FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9361 пост • 1337 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Зима близко: в Германии появились "выживальщики", которые готовятся к холодным и голодным временам

Зима близко: в Германии появились "выживальщики", которые готовятся к холодным и голодным временам

Автор:
22 августа 2022 09:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Германия   Еда   видео   выживание   зима   фото   холод   что будет?   
1253
2
1

Никогда ещё девиз дома Старков "Зима близко" не звучал так пророчески, как сейчас в Германии. Местные жители готовятся к самому худшему: холодная зима, недостаток еды и беспорядки.

Министерство экономики и защиты климата Германии разработало проект энергоэкономии. Власти требуют чтобы места общего пользования, "не используемые для постоянного проживания людей", не обогревались в зимний период.

Запрещается подсветка памятников и общественных зданий, а с 10 вечера до 6 утра - любая световая реклама. Администраторам общественных зданий предписывается отключить системы нагрева питьевой воды. Постоянно держать двери открытыми тоже нельзя, уточняет MK.RU.

В добавок ко всему, 1 октября немцы столкнутся - и это уже не проект, а утвержденное решение - с "газовым сбором" в размере 2,419 евроцента за киловатт-час.

"С середины июня Россия неожиданно резко сократила объемы экспорта газа в Германию, - объясняет введение этой меры германский минэк на своем сайте. - Чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед энергоснабжающими компаниями, компании - импортеры газа должны покупать выпавшие объемы на спотовом рынке. По чрезвычайно высоким ценам - около 200 евро за мегаватт-час вместо 20-30 евро до кризиса. Пострадавшие импортеры газа не смогут продержаться так долго, поскольку условия действующих договоров не позволяют им поднять цены для своих клиентов".

Так или иначе, но зимой Германию ждут не самые лёгкие времена. Среди жителей страны стало популярно движение "выживальщиков" - людей, которые готовятся к худшему.

«Зима, нет газа, нет отопления и электричества, возле супермаркетов бои, потому что заканчиваются продукты».

На телеканале Bild вышел сюжет об одном из них. Молодой парень запасается едой, консервами, батареями, фонариками, рациями и всеми средствами первой необходимости.

Настала эра экономии. Или апокалипсиса. Как посмотреть...

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ГАЗ   Германия   Еда   видео   выживание   зима   фото   холод   что будет?   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
bosayk 3 часа назад
ну знаете ли нам сейчас тоже не легко, купил молоко в коробке "Любимая чашка" синее 2,5 по жирности которое, пригляделся, а коробка то уже не такая белая, а серая и синий не совсем синий, то ли синей то ли не синей, хорошо в холодильнике старая стояла, марта выпуска, поставил рядом и точно, старая то коробка и синее и белее, а то я так понимаю только начало..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
40k
Сергей Полчаса назад
Мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка, дочка
У меня нет зимнего пальта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Хрюн 37 минут назад
Каждый раз когда немцы забывают о том что с русскими лучше дружить это выходит им боком. Пусть учат историю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 58 минут назад
Все эти "страшилки" про Германию, рассчитаны на слушателя в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
624
Просто чувак в интернете Час назад
Ну зато с крутыми брендами :D
Мы без брендов, зато с теплом и едой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шилов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 2 часа назад
Не вписались в рынок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Консервы, фонарики... Главное - патронов побольше, а остальное всё приложится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов 3 часа назад
Дожили, посреди Европы в 21 веке люди боятся замерзнуть.

Из за кого? Да парочки биржевых спекулянтов которыхе хотят наварится на продаже газа

Кда катся этот глобус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
SWALLOW 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
SWALLOW 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar 3 часа назад
"Мы примем жесткий пакет санкций в ЕС вместе с партнерами в США, пакет санкций, который отрежет российскую экономику от промышленных преимуществ… атакует и заморозит рынки активов, финансовые рынки, значительно ограничит доступ на европейский и американский рынок"
Прошло четыре месяца: "С середины июня Россия неожиданно резко сократила объемы экспорта газа в Германию", как неожиданно вышло то))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей А 3 часа назад
Читал и смотрел, что в среднем Европа закачала газа на 75%, что позволит ей пережить без проблем зиму. Вроде как у Германии и Франции меньше всех, а Польша и еще кто-то закачали на 100% и даже перепродают газ.
Если бы у меня сосед-долбойоб мне сказал, что я хочу тебя уничтожить и собрал для этого еще свою кодлу, я бы с ним разговаривать не стал.
Ну а здесь, кули бизнес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59826



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Как создавался лучший фильм Никиты Михалкова
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Как создавался лучший фильм Никиты Михалкова
Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем вспомнил о Сталине
Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем...
Набирающие популярность в сообществах
Королевский стромбус: Улитка с устрашающим крюком на «ноге» создаёт жемчужины уникального качества
Королевский стромбус: Улитка с устрашающим крюком на «ноге» создаёт жемчужины...
Сливочное мороженое
Сливочное мороженое
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сначала не понял, а потом как понял

Лучшие демотиваторы
Это уже 4-й киргизский спутник, но ты продолжай

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#кино#подборка#Еда#красиво#Приколы#прикол
#Юмор#природа#фотографии#удивительно#Россия#забавно#Мемы#сарказм#актеры
#интересно#в мире#картинки#история#интересное#комментарии#позитив#познавательно#красота
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос 6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C 6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно Следы могущественной цивилизации в Арктике Следы могущественной цивилизации в Арктике Как варить брокколи и сколько по времени Как варить брокколи и сколько по времени Известняковый тофу: как в Китае делают еду из камней Известняковый тофу: как в Китае делают еду из камней

На что жалуетесь?

Вернуться