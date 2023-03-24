Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали

Конечно, снимок завирусился, и блогер получил, как и желал, много просмотров, а потом пришла расплата. Местные жители сочли подобный контент оскорбительным, и Чиликина завалили угрозами. Блогер жалуется, что был вынужден закрыть свои аккаунты в соцсетях, но от хейта всё равно не избавился. Сам он уже готов на что угодно, даже на подношение местным божествам - лишь бы местные сменили гнев на милость.