов попадала на рынки в результате махинаций. Но нужно понимать, что этой возможностью пользовались единицы, работающие на хлебных должностях. Основная масса голодающих и умирающих ленинградцев сумела сохранить лицо, достоинство и честь.
Сотрудники НКВД активно работали, выявляя воров. Это данные, отражающие результаты их работы:
Расхитителей арестовывали регулярно. В городе орудовали целые банды, хранившие награбленное на конспиративных квартирах. Самой известной и крупной была «ЗИГ-ЗАГ», накрыть которую получилось по сигналу бдительной продавщицы, которой преступники предложили за взятку отоварить большое количество карточек.
Таким образом, не все стремились нажиться на чужом горе. Но такие были. И хочется верить, что их постиг если не трибунал, то хотя бы справедливая кара высших сил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сняли блокаду и его отпустили в "отпуск" к родственникам. Вот так она описала свою с ним встречу:
- вернулась, а на кухне сидиткакой то СЕРЫЙ мужик и с наслаждением жрёт луковицу.
Она его не узнала.
Значительную часть "отпуска" он провёл лёжа без сил.
блэд.вы там читаете , что пишите то?
Блокадные записки Фёдора Боброва (1895–1959) старшего лейтенанта госбезопасности. Регулярно отправлял продовольственные посылки (из блокадного Ленинграда) и денежные переводы жене и дочери, которые были эвакуированы в Омск
5 апреля 1942 года
Утром позавтракал неплохо. Днем ходил в управление милиции о сдаче печати и договорился о заказе новой круглой печати. Был дома, истопил печку. Зашел в почтамт, послал мамочке денег 1000 руб. Был у Нади, снес ей белого хлеба кг и 200 [грамм м]уки. Зашел в управление. Вечером получил от Наркомата копченой колбасы… и шпик.
9 апреля 1942 года
Утром занимался выделением людей для полигона. Написал письмо зам. наркома НКВ по приказу о людях в … Принял посетителей. Был в управлении, получил задание на 10/IV облаву завода. Послал письмо мамочке. Был у Кошкина, договорился о посылке денег. Можно [выс]лать в понедельник. Вечером поужинал не[плохо]. Прочел газету. Хорошо спал.
10 апреля 1942 года
Утром хорошо позавтракал. Ел капусту с луком и кашу пшённую с маслом, пил кофе. Отправил людей на полигон. Принял посетителей. Подготовил бригады по об[лаве]. Занимался с 3 и 4 цехом* по подготовке кадров. Дело обстоит плохо, кадры пока не [выя]вим, не зная профиля работы.
7 ноября 1942 года
Утром просмотр цехов. Вымылся под душем, побрился. Днем был обед с водкой. Вечером с икрой и остал[ось]. 500 р. Остальное время был у себя. Поехал к Наде, но не доехал…
https://bessmertnybarak.ru/article/blokadnyy_dnevnik_nkvd/https://bessmertnybarak.ru/article/blokadnyy_dnevnik_nkvd/
Прочтите и оцените подвиг людей . Без слёз читать невозможно .
Достойно конечно отдельной ветки , но здесь к слову .
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В июне 1941 года коллекцию семян, хранившуюся в институте растениеводства, наравне с картинами из Эрмитажа, было решено спасать. Пунктом назначения выбрали город на Урале Красноуфимск. Там располагалась недавно отстроенная селекционная станция. Ящики отправили поездом, но блокадное кольцо сомкнулось раньше, чем эшелон успел покинуть город.
Полтонны семян удалось переправить самолетом. Для транспортировки отбирали те культуры, что могли прижиться в северных широтах. Еще около тысячи образцов ученые вывезли в вещмешках по льду Ладожского озера. Но основная часть вавиловской коллекции – порядка 200 тыс. экземпляров – все же осталась запертой в блокадном Ленинграде. Следить за растениями остались около двух десятков сотрудников института. Остальные или эвакуировались, или ушли на фронт .
