В Москве задержали россиянина, закопавшего свиную голову на территории под постройку мечети

Видео появилось в соцсетях и вызвало бурное недовольство мусульман, призвавших как можно быстрее найти глумившихся над исламом мужчин. Через несколько дней после случившегося автора ролика задержали. Сам он говорит, что эту акцию нужно расценивать как знак протеста против строительство мечети. Правоохранители проводят проверку по факту оскорбления чувств верующих.

Кстати, стало известно, что закапыватель свиной головы не имеет отношения к Восточному округу Москвы, и проживает на юго-западе столицы.

Между тем, 19 марта жители Косино-Ухтомского района провели сбор подписей против строительства мечети. Акции протеста проходят не первый раз. После того как в марте 2023 года в передаче телеканала "Спас" появилась информация о строительстве целого мусульманского центра, волнение местных жителей лишь нарастает.