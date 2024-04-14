Житель Лос-Анджелеса засел на крыше и устроил пальбу по прохожим

Мужчина из Лос-Анджелеса как следует вооружился, забрался на крышу здания в районе гавани Марина-дель-Рей и открыл огонь по прохожим. Обезумевший стрелок ещё и запустил прямой эфир своего перформанса в сети, но его почти сразу заблокировали.

К счастью, с меткостью у него было не очень, поэтому он ни в кого не попал. Люди успели попрятаться по домам, а приехавшие полицейские велели им не высовываться. Хотя нашлись смельчаки, снимавшие стрелка на видео. Если бы неадекват палил поточнее, это стало бы последней съёмкой этих операторов.