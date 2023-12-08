"Если вы это читаете, значит, я уже сдохла": в соцсетях опубликовали дневник Алины, которая расстреляла одноклассников в Брянске

Появляются новые подробности вчерашней трагедии. В частности, опубликованы страницы дневника, который якобы вела восьмиклассница Алина, которая пришла в гимназию с дробовиком отца и расстреляла...