В руках ученых оказались огромные запасы продовольствия. Пятиметровые полки, доверху заставленные коробками с семенами и посадочным материалом, исчислялись тысячами. Но они не могли позволить себе воспринимать семена как еду. Для биологов это был бесценный генетический материал.
Коллекция представляла собой не гербарий, а вполне живые семена. Чтобы сохранить их, ученые были вынуждены поддерживать температуру в помещениях хотя бы на нуле. Тем временем, зимой 1941 года столбик термометра в Ленинграде опускался до -40 градусов Цельсия. Ольга Воскресенская, сотрудница отдела клубнеплодов, для этого из своей квартиры переехала жить в институтский подвал. Вскоре хрупкая женщина серьезно заболела. Дело продолжил ее коллега – хранитель картофеля Вадим Лехнович.
Опасность грозила коллекции института и от ленинградцев. Нехватка еды вынуждала горожан искать ее повсюду. Под покровом ночи воры не раз пытались проникнуть в кладовые. В здании, как на военном объекте, было организовано круглосуточное дежурство. Ученые заколотили все окна и оббили жестью двери хранилищ. Комнаты, где находилась коллекция, опечатывались. Поодиночке вход туда был запрещен.
Еще одной проблемой оказались полчища крыс, наводнивших блокадный город. Их не могли остановить ни запертые двери, ни даже металл закрытых коробок. Умные животные нашли другой способ. Они карабкались вверх на стеллажи и попросту сбрасывали контейнеры вниз. Крышки слетали – доступ к еде был открыт. Тогда ученые стали связывать контейнеры вместе по 4. Таких коробок в институте было больше ста тысяч.
В институте растениеводства до сих пор хранят личные дела тех, кто работал здесь в дни блокады. Одним из них был хранитель масличных культур и арахиса Александр Гаврилович Щукин. Последняя запись в документах – 25 декабря 1944 года исключить из списков института ввиду смерти.
«Щукин А.Г. В институте растениеводства имени Вавилова работает с 1938 года. По существу техническим работником. Научно работать не может. В работе крайне медлителен. В ущерб делу. Крайне аккуратен. Больше подходит к архивной или канцелярской работе», – было написано в личном деле.
Ученый не был героем. Скорее, самым обычным ленинградцем. Родителей потерял во время революции, жил в коммуналке, заботился о сестре. Из-за перенесенного в детстве туберкулеза имел слабое здоровье. Поэтому и не призвался на фронт. Тело Александра Щукина нашли прямо за рабочим столом. Даже умирая от голода, ученый продолжал готовить копию коллекции. Надеялся после самолетом вывезти ее на Большую землю. Когда коллеги обнаружили тело, в кулаке у него был сжат пакетик с миндалем.
Зима была очень холодной . Так он и грел эти семана в руках . Так и умер .
В теплое время года блокадный Ленинград превращался в огромный огород. Площади и набережные вспахивали и засеивали овощами. Знаменитыми на весь мир стали кадры капустных грядок: на Исаакиевской площади. Семена для посадки были взяты из вавиловской коллекции.
Продолжали сотрудники института и научную работу. Правда, вели ее с поправкой на войну и голод. В актовом зале прочли больше 2000 лекций. Самой популярной оказалась – как правильно сажать картошку. Выпускали для населения и брошюры – биологи знали, какие растения можно, а какие опасно употреблять в пищу.
Ученым удалось спасти большую часть коллекции. Порядка 180 тыс. растений. До снятия блокады не дожили лишь теплолюбивые культуры: такие как инжир, корица, бананы. Зато в целости остался, например, весь картофель. 1200 европейских образцов. Некоторые – уникальные.
Сегодня в институте генетических ресурсов растений им. Вавилова насчитывается 320 тыс. образцов. Почти все – потомки сохраненных в блокаду семян. ООН оценивает стоимость это коллекции в $8 трлн.
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Скопопастил с MIR.24
Это еще почему? До войны еще полгода, Бадаевские склады разбомбят осенью. Автор, ты бы убрал свой говнопост. Мерзость и ложь.