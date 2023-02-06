6 животных, которые переживут любой апокалипсис и ядерную войну

Это микроскопическое животное, достигающее полутора миллиметров в длину, встречается в лесах, степях, морях и реках во всех регионах планеты. Несмотря на малый размер, существо обладает пищеварительной, выделительной, нервной и половой системами, что позволяет назвать его полноценным животным.

Тихоходка питается жидкостями водорослей, мхом, нематодами и коловратками, в свою очередь, являясь предметом охоты для клещей и ногохвосток. Членистоногое откладывает до 30 яиц за раз и, в активном состоянии, способно прожить до 2 лет.

Чудеса выживаемости тихоходка проявляет в состоянии анабиоза. При неблагоприятных условиях жизни существо втягивает конечности и засыпает. В этом положении членистоногое выдерживает 30-летнее пребывание на морозе при -20ºС, устойчиво к кипячению в течение часа, «проглатывает» радиацию в 570 000 бэр и давление до 6000 атмосфер.

Ради эксперимента, колонию тихоходок отправляли в открытый космос. После 10 суток выжило 12% животных, которые смогли восстановиться и продолжить размножение.

Антарктический криль