В Ингушетии вооруженные люди обстреляли пост полиции - ранен один сотрудник

Сегодня, 28 марта, около полуночи трое неизвестных вооруженных людей напали на стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе республики. После случившегося введён план "Перехват".
Телеграм-канал МВД Ингушетии показал кадры с места происшествия. На записи видны следы от выстрелов, разбитое оконное стекло.
Также в сети появились видеозаписи очевидцев, ставших свидетелями стрельбы.
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После ответной стрельбы вооруженные преступники скрылись на авто. В МВД Ингушетии распространили ориентировку на разыскиваемых и объявили план "Перехват" в Кантышево и соседних населённых пунктах.
При нападении на пост полиции ранен один полицейский. Он госпитализирован и его жизни ничего не угрожает.
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