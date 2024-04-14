Житель Лос-Анджелеса засел на крыше и устроил пальбу по прохожим

Полицейские оцепили территорию и велели людям спрятаться.
Мужчина из Лос-Анджелеса как следует вооружился, забрался на крышу здания в районе гавани Марина-дель-Рей и открыл огонь по прохожим. Обезумевший стрелок ещё и запустил прямой эфир своего перформанса в сети, но его почти сразу заблокировали.
К счастью, с меткостью у него было не очень, поэтому он ни в кого не попал. Люди успели попрятаться по домам, а приехавшие полицейские велели им не высовываться. Хотя нашлись смельчаки, снимавшие стрелка на видео. Если бы неадекват палил поточнее, это стало бы последней съёмкой этих операторов.
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Позже его задержали и отвезли в участок. Теперь надолго отправится в тюрьму. На этом фоне в США вновь вспомнили многочисленные инциденты с расстрелом людей и заговорили об ограничении продажи оружия.
Но пока всё это остаётся на уровне обсуждений - сторонников свободной продажи огнестрела в ряде штатов гораздо больше, чем тех, кто хочет прикрыть эту лавочку. Среди фанатов оружия есть и известные люди, тот же Клинт Иствуд. Он как-то высказался о призыве властей сдавать стволы:
Предлагать людям сдавать оружие, мотивируя этот тем, что его вокруг и так слишком много, это всё равно как предлагать людям отрезать себе яйца, потому что у соседей слишком много детей.
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Немного не по теме,но условно говоря-я не могу пронести через металлодетектор охотничий нож.
Но могу топор,стамеску или молоток,как столярные инструменты.
Стамеска в умелых руках даст фору мачете в неумелых.