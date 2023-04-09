Мы — жители прошлого века

Например, я помню времена, когда сливочное масло было полезным. Его клали в горячую кашу, намазывали на хлеб, смазывали блины. Очень полезным было масло, особенно для детей.
Еще я помню, когда были полезными дрожжи. Особенно для подростков. Когда у нас дома у очередного подрастающего отрока начинался сезон прыщей, мама начинала почти каждое утро на завтрак делать блины на дрожжах. Пухлые, кислые, офигительно вкусные блины были ужасно полезны, потому что в них дрожжи.
Мясо было полезным — любое. Свинина, говядина, дикое — полезно было всем, особенно детям и тем, у кого физические нагрузки. И мозговые косточки были полезны. И хрящики.
Курица была полезна вся. Грудка, конечно, но ноги-крылья-потрошка — все-все в курице было полезно, кроме кишечника, желчного пузыря и перьев.
Рыба была полезная вся. Особенно — жирная. Особенно — детям. Детям особенно была полезна жирная рыба, но и взрослым любая рыба была полезна.
Полезным был яичный желток. Особенно тоже детям. И пожилым.
Молочные продукты были полезные — все без исключения. Детям, беременным и больным — особенно, но вообще — всем. Творог любой жирности был полезным. В молоке были кальций, белок, витамины. Лактоза тоже была и она тоже была полезная. Сметана была полезная — особенно деревенская, конечно, но магазинная тоже приносила пользу. Особенно в борще.
Борщ вообще был полезный. Во-первых, суп. Горячий суп раз в день был чрезвычайно полезен для любого организма. Во-вторых, в борще мясо, а оно тогда еще было полезным. В-третьих, овощи.
Овощи были полезными все. Свекла была полезной. Особенно тем, у кого прыщи и запоры, но вообще-то для крови она была всем полезная. Морковка помогала расти и хорошо видеть. Капуста славилась витаминами. Горох был полезный. Помидоры очень полезные были. Очень.
Полезными были каши. Любая крупа была полезная. Особенно детям. Мужикам тоже — если с мясом. Хотя, вообще, с мясом было полезно всем.
Яблоки были полезные. Особенно детям.
Апельсины были полезные. Особенно больным.
Хлеб был полезный. Особенно всем.
Мед был полезный. Особенно зимой.
Какао было очень полезным, тоже детям — особенно.
Чай с молоком был полезный. Без молока тоже.
Только кофе был вредный, если его много пить. А если не очень много — то тоже ничего.
Нынче, конечно, у многих продуктов характер испортился. Вредные такие все стали, ужыс! Только мы — жители прошлого века и помним, какими они были милыми и полезными когда-то раньше…
***
Уж молодость прошла давно ,
Обратно не воротится.
И многое уж не дано ,
А всё равно жить хочется.
Хандра порой наотмашь бьёт,
Незваный гость - бессонница
И печень голос подаёт,
А всё равно жить хочется.
Суставы яростно скрипят
И сердце так колотится,
Болячек как на пне опят,
А все равно жить хочется .
Таблеток россыпь на столе,
За нами грипп охотится,
Давление скачет по шкале,
А всё равно - жить хочется.
Душа ещё чего - то ждёт,
Ещё куда-то просится,
А Жизнь идёт
И пусть идёт.
И Пусть Всегда Жить
Хочется!
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« Ну, коньяк - вообще полезная вещь. Что говорить, он и от простуды, от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой! Потому и дорогой, что очень полезный.»
[мат]нно дорого, да и люди были "темные" не знали что она полезна. Так было и в 70е и только в 80е цена поднялась до 80р.
Баллончиков ща правда хрен найдешь.
И с цветом Вы что-то путаетесь. Ярко жёлтое масло - либо порченное (начинает прогоркать), либо подкрашенное (допускалось). Ну или из молока коров Джерсейской породы (сомневаюсь)
Например, сине-голубой цвет молоку придают травы: воловик, незабудка, вика, марьянник, гречиха, донник, болотный хвощ, пролески, люцерна (синяя в фазе цветения) , а также маковый жмых.
Розовато-красный цвет молоко приобретает при поедании на пастбищах или с сеном таких трав, как марена красильная, лютик, кормовая капуста, молочай, осока, камыш, хвощ обыкновенный, горчица полевая, красная свёкла, от молодых побегов лиственных и хвойных пород деревьев,
Так, излишне жёлтый цвет может указывать на поедание коровой моркови, календулы, цветков подсолнечника. Или большого количества жира в молоке
Часть цвета может перейти и на масло (но в гораздо меньшей силе)
Химии почти не было
Что там от молока осталось?
Хлеб и батон черствели за два дня, теперь две недели хранится!
Это хлеб?
Раньше продукты натуральнее были!
И не спорьте
Цельный дольше хранится