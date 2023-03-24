Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали

Блогер Чиликин оказался в центре скандала после вызывающего снимка, который местные сочли оскорбительным. Юрец, надо знать, где показывать свой попец, а где этого лучше не делать.
Российские блогеры уже не раз оказывались в неприятных ситуациях, когда "пилили контент", не заботясь о чувствах других. Юрий Чиликин, отдыхая с друзьями на Бали, запостил фото с голой пятой точкой. Позировал он не в своей спальне, а на фоне священной горы Агунг.
Конечно, снимок завирусился, и блогер получил, как и желал, много просмотров, а потом пришла расплата. Местные жители сочли подобный контент оскорбительным, и Чиликина завалили угрозами. Блогер жалуется, что был вынужден закрыть свои аккаунты в соцсетях, но от хейта всё равно не избавился. Сам он уже готов на что угодно, даже на подношение местным божествам - лишь бы местные сменили гнев на милость.
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Между тем, жители Бали всё чаще остаются недовольными русскоязычными туристами и релокантами. Они не уважают местные традиции, ведут себя без оглядки на правила здешней жизни.
Скупив жильё в Южной Куте, русскоязычные организовали там вторую мини-Москву, что не может не тревожить индонезийских правоохранителей. Чтобы бороться с нарушителями, которые игнорируя заканчивающиеся визы и остаются на Бали, власти стали активнее использовать соцсети, мониторя профили россиян, размещающих фото с местных курортов.
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короче еще один блогер дебил-недалекий, который обосрался.