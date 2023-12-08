"Если вы это читаете, значит, я уже сдохла": в соцсетях опубликовали дневник Алины, которая расстреляла одноклассников в Брянске

Появляются новые подробности вчерашней трагедии. В частности, опубликованы страницы дневника, который якобы вела восьмиклассница Алина, которая пришла в гимназию с дробовиком отца и расстреляла своих одноклассников.
14-летнюю Алину в классе считали девочкой странной. Она, по словам одноклассников, ни с кем особо не общалась, была замкнутой и себе на уме. Впрочем, с сестрой-близняшкой, как утверждают ученики, у Алины были доверительные отношения. Однако, если верить дневнику, то это не было не так.
В Телеграм-каналах распространяются скрины записей Алины, из которых следует, что девочка собиралась устроить побоище еще в начале учебного года. При этом девочка утверждает, что она не терроирстка - просто хочет избавиться от "парочки мерзких людей". Имена этих людей не называются, хотя, судя по записям, Алину доставало, в том числе, поведение сестры, которая подтрунивала над близняшкой.
Интересно, что девочка пытается видеть плохое и подвох во всём. Даже в "порватых" учебниках, которые ей достались в школе.
Она сообщает, что сидит в колумбайн-чатах, читает о рецептах взрывчатых веществ и раздумывает, как расправиться с обидчиками: "подорвать" их или всё-таки расстрелять.
Если верить дневнику, то Алина хотела расправиться с конкретными людьми. Жертвой нападения стала её одноклассница Маша. Девочка скончалась от ранений прямо в классе. Была ли она той самой обидчицей или погибла случайно?
Мама Маши утверждает, что её дочка была доброй, отзывчивой и с расстрелявшей её девочкой конфликтов не имела. Более того, она хотела позвать Алину на празднование дня рождения 27 декабря.
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Еще один мальчик, который получил несколько ранений - 14-летний Тимофей. О его отношениях с одноклассницей Алиной ничего неизвестно. Ребёнок был доставлен в тяжелом состоянии состоянии в клинику, прооперирован и отправлен санитарным бортом в Москву. Вместе с ним на дальнейшее лечение уехал и Пётр - еще один одноклассник Алины. Состояние этих двух мальчиков оценивается как стабильно тяжёлое.
Вопрос о причинах, побудивших Алину расстрелять одноклассников, до сих пор остаётся открытым. Возможно, травля, о которой говорят мо многих СМИ, была надуманна. Впрочем, в подростковом возрасте любые претензии могут восприниматься ребёнком как буллинг.
Чтобы предотвратить школьные преступления на почве тбуллинга, в Госдуме подготовили законопроект о профилактике травли. Спикер Госдумы В.Володин, во-первых, поручил проработать определение понятия "травля", а во-вторых, разработать ряд мер, которые могли бы минимизировать возможность появления подобных инцидентов.
В какой форме будет осуществляться профилактика, пока неизвестно.
Впрочем, возвращаясь к инциденту с Алиной, возникают вопросы и к другим участникам конфликта, вольным или невольным. В частности, к отцу девочки. Ведь именно его оружие выкрал ребёнок для совершения расправы.
И хотя ружьё хранилось у родителя в сейфе и он владел им на законных основаниях, следствие возбудило уголовное дело по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух и более лиц".
53-летнему Дмитрию грозит до 2 лет колонии.
Также задержаны руководитель и охранник ЧОП, отвечавшие за безопасность гимназии в Брянске.
К директору "Агентства Экскалибур" Сергею Поддубному у следствия возник ряд вопросов: почему рамки металлодетекторов стояли в школе только для вида, а у почему у охранницы не было ручного сканера, и она пропускала детей на учёбу, не проверяя, с чем они идут.
Из-за этой небрежности Алина смогла пронести в класс дробовик в тубусе для бумаги.
Также вчера на допрос вызывали директора гимназии.
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Они вообще хоть раз в школе были, представляют себе какая толпа с утра идет, и что там будет если каждого ручным детектором проверять?))
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Появляются новые подробности вчерашней трагедии. В частности, опубликованы страницы дневника, который якобы вела восьмиклассница Алина, которая пришла в гимназию с дробовиком отца и расстреляла...
Комментатору интересно!? Дай мне всратые учебники - пойдёшь ими блевать в туалет. Но ты не дашь мне, а дашь вот такой тихоне. Это и есть кирпичик буллинга. Сколько их за 8 лет накопилось? Всё, больше не вывезла.
2 - Психически здоровый ребёнок не дойдёт до этого уровня, не станет убивать, вина полностью на родителях которые не сдали её в психушку (либо за плохое воспитание)
3 - Виноват владелец оружия, лицензию (если была) отобрать, если не было то добавить незаконное хранение
4 - Школе пристальное внимание (в моей школе был чел которого все боялись, трудовик ему высказал кое что, он притих быстренько, хотя был мужичком которого даже щелбаном завалить можно, это педагогика, надо работать с людьми) географ тоже, уже другим хулиганам сказал пару слов, и на его уроках настал порядок...
Доступ к оружию только усилил эту болезнь.
И не надо писать про буллинг.
Мы росли в «святые 90-е» и бывало всякое, но как-то выехали.
Потому, что помимо школы были друзья и увлечения.
А тут ни друзей, из увлечений изучение способов уничтожения себе подобных, плюс свистящая фляга.
Вот и результат.
А родителям, как я понимаю, просто было класть на своё чадо
У меня в семье все в норме, но ключ от сейфа с двустволкой у меня всегда (ВСЕГДА!) с собой.
А бывало всякое. Только модных словечек типа колумбайна-хйембайна к этому еще не прицепляли
Чувак!
У меня трое детей.
Так, что не смеши меня, пожалуйста, рассказами про трудность воспитания двоих