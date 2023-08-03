Сомнительная татуировка вызвала дискуссию в Сети

«Я сделал татуировку с изображением нижнего белья Calvin Klein — чтобы всегда выглядеть так, будто я его ношу», — написал double22deuce. — Между мной и моими "кальвинами" ничего не стоит».

Эта фраза — отсылка к популярной рекламе джинсов Calvin Klein 1980 года, в которой снялась юная Брук Шилдс.