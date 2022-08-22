Зима близко: в Германии появились "выживальщики", которые готовятся к холодным и голодным временам

Министерство экономики и защиты климата Германии разработало проект энергоэкономии. Власти требуют чтобы места общего пользования, "не используемые для постоянного проживания людей", не обогревались в зимний период.

Запрещается подсветка памятников и общественных зданий, а с 10 вечера до 6 утра - любая световая реклама. Администраторам общественных зданий предписывается отключить системы нагрева питьевой воды. Постоянно держать двери открытыми тоже нельзя, уточняет MK.RU.

В добавок ко всему, 1 октября немцы столкнутся - и это уже не проект, а утвержденное решение - с "газовым сбором" в размере 2,419 евроцента за киловатт-час.