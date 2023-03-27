Фанат «Симпсонов» покрыл своё тело изображениями любимых персонажей

У мультсериала «Симпсоны» много поклонников. Но, наверное, никто не любит его так сильно, как 52-летний Майкл Бакстер из Мельбурна (Австралия). Он потратил кучу денег и времени на то, чтобы покрыть своё тело татуировками с изображением любимых героев. Всего их более двухсот! И это мировой рекорд.
Что говорить — этот мужчина, работающий тюремным охранником, доказал всему миру, что он самый большой фанат «Симпсонов».
Майкл Бакстер потратил около 12 000 австралийских долларов и 130 часов на нанесение татуировок. Мастера тату зовут Джейд Бакстер-Смит.
Я хотел получить что-то уникальное, чего больше ни у кого не было или даже не пришло бы в голову.
Мужчина рассказал, что увлекается татуировками уже более десяти лет. Но работа над «Симпсонами» — это свежий проект, который занял 15 сеансов в течение одного года.
Это зависимость. Как только вы делаете одну татуировку, то хотите ещё и ещё.
На теле Майкла изображены не только главные герои мультсериала — Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги, но и множество других знаковых персонажей и локаций.
Книга рекордов Гиннеса официально подтверждает тот факт, что австралийцу Майклу Бакстеру принадлежит рекорд по наибольшему количеству татуировок персонажей из одного мультсериала. Да, оказывается, существует и такая номинация.
Благодаря этим татуировкам Майкла теперь узнают во всём мире.
Меня везде узнают. Моим друзьям это нравится. Все говорят, что татуировки потрясающие, особенно когда видят их вживую. Моей жене Шэрин и дочерям Мишель и Ребекке они тоже нравятся. Ну а мой семилетний внук Коэн и моя пятилетняя внучка Мила вообще считают, что это фантастика!
Кстати, большая доля внимания досталась и автору татуировок Джейд. Она немного этим ошеломлена, но приходится привыкать. Они в компании с Майклом уже не раз ездили на различные тату-выставки и конвенции. Так её лучший «холст» помогает её рекламному продвижению, да и сам получает удовольствие.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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