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Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали

Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали

Автор:
24 марта 2023 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Чиликин   бали   блогер   видео   депортация   оскорбительный контент   полиция   фото   
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Блогер Чиликин оказался в центре скандала после вызывающего снимка, который местные сочли оскорбительным. Юрец, надо знать, где показывать свой попец, а где этого лучше не делать.

Российские блогеры уже не раз оказывались в неприятных ситуациях, когда "пилили контент", не заботясь о чувствах других. Юрий Чиликин, отдыхая с друзьями на Бали, запостил фото с голой пятой точкой. Позировал он не в своей спальне, а на фоне священной горы Агунг.


Конечно, снимок завирусился, и блогер получил, как и желал, много просмотров, а потом пришла расплата. Местные жители сочли подобный контент оскорбительным, и Чиликина завалили угрозами. Блогер жалуется, что был вынужден закрыть свои аккаунты в соцсетях, но от хейта всё равно не избавился. Сам он уже готов на что угодно, даже на подношение местным божествам - лишь бы местные сменили гнев на милость.


Между тем, жители Бали всё чаще остаются недовольными русскоязычными туристами и релокантами. Они не уважают местные традиции, ведут себя без оглядки на правила здешней жизни.

Скупив жильё в Южной Куте, русскоязычные организовали там вторую мини-Москву, что не может не тревожить индонезийских правоохранителей. Чтобы бороться с нарушителями, которые игнорируя заканчивающиеся визы и остаются на Бали, власти стали активнее использовать соцсети, мониторя профили россиян, размещающих фото с местных курортов.


Источник:

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Метки: Чиликин   бали   блогер   видео   депортация   оскорбительный контент   полиция   фото   
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5  комментариев
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8k
Том Сойер 10 минут назад
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26k
Serg2001 47 секунд назад
Неужели что-то изменилось? Последний раз, когда я там был, русские как раз не выделялись ничем на общем фоне туристов в отличие от австралийцев. Их там в силу географии ОЧЕНЬ много. Вот уж кто себя ведет как реальная гопота. У самого пару конфликтов было. Один раз в отеле они до 4х утра барагозили. Мне в 6 вставать надо было. Чашу терпения переполнила разбитая рядом с моим номером бутылка. Половина осколков под дверью ко мне прилетела. Где я босиком хожу. Пришлось выйти тряхнуть дебилов. Как ни странно русский отборный мат они сразу поняли правильно и разошлись по номерам... )
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380
Dima 20 минут назад
нету плавок накуй с пляжа!
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11k
Shtoppi Полчаса назад
<<моя аудитория... привлечь... запечатлеть.... я в шоке... в ужасе... я не знал...>>
-----------
короче еще один блогер дебил-недалекий, который обосрался.
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5k
Babangdida 46 минут назад
Ну и правильно - денег нет, одна голая *опа - зачем он им?
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