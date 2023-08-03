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Сомнительная татуировка вызвала дискуссию в Сети

Сомнительная татуировка вызвала дискуссию в Сети

Автор:
03 августа 2023 13:34
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Reddit   Сомнительные   дурацкие тату   зачем   и такое бывает   ну и ну   странные тату   тату   татуировки   
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Пользователь Reddit с ником double22deuce опубликовал фотографию татуировки, изображающей серые трусы Calvin Klein с их фирменной широкой резинкой. Тату выглядывает из-под джинсов так же, как могло бы выглядывать нижнее бельё (это какая-то странная мода). Снимок вызвал оживлённые обсуждения на форуме.

«Я сделал татуировку с изображением нижнего белья Calvin Klein — чтобы всегда выглядеть так, будто я его ношу», — написал double22deuce. —  Между мной и моими "кальвинами" ничего не стоит».


Эта фраза — отсылка к популярной рекламе джинсов Calvin Klein 1980 года, в которой снялась юная Брук Шилдс.


Хочешь знать, что стоит между мной и моими "кальвинами"? Ничего.



Согласно статистике за 2021 год, около 26% американцев имеют одну или несколько татуировок, но большинство из них, вероятно, не настолько дурацкие.


Большинство пользователей Reddit считают, что татуировка с изображением трусов — показатель полного отсутствия вкуса.


«Грязная задница во всех смыслах», — написал один из комментаторов.

«Да ладно, вполне подойдёт для сантехника!» — пошутил другой.


Это всего лишь одна из нескольких сомнительных татуировок, которыми люди поделились в Интернете.


Британский художник-татуировщик Люк Эшли недавно удивил публику, показав свою работу — татуировку на ладони клиента, в которой можно записывать список дел на день.


Список дел для Роберта. Практичные татуировки на ладони. Не могу дождаться, чтобы увидеть это в действии!

Некоторые люди назвали его работу «самой полезной татуировкой», а другие задались вопросом: «Почему люди наносят на свое тело глупые рисунки?»

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Сомнительные   дурацкие тату   зачем   и такое бывает   ну и ну   странные тату   тату   татуировки   
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5  комментариев
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1k
КолдурасЪ 43 минуты назад
Дебильная мода(масло масляное)! То трусы из под штанов торчат, то молния на жопе, ещё следы кала начните имитировать, пуховики в трусы заправлять, и чтобы из ширинки член висел!
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2k
Хачик 14 минут назад
Красивая женщина!
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19k
сеньор Леонсио 39 минут назад
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10k
Вампир Кашёлкин 41 минуту назад
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ruslan d 54 минуты назад
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