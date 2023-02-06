6 животных, которые переживут любой апокалипсис и ядерную войну

Если на Земле наступит Конец Света, а привычный мир уступит место апокалиптичным пейзажам, эти существа продолжат жить, как ни в чем не бывало. Из глубин мирового океана и холодных высот Сибирских вершин, они наблюдают за нами и ждут своего часа, чтобы завоевать планету.
Тихоходка
Это микроскопическое животное, достигающее полутора миллиметров в длину, встречается в лесах, степях, морях и реках во всех регионах планеты. Несмотря на малый размер, существо обладает пищеварительной, выделительной, нервной и половой системами, что позволяет назвать его полноценным животным.
Тихоходка питается жидкостями водорослей, мхом, нематодами и коловратками, в свою очередь, являясь предметом охоты для клещей и ногохвосток. Членистоногое откладывает до 30 яиц за раз и, в активном состоянии, способно прожить до 2 лет.
Чудеса выживаемости тихоходка проявляет в состоянии анабиоза. При неблагоприятных условиях жизни существо втягивает конечности и засыпает. В этом положении членистоногое выдерживает 30-летнее пребывание на морозе при -20ºС, устойчиво к кипячению в течение часа, «проглатывает» радиацию в 570 000 бэр и давление до 6000 атмосфер.
Ради эксперимента, колонию тихоходок отправляли в открытый космос. После 10 суток выжило 12% животных, которые смогли восстановиться и продолжить размножение.
Антарктический криль
Ракообразное, которым питаются киты, ластоногие, птицы и многие рыбы. Оно же выживет при глобальном похолодании, например, в условиях длительной ядерной зимы.
Всё дело в том, что криль ведёт подлёдную жизнь. Основной пищей животного является фитопланктон. Однако существо способно к проявлениям каннибализма, отлично заменяя недостаток добычи яйцами, личинками и мелкими особями своего вида.
Вместе с тем криль признаётся самым многочисленным живым видом на планете, чья общая биомасса оценивается от 125 до 750 млн тонн. Животные вполне переживут апокалипсис, питаясь друг другом до наступления лучших времен.
Помпейский червь
Животное, которое апокалипсис вообще не заметит. Всё потому, что находится оно в дальних уголках морских глубин, да еще вблизи геотермальных источников.
Более экстремальные условия сложно представить. Червь обитает при давлении до 600 атмосфер и при температуре воды +60 °C. Впрочем, проверить его на живучесть в лабораторных условиях невозможно. Животное быстро погибает при перемещении на поверхность.
Гриллоблаттиды
Бескрылое насекомое из экзотичного отряда тараканосверчки. Их преимущество в морозоустойчивости, поскольку распространены они в северном полушарии планеты.
Вот уже несколько сотен миллионов лет, пережив все глобальные катастрофы и смену климата, гриллоблаттиды прячутся вблизи ледников в горах и пещерах. Удивительным образом им удается находить пищу – падаль и растительность, и выдерживать зимнюю стужу.
Рыба фундулюс
Секрет успеха этой небольшой рыбки кроется в способности без вреда для здоровья менять солёную и пресную среду обитания, игнорировать химическое загрязнение воды и выдерживать колебания температуры от 6 до 35 °C.
Благодаря своей выносливости фундулюс стал одной из первых рыб, побывавшей в космосе. Как выяснилось, организм существа сумел адаптироваться и к космическим условиям, разумеется, не покидая аквариума.
Голый землекоп
Житель подземных просторов не чувствительный к боли от термических и химических ожогов. Это холоднокровное, выносливое к высоким концентрациям углекислого газа и не болеющее раком суперсущество.
Стоит заметить, голый землекоп – млекопитающее, а потому является наиболее сложным организмом из всей подборки. Жизнь грызуна отличается высокой степенью социальной организации и продолжается до 30 лет – почти вечность для столь маленького животного, во много раз больше его родственных видов.
Плюсами землекопа также можно назвать замедленный метаболизм, привычка делать запасы пищи и взаимопомощь между особями одного вида. Грызуны живут колониями до 300 представителей. Правда, питаются существа корневищами растений, а потому при гибели абсолютно всей растительной жизни долго не проживут.
Источник:
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