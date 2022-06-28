25 экземпляров в коллекцию ужасных татуировок

Люди могут сделать себе плохую татуировку по разным причинам. Может быть, им не хватает вкуса. Может быть, они пошли не к тому мастеру. А может быть, именно в этом и была их великая задумка, кто знает. В любом случае теперь эти картинки с ними навсегда.

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