Полиция Теннесси опубликовала кадры ликвидации трансгендера, устроившего бойню в христианской школе

27 марта женщина, ощущающая себя мужчиной, ворвалась в здание школы, в которой некогда училась сама, и хладнокровно расстреляла детей и педагогов. От её рук погибло шесть человек. Жертв могло бы быть больше, но полицейские сработали профессионально. Прибыв на место через 14 минут после начала стрельбы, они ликвидировали убийцу.
Полиция штата Теннесси опубликовала запись, в которой стражи порядка отправили на небеса стрелка школы в Нэшвилле. Видео сделано нательной камерой офицера Майкла Коллазо.
Осторожно! В видео присутствует сцена убийства!
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Побоище устроила женщина, которая то ощущала себя мужчиной, то не могла определиться со своим гендером. Одри Хейл готовилась к бойне загодя - в доме, где она жила с родителями, полиция обнаружила подробную карту школы и предварительные наброски готовящегося шутинга.
Хейл была графическим дизайнером, поэтому ей не составило труда создать поэтажный план здания, отметив несколько точек входа. Полиция также выяснила, что она вела наблюдение за районом.
Осторожно! В видео присутствуют сцены стрельбы
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Интересный факт: мать убийцы, Норма Хейл, была активной противницей свободного распространения оружия в США и даже подписывала петицию об ужесточении его продажи. 21 февраля 2018 года Норма поделилась петицией от Фонда Sandy Hook Promise Foundation, в которой просила законодателей ликвидировать магазины, в которых можно купить мощное оружие. А в марте 2018 года она опубликовала в соцсетях пост, в котором написала, как важно держать оружие подальше от школ.
Между тем, её дочь ворвалась в здание христианской школы вооружённой до зубов. При себе у Хейл были две штурмовые винтовки и пистолет, а также большое количество боеприпасов.
Похоже, расстрел был идейным - кроме прочего, при обыске в доме убийцы был найден манифест - полиция пока не разглашает его содержание, и члены ЛГБТ-сообщества США не хотели бы обнародования этих записей, т.к. они смогут повлиять на отношение к небинарным персонам.
Между тем, политики и общественные деятели вспоминают последние масс-шутинги, в которых также отметились представители ЛГБТ. Как минимум пять массовых убийств вспомнил журналист Бенни Джонсон (@bennyjohnson). Это и расстрел посетителей клуба в Колорадо-Спрингс, где были убиты пять человек, еще 17 получили ранения, и нападение на Инженерную школу в Денвере, которое совершили два транссексуала — Девон Эриксон и Алан Маккинни. Тогда был убит один школьник, еще восемь человек были ранены. В Абердине, Мериленд при нападении на склад от рук транссексуала погибли четыре человека.
В данном конкретном случае полиция в качестве одной из версий рассматривает психическое отклонение, связанное со сменой гендера. Хейл считала себя мужчиной и даже порой представлялась мужским именем. По мнению начальника полицейского управления Нэшвилла Джона Дрейка, принадлежность многих стрелков, участвоваших в массовых растрелах, к транс-сообществу является фактором, который невозможно игнорировать.
«На этот счет есть какая-то теория. Мы расследуем все версии, и как только узнаем точно, дадим вам знать», — сообщил он.
Несмотря на мнение многих, что пол и сексуальная ориентация убийцы не имеет значения, в российской Госдуме предложили не замалчивать эту информацию и указывать в материалах СМИ, если преступник совершил транс-переход. Анатолий Вассерман, член комитета по просвещению, считает, что «это показатель душевного расстройства, и от того, что все подобные извращения вычеркнули из международной классификации болезней, они не перестали быть душевными расстройствами. Нужно понимать, что человек безумен».
От рук убийцы погибли три 9-летних ребёнка и три педагога. Охраны в христианской школе не было.
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Думаю это связано с юридической частью - с мертвым судиться легче в случае чего.
Хэрня там присутствует а не сцена убийства. И называйте пожалуйста вещи своими именами - не транс, а ПЕДЕРАСТ.
Даже не хочу представлять насколько у них там не простая работа.
Родственникам терпения и соболезнования.
Жаль ни в чем не повинных((((