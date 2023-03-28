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В Ингушетии вооруженные люди обстреляли пост полиции - ранен один сотрудник

В Ингушетии вооруженные люди обстреляли пост полиции - ранен один сотрудник

Автор:
28 марта 2023 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   вооруженное нападение   ингушетия   обстрел   ориентировка   полиция   пост полиции   преступники   розыск   
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Сегодня, 28 марта, около полуночи трое неизвестных вооруженных людей напали на стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе республики. После случившегося введён план "Перехват".


Телеграм-канал МВД Ингушетии показал кадры с места происшествия. На записи видны следы от выстрелов, разбитое оконное стекло.


Также в сети появились видеозаписи очевидцев, ставших свидетелями стрельбы.


После ответной стрельбы вооруженные преступники скрылись на авто. В МВД Ингушетии распространили ориентировку на разыскиваемых и объявили план "Перехват" в Кантышево и соседних населённых пунктах.



При нападении на пост полиции ранен один полицейский. Он госпитализирован и его жизни ничего не угрожает.


Источник:

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Метки: Ynews   видео   вооруженное нападение   ингушетия   обстрел   ориентировка   полиция   пост полиции   преступники   розыск   
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5  комментариев
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Sanar Час назад
"трое неизвестных вооруженных людей напали" и в конце ориентировка)))) автор убейся об стену
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Shtoppi 15 минут назад
террористы или бандиты местные?
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