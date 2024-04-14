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Житель Лос-Анджелеса засел на крыше и устроил пальбу по прохожим

Житель Лос-Анджелеса засел на крыше и устроил пальбу по прохожим

Автор:
14 апреля 2024 17:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Калифорния   Лос-Анджелес   Оружие   полиция   прямой эфир   стрелок   
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Полицейские оцепили территорию и велели людям спрятаться.

Мужчина из Лос-Анджелеса как следует вооружился, забрался на крышу здания в районе гавани Марина-дель-Рей и открыл огонь по прохожим. Обезумевший стрелок ещё и запустил прямой эфир своего перформанса в сети, но его почти сразу заблокировали.

К счастью, с меткостью у него было не очень, поэтому он ни в кого не попал. Люди успели попрятаться по домам, а приехавшие полицейские велели им не высовываться. Хотя нашлись смельчаки, снимавшие стрелка на видео. Если бы неадекват палил поточнее, это стало бы последней съёмкой этих операторов.

Позже его задержали и отвезли в участок. Теперь надолго отправится в тюрьму. На этом фоне в США вновь вспомнили многочисленные инциденты с расстрелом людей и заговорили об ограничении продажи оружия.

Но пока всё это остаётся на уровне обсуждений - сторонников свободной продажи огнестрела в ряде штатов гораздо больше, чем тех, кто хочет прикрыть эту лавочку. Среди фанатов оружия есть и известные люди, тот же Клинт Иствуд. Он как-то высказался о призыве властей сдавать стволы:

Предлагать людям сдавать оружие, мотивируя этот тем, что его вокруг и так слишком много, это всё равно как предлагать людям отрезать себе яйца, потому что у соседей слишком много детей.

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Метки: Видео   Калифорния   Лос-Анджелес   Оружие   полиция   прямой эфир   стрелок   
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183
Артём Час назад
Иствуд - красавчик!
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5k
foggen2 53 минуты назад
Старина Иствуд всё по делу говорит.
Немного не по теме,но условно говоря-я не могу пронести через металлодетектор охотничий нож.
Но могу топор,стамеску или молоток,как столярные инструменты.
Стамеска в умелых руках даст фору мачете в неумелых.
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1k
c3nsor3d 58 минут назад
Может человек "РУССКИЙ" ща выйдет и разруулит-)))
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13k
Denissg Час назад
А тех, кто не спрятался, копчики застрелили бы сами - для их же безопасности и за нападение на офицеров.
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3k
Владимир Час назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2789 постов (2743 в горячем)

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