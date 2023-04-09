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Мы — жители прошлого века

Мы — жители прошлого века

Автор:
09 апреля 2023 14:09
Метки: Еда   Жизнь   СССР   жители прошлого века   полезное   
491
2

Например, я помню времена, когда сливочное масло было полезным. Его клали в горячую кашу, намазывали на хлеб, смазывали блины. Очень полезным было масло, особенно для детей.

Еще я помню, когда были полезными дрожжи. Особенно для подростков. Когда у нас дома у очередного подрастающего отрока начинался сезон прыщей, мама начинала почти каждое утро на завтрак делать блины на дрожжах. Пухлые, кислые, офигительно вкусные блины были ужасно полезны, потому что в них дрожжи.

Мясо было полезным — любое. Свинина, говядина, дикое — полезно было всем, особенно детям и тем, у кого физические нагрузки. И мозговые косточки были полезны. И хрящики.

Курица была полезна вся. Грудка, конечно, но ноги-крылья-потрошка — все-все в курице было полезно, кроме кишечника, желчного пузыря и перьев.

Рыба была полезная вся. Особенно — жирная. Особенно — детям. Детям особенно была полезна жирная рыба, но и взрослым любая рыба была полезна.

Полезным был яичный желток. Особенно тоже детям. И пожилым.

Молочные продукты были полезные — все без исключения. Детям, беременным и больным — особенно, но вообще — всем. Творог любой жирности был полезным. В молоке были кальций, белок, витамины. Лактоза тоже была и она тоже была полезная. Сметана была полезная — особенно деревенская, конечно, но магазинная тоже приносила пользу. Особенно в борще.

Борщ вообще был полезный. Во-первых, суп. Горячий суп раз в день был чрезвычайно полезен для любого организма. Во-вторых, в борще мясо, а оно тогда еще было полезным. В-третьих, овощи.

Овощи были полезными все. Свекла была полезной. Особенно тем, у кого прыщи и запоры, но вообще-то для крови она была всем полезная. Морковка помогала расти и хорошо видеть. Капуста славилась витаминами. Горох был полезный. Помидоры очень полезные были. Очень.

Полезными были каши. Любая крупа была полезная. Особенно детям. Мужикам тоже — если с мясом. Хотя, вообще, с мясом было полезно всем.

Яблоки были полезные. Особенно детям.

Апельсины были полезные. Особенно больным.

Хлеб был полезный. Особенно всем.

Мед был полезный. Особенно зимой.

Какао было очень полезным, тоже детям — особенно.

Чай с молоком был полезный. Без молока тоже.

Только кофе был вредный, если его много пить. А если не очень много — то тоже ничего.

Нынче, конечно, у многих продуктов характер испортился. Вредные такие все стали, ужыс! Только мы — жители прошлого века и помним, какими они были милыми и полезными когда-то раньше…

***

Уж молодость прошла давно ,

Обратно не воротится.

И многое уж не дано ,

А всё равно жить хочется.


Хандра порой наотмашь бьёт,

Незваный гость - бессонница

И печень голос подаёт,

А всё равно жить хочется.


Суставы яростно скрипят

И сердце так колотится,

Болячек как на пне опят,

А все равно жить хочется .


Таблеток россыпь на столе,

За нами грипп охотится,

Давление скачет по шкале,

А всё равно - жить хочется.


Душа ещё чего - то ждёт,

Ещё куда-то просится,

А Жизнь идёт

И пусть идёт.

И Пусть Всегда Жить

Хочется!


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27  комментариев
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9k
Billi_Bons 38 минут назад
Почему-то вспомнилось:
« Ну, коньяк - вообще полезная вещь. Что говорить, он и от простуды, от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой! Потому и дорогой, что очень полезный.»
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901
kolobok263 6 минут назад
автор, а что неполезного было в те времена? а то у тебя куда не плюнь, полезно всё!
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
A я помню как во всех магазинах сохла икра на витринах, потому как 4 руб это было
[мат]нно дорого, да и люди были "темные" не знали что она полезна. Так было и в 70е и только в 80е цена поднялась до 80р.
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28
Dynin Просто прохожий 10 минут назад
Как отвратительно сфотошоплено)
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903
Николай Час назад
Да и сейчас всё полезное, со своего огорода уж точно. Каждый год морозим, консервируем - и до сезона у детей и овощи и компот, газировка - вообще не знают что такое
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77k
Андрей Старосельский Час назад
Зато, сейчас... хлеб вреден от него толстеют, масло это холестерин, от мяса мочевина, а от рыбы радиация, БАДы полезней фруктов, а антидеприсанты полезней душевной беседы за столом с другом за чашечкой водки. Так, млять и живем, от одного врача к другому бегаем, с одной диеты на другую садимся и всю жизнь запоры и понос... часто, одновременно.
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2k
ChePaev Час назад
ну насчет масла и советской кисломолочки - не все так было однозначно. Масло было белое, а значит жира молочного в нем почти не было, другой вопрос что оно было 100% натуральное, но сливки из него куда то девались, кефир был всегда кислятиной и жидким и плавал на дне бутылки отстоем с сывороткой вверху, был малопривлекательным для употребления, если только студентам с голодухи, моя мама его покупала только оладьи на нем делать, молоко тоже так себе было наверняка тоже бодяжное, потому что помню мама заказывала его деревенским, чтобы они привозили свое из деревни.
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Зато щас пальмового масла - как гуталину! Но суставы один хрен скрипят, пальмовая смазка не помогает...
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2k
ChePaev 2 часа назад
картинка с запахом!)) Я даже запах помню в этих советских небольших продуктовых магазинах)) Там пахло жареной рыбой минтаем или хамсой или жареной печенкой, которые всегда были в продаже и лежали на лотке, как на этом фото, который стоит сверху на холодильной витрине рядом с весами "Тюмень"
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14k
a_komolow 2 часа назад
Раньше всё полезнее было!
Химии почти не было
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125
Иванов a_komolow 22 минуты назад
В хлебнице черствеет на ура нынешний нарезной.
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