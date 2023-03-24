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В Москве задержали россиянина, закопавшего свиную голову на территории под постройку мечети

В Москве задержали россиянина, закопавшего свиную голову на территории под постройку мечети

Автор:
24 марта 2023 10:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Москва   Строительство   видео   ислам   межнациональная рознь   мечеть   полиция   религия   строительство мечети   
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Сам он говорит, что таким образом пытался отомстить за неугодное строительство.

14 марта вместе со своим знакомым москвич закопал свиную голову пустыре в Косино-Ухтомском районе Москвы. Никакой официальной информации о возведении мечети у Святого озера пока нигде нет, однако по району такие слухи гуляют, и жители взволнованы.



Процесс закапывания головы снимался на видео. Свою личность "мститель" при этом не афишировал и изменил в ролике голос.


Видео появилось в соцсетях и вызвало бурное недовольство мусульман, призвавших как можно быстрее найти глумившихся над исламом мужчин. Через несколько дней после случившегося автора ролика задержали. Сам он говорит, что эту акцию нужно расценивать как знак протеста против строительство мечети. Правоохранители проводят проверку по факту оскорбления чувств верующих.


Кстати, стало известно, что закапыватель свиной головы не имеет отношения к Восточному округу Москвы, и проживает на юго-западе столицы.


Между тем, 19 марта жители Косино-Ухтомского района провели сбор подписей против строительства мечети. Акции протеста проходят не первый раз. После того как в марте 2023 года в передаче телеканала "Спас" появилась информация о строительстве целого мусульманского центра, волнение местных жителей лишь нарастает.


Управа Косино-Ухтомского района и префектура ВАО отписались, что строительство религиозных объектов на этой территории не планируется, а на огороженном месте появится только ТПУ «Улица Дмитриевского».


Однако жители района этой информации не верят, т.к. площадь ТПУ по проекту составляет не более одного гектара, а огорожена территория гораздо большего размера (около 10 га). "Есть непропорционально большая территория, выделенная под ТПУ. Это и беспокоит жителей. Тот факт, что органы власти не опровергают и не подтверждают планы по строительству мечети, людей и тревожит", - уверен депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Источник:

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Метки: Ynews   Москва   Строительство   видео   ислам   межнациональная рознь   мечеть   полиция   религия   строительство мечети   
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28  комментариев
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15k
Совранский 2 часа назад
Ну если мечети не планируется! как оскорбляет "голова хрюна" строительство ТПУ «Улица Дмитриевского»???

Как же задолбал этот звиздЁж чиновников!!! - времена меняются, скоро Вас начнут бить, и возможно даже ногами!!!
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1k
Tony 11 минут назад
т.е. мужик, который просто закопал в почву биоразлагаемое тело - оскорбил чувства верующих (какие все ранимые стали), а когда все эти "верующие" через месяц начнут резать баранов во дворах городов, то они никакие чувства не будут задевать?!... это другое?

ну давайте тогда доводить маразм до конца - привлечь всех, кто подписался под петицией в префектуру. они же впрямую оскорбили тех "верующих" - выступили против строительства дома их веры...
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8k
SuperTroll Полчаса назад
21 век, а все со своими религиозными сказками носятся..мракобесие..
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31k
Slonyash 52 минуты назад
Какие жители взволнованы?
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39k
Example 6.2.6 Час назад
А есть закон, запрещающий закапывать голову свиньи в землю? И при чём тут оскорбление верующих, если тут не святыня и ничего не планируют строить?

А мужик поступил не сильно дальновидно, во первых голову закопать мало. Надо ещё в деревне или на рынке областном купить пару литров свиной крови, и при помощи квадрокоптера и приспособленной лейки - оросить максимальную площадь.. Тогда по мусульманским понятиям, это земля будет совсем-совсем харам.

Кстати, если очень и сильно хочешь уделать мусульман.. можно на квадрокоптере подогнать пакет со свиной кровью и петардой над их главной святыне и подорвать .. а следом из хлопушки с бензиновой смесью и ещё одной петардой лупануть конфети из нарезанного Корана..
Представьте себе, куча паломников в белых одеждах, главная святыня всего мусульманского Мира, священный метеорит Кааба.. и сверху всё это дело орошает кровавый дождь грязной свиной крови и лепестками падают горящие кусочки святой книги.. Сложно себе представить что начнётся на планете, если какой-нить отчаянный это провернёт.
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21k
Davy Jones Час назад
После танцев Пуси Райт Храм Христа-Спасителя тоже считается оскверненным.
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9k
Antonium Час назад
А что и куда нужно закопать, чтобы перестали строить человейники в 35 этажей повсюду?
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3
Татьяна Домбровская Час назад
Слава Богу,что есть Т.К."Спас".
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29k
Aqueronte Час назад
Технически, достаточно пожарить шашлыки из свинины, например, шейку и выкинуть остатки мяса, жир чтобы место считалось непригодным для строительства мечети.
Также непонятно, раз строительства не планировалось то о каком оскорблении идет речь? Ну закопал и закопал, вот если бы в уже котлован или рабочую мечеть запульнул, эт можно подтянуть. Но тут совсем мимо, может еще запретить свинину в Москве продавать, чтобы никого не задеть?
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18k
Вася 2 часа назад
хее, мужик тролль тот ещё
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9k
krivsan 2 часа назад
ДОЛ,,,бы
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9k
Copycat 2 часа назад
Вот мне одно не понятно, что движет людьми которые постоянно пытаются поддеть чем то верующих, я сам не крещен, не обрезан так вот получилось - и мне как то идеи пойти докопаться до верующих не возникает, мне есть чем заняться, я работаю, развиваюсь, книжки читаю, языки учу

и второе - закон о защите прав верующих это конечно полная чепуха, как я могу оценить по какой шкале "верующий" человек или нет? им где то аттестаты верующих выдают или что? а то например захочу я под тюрьму подвести кого то, попрошу рассказать мне анекдот про религию, а потом хвать человека за шкирку и в суд, по тому что я 5 минут назад осознал себя верующим и оскорбился
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1k
Шурман 2 часа назад
Мндя , интересное правосудие . А если они что то сделают с церковью ? то что их простить и типа это нормально ?
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11k
Shtoppi 2 часа назад
если там никакую мечеть строить не собираются, то о каком глумлении над исламом идет речь? Или закопать что-то не опасное в землю это уже преступление, а религию уже просто за уши притянули?
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22k
babuby 2 часа назад
Если не планируется, то за что задержали?
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3k
Денис 2 часа назад
Под протокол - Закапывал останки любимого домашнего питомца.
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