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25 экземпляров в коллекцию ужасных татуировок

25 экземпляров в коллекцию ужасных татуировок

Автор:
28 июня 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и такое бывает   ну и ну   плохие тату   тату   татуировки   убогие татуировки   ужасные тату   ужасные татуировки   
742
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Люди могут сделать себе плохую татуировку по разным причинам. Может быть, им не хватает вкуса. Может быть, они пошли не к тому мастеру. А может быть, именно в этом и была их великая задумка, кто знает. В любом случае теперь эти картинки с ними навсегда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   и такое бывает   ну и ну   плохие тату   тату   татуировки   убогие татуировки   ужасные тату   ужасные татуировки   
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5  комментариев
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1k
КАКАнгел 17 минут назад
сами идиоты. их не кто не заставлял.
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15k
Альф 57 Полчаса назад
Вечное свидетельство Временного Помешательства.
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21k
Serg2001 Полчаса назад
Надеюсь черепашка ниндзя на носу это всего лишь краска... )
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
Нет мозгов - считай калека.
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25k
Федор 52 минуты назад
Да уужжжжжж
некоторые наколки могли сделать только под ОЧЕНЬ большой синькой)))))) Хотя не все наколки здесь, как минимум 3 фото это другое!
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