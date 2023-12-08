"Если вы это читаете, значит, я уже сдохла": в соцсетях опубликовали дневник Алины, которая расстреляла одноклассников в Брянске

14-летнюю Алину в классе считали девочкой странной. Она, по словам одноклассников, ни с кем особо не общалась, была замкнутой и себе на уме. Впрочем, с сестрой-близняшкой, как утверждают ученики, у Алины были доверительные отношения. Однако, если верить дневнику, то это не было не так.





В Телеграм-каналах распространяются скрины записей Алины, из которых следует, что девочка собиралась устроить побоище еще в начале учебного года. При этом девочка утверждает, что она не терроирстка - просто хочет избавиться от "парочки мерзких людей". Имена этих людей не называются, хотя, судя по записям, Алину доставало, в том числе, поведение сестры, которая подтрунивала над близняшкой.



