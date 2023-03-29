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Полиция Теннесси опубликовала кадры ликвидации трансгендера, устроившего бойню в христианской школе

Полиция Теннесси опубликовала кадры ликвидации трансгендера, устроившего бойню в христианской школе

Автор:
29 марта 2023 09:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Audrey Hale   Nashville school shooting   Нэшвилл   видео   полиция   расстрел   стрелок   шутинг   
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27 марта женщина, ощущающая себя мужчиной, ворвалась в здание школы, в которой некогда училась сама, и хладнокровно расстреляла детей и педагогов. От её рук погибло шесть человек. Жертв могло бы быть больше, но полицейские сработали профессионально. Прибыв на место через 14 минут после начала стрельбы, они ликвидировали убийцу.

Полиция штата Теннесси опубликовала запись, в которой стражи порядка отправили на небеса стрелка школы в Нэшвилле. Видео сделано нательной камерой офицера Майкла Коллазо.


Побоище устроила женщина, которая то ощущала себя мужчиной, то не могла определиться со своим гендером. Одри Хейл готовилась к бойне загодя - в доме, где она жила с родителями, полиция обнаружила подробную карту школы и предварительные наброски готовящегося шутинга.


Хейл была графическим дизайнером, поэтому ей не составило труда создать поэтажный план здания, отметив несколько точек входа. Полиция также выяснила, что она вела наблюдение за районом.



Интересный факт: мать убийцы, Норма Хейл, была активной противницей свободного распространения оружия в США и даже подписывала петицию об ужесточении его продажи. 21 февраля 2018 года Норма поделилась петицией от Фонда Sandy Hook Promise Foundation, в которой просила законодателей ликвидировать магазины, в которых можно купить мощное оружие. А в марте 2018 года она опубликовала в соцсетях пост, в котором написала, как важно держать оружие подальше от школ.


Между тем, её дочь ворвалась в здание христианской школы вооружённой до зубов. При себе у Хейл были две штурмовые винтовки и пистолет, а также большое количество боеприпасов.


Похоже, расстрел был идейным - кроме прочего, при обыске в доме убийцы был найден манифест - полиция пока не разглашает его содержание, и члены ЛГБТ-сообщества США не хотели бы обнародования этих записей, т.к. они смогут повлиять на отношение к небинарным персонам.


Между тем, политики и общественные деятели вспоминают последние масс-шутинги, в которых также отметились представители ЛГБТ. Как минимум пять массовых убийств вспомнил журналист Бенни Джонсон (@bennyjohnson). Это и расстрел посетителей клуба в Колорадо-Спрингс, где были убиты пять человек, еще 17 получили ранения, и нападение на Инженерную школу в Денвере, которое совершили два транссексуала — Девон Эриксон и Алан Маккинни. Тогда был убит один школьник, еще восемь человек были ранены. В Абердине, Мериленд при нападении на склад от рук транссексуала погибли четыре человека.




В данном конкретном случае полиция в качестве одной из версий рассматривает психическое отклонение, связанное со сменой гендера. Хейл считала себя мужчиной и даже порой представлялась мужским именем. По мнению начальника полицейского управления Нэшвилла Джона Дрейка, принадлежность многих стрелков, участвоваших в массовых растрелах, к транс-сообществу является фактором, который невозможно игнорировать.


«На этот счет есть какая-то теория. Мы расследуем все версии, и как только узнаем точно, дадим вам знать», — сообщил он.


Несмотря на мнение многих, что пол и сексуальная ориентация убийцы не имеет значения, в российской Госдуме предложили не замалчивать эту информацию и указывать в материалах СМИ, если преступник совершил транс-переход. Анатолий Вассерман, член комитета по просвещению, считает, что «это показатель душевного расстройства, и от того, что все подобные извращения вычеркнули из международной классификации болезней, они не перестали быть душевными расстройствами. Нужно понимать, что человек безумен».




От рук убийцы погибли три 9-летних ребёнка и три педагога. Охраны в христианской школе не было.

Источник:

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Метки: Audrey Hale   Nashville school shooting   Нэшвилл   видео   полиция   расстрел   стрелок   шутинг   
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37  комментариев
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Любой, кто ощущается себя бинарной, хренарной, трансовой личностью подлежит либо принудительному психиатрическому лечению, либо утилизации на удобрение.
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15k
sonic24a 13 минут назад
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−4
васарионыч 15 минут назад
молодцы! в россии бы отправили не лечение, и через 5 лет по тихому выпустили
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3k
Едондер пуп 17 минут назад
Зачем Вассерман распространяет эту ложь про "вычеркнули из МКБ"? Это чисто пропагандистский трюк, направленный на разжигание злобы, а не путь к решению проблем.
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43k
Валерий 24 минуты назад
я думал у них там какие то бронированные двери в школах, судя по постоянным отстрелам учеников, и на входе автоматчик сидит а не как у нас бабуля или какой заслуженный пенсионер, а там стекляшки--заходи кто хочет, стреляй в кого хочу, единственно что асфальт понравился, гладкий
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13k
котегRUS Полчаса назад
что тут скажешь ?... у них верхушка государства, через одного, такие же недочеловеки.. и они этим гордятся..
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Почему застрелили, судя по видео, была возможность взять живьем.
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28
dasn7 Полчаса назад
Да уж, трансформатор свистел капитально. Что должно насыпаться в голову чтоб "идейно" пойти убивать людей, не имеющих понятия о проблемах данной особи и даже о её существовании наверняка?
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22
38 минут назад
В РФ принят закон запрещающий пропаганду ЛГБТ. Это хорошо. Но, блин, этого недостаточно!!! Необходимо либо вернуть статью о мужеложстве (только ужесточить наказание, например 10 лет заключения и трудового перевоспитания), либо объявить ЛГБТшников психически больными людьми, которые нуждаются в принудительном лечении (тяжёлый, изнурительный труд и электрошоковая терапия) Точка!
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4k
вася васильев 38 минут назад
Все эти меньшинства - это как раковая опухоль! А рак - это болезнь. Её нужно лучить а не договариваться с ней, иначе она убьёт организм.
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6k
Sanar 42 минуты назад
Officer Michael Collazo стрелял в уже лежащее это, толкал перед собой другого чувака, к нему очень много вопросов, типичная амеровская практика, его наверное даже наградят и он выступит с речью в этой же школе.
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11k
Shtoppi 46 минут назад
Одним куском дерьма меньше.
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23k
hebpat 48 минут назад
Трансгендерство это отклонение, и если общество считает это нормальным, то тогда это общество с отклонениями, т.е. ненормальное, больное....
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7k
soar 57 минут назад
Потому что психов надо начать называть психами и лечить. А не поощрать их небинарность.
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9k
Денис Час назад
На какие небеса отправили стражи порядка эту психичку? Автор, опомнись! Это не женщина, ощущающая себя мужчиной, а пришибленная на всю голову, ощищавшая себя нормальной. И отправили ее прямым рейсом гореть в аду, где ей и место.
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19k
Robin Hood Час назад
Осторожно! В видео присутствует сцена убийства!
Хэрня там присутствует а не сцена убийства. И называйте пожалуйста вещи своими именами - не транс, а ПЕДЕРАСТ.
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2k
Оксид Бетона Час назад
Транспидр!
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11k
GROMOZEKA Час назад
Полицейским уважение и почёт.
Даже не хочу представлять насколько у них там не простая работа.
Родственникам терпения и соболезнования.
Жаль ни в чем не повинных((((
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1k
Mil-ast Час назад
Трансгендер, гей, мальчик, девочка, азиат, европеец - вообще не важно кто совершает преступление. Это преступник.
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15k
ss 2 часа назад
"Собаке - собачья смерть" (С)Народная мудрость
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8k
Том Сойер 2 часа назад
Манифест, говорите...
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