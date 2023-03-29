Полиция Теннесси опубликовала кадры ликвидации трансгендера, устроившего бойню в христианской школе

Между тем, её дочь ворвалась в здание христианской школы вооружённой до зубов. При себе у Хейл были две штурмовые винтовки и пистолет, а также большое количество боеприпасов.





Похоже, расстрел был идейным - кроме прочего, при обыске в доме убийцы был найден манифест - полиция пока не разглашает его содержание, и члены ЛГБТ-сообщества США не хотели бы обнародования этих записей, т.к. они смогут повлиять на отношение к небинарным персонам.





Между тем, политики и общественные деятели вспоминают последние масс-шутинги, в которых также отметились представители ЛГБТ. Как минимум пять массовых убийств вспомнил журналист Бенни Джонсон (@bennyjohnson). Это и расстрел посетителей клуба в Колорадо-Спрингс, где были убиты пять человек, еще 17 получили ранения, и нападение на Инженерную школу в Денвере, которое совершили два транссексуала — Девон Эриксон и Алан Маккинни. Тогда был убит один школьник, еще восемь человек были ранены. В Абердине, Мериленд при нападении на склад от рук транссексуала погибли четыре человека.



