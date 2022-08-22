Зима близко: в Германии появились "выживальщики", которые готовятся к холодным и голодным временам

Никогда ещё девиз дома Старков "Зима близко" не звучал так пророчески, как сейчас в Германии. Местные жители готовятся к самому худшему: холодная зима, недостаток еды и беспорядки.
Министерство экономики и защиты климата Германии разработало проект энергоэкономии. Власти требуют чтобы места общего пользования, "не используемые для постоянного проживания людей", не обогревались в зимний период.
Запрещается подсветка памятников и общественных зданий, а с 10 вечера до 6 утра - любая световая реклама. Администраторам общественных зданий предписывается отключить системы нагрева питьевой воды. Постоянно держать двери открытыми тоже нельзя, уточняет MK.RU.
В добавок ко всему, 1 октября немцы столкнутся - и это уже не проект, а утвержденное решение - с "газовым сбором" в размере 2,419 евроцента за киловатт-час.
"С середины июня Россия неожиданно резко сократила объемы экспорта газа в Германию, - объясняет введение этой меры германский минэк на своем сайте. - Чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед энергоснабжающими компаниями, компании - импортеры газа должны покупать выпавшие объемы на спотовом рынке. По чрезвычайно высоким ценам - около 200 евро за мегаватт-час вместо 20-30 евро до кризиса. Пострадавшие импортеры газа не смогут продержаться так долго, поскольку условия действующих договоров не позволяют им поднять цены для своих клиентов".
Так или иначе, но зимой Германию ждут не самые лёгкие времена. Среди жителей страны стало популярно движение "выживальщиков" - людей, которые готовятся к худшему.
«Зима, нет газа, нет отопления и электричества, возле супермаркетов бои, потому что заканчиваются продукты».
На телеканале Bild вышел сюжет об одном из них. Молодой парень запасается едой, консервами, батареями, фонариками, рациями и всеми средствами первой необходимости.
Настала эра экономии. Или апокалипсиса. Как посмотреть...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка, дочка
У меня нет зимнего пальта!
Мы без брендов, зато с теплом и едой.
Из за кого? Да парочки биржевых спекулянтов которыхе хотят наварится на продаже газа
Кда катся этот глобус
Я давно понял, что пока человечество не придумает другое устройсво общества и управления населением, оно будет катится к самоуничтожению.
Прошло четыре месяца: "С середины июня Россия неожиданно резко сократила объемы экспорта газа в Германию", как неожиданно вышло то))))
Если бы у меня сосед-долбойоб мне сказал, что я хочу тебя уничтожить и собрал для этого еще свою кодлу, я бы с ним разговаривать не стал.
Ну а здесь, кули бизнес