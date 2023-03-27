Фанат «Симпсонов» покрыл своё тело изображениями любимых персонажей

У мультсериала «Симпсоны» много поклонников. Но, наверное, никто не любит его так сильно, как 52-летний Майкл Бакстер из Мельбурна (Австралия). Он потратил кучу денег и времени на то, чтобы покрыть своё тело татуировками с изображением любимых героев. Всего их более двухсот! И это мировой рекорд.