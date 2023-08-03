Сомнительная татуировка вызвала дискуссию в Сети

Пользователь Reddit с ником double22deuce опубликовал фотографию татуировки, изображающей серые трусы Calvin Klein с их фирменной широкой резинкой. Тату выглядывает из-под джинсов так же, как могло бы выглядывать нижнее бельё (это какая-то странная мода). Снимок вызвал оживлённые обсуждения на форуме.
«Я сделал татуировку с изображением нижнего белья Calvin Klein — чтобы всегда выглядеть так, будто я его ношу», — написал double22deuce. — Между мной и моими "кальвинами" ничего не стоит».
Эта фраза — отсылка к популярной рекламе джинсов Calvin Klein 1980 года, в которой снялась юная Брук Шилдс.
Хочешь знать, что стоит между мной и моими "кальвинами"? Ничего.
Источник:
Согласно статистике за 2021 год, около 26% американцев имеют одну или несколько татуировок, но большинство из них, вероятно, не настолько дурацкие.
Большинство пользователей Reddit считают, что татуировка с изображением трусов — показатель полного отсутствия вкуса.
«Грязная задница во всех смыслах», — написал один из комментаторов.
«Да ладно, вполне подойдёт для сантехника!» — пошутил другой.
Это всего лишь одна из нескольких сомнительных татуировок, которыми люди поделились в Интернете.
Британский художник-татуировщик Люк Эшли недавно удивил публику, показав свою работу — татуировку на ладони клиента, в которой можно записывать список дел на день.
Список дел для Роберта. Практичные татуировки на ладони. Не могу дождаться, чтобы увидеть это в действии!
Некоторые люди назвали его работу «самой полезной татуировкой», а другие задались вопросом: «Почему люди наносят на свое тело глупые рисунки?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